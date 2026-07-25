Китайский ответ Ванкелю: двухроторный турбомотор R10TE бросает вызов мировым гигантам

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

25 июля 2026, 13:52

Двухроторный турбомотор Dongan Power R10TE: новый этап для роторных двигателей

Двухроторный турбомотор Dongan Power R10TE: новый этап для роторных двигателей

Китайский ответ Ванкелю: двухроторный турбомотор R10TE бросает вызов мировым гигантам

Двухроторный турбомотор Dongan Power R10TE: новый этап для роторных двигателей

В июне 2026 года Dongan Power вывела на рынок первый в Китае двухроторный турбомотор собственной разработки. Эта новинка может изменить расстановку сил в сегменте компактных и мощных силовых установок, особенно на фоне растущего интереса к альтернативным технологиям.

В июне 2026 года Dongan Power вывела на рынок первый в Китае двухроторный турбомотор собственной разработки. Эта новинка может изменить расстановку сил в сегменте компактных и мощных силовых установок, особенно на фоне растущего интереса к альтернативным технологиям.

Появление двухроторного турбомотора R10TE от Dongan Power стало событием для всей отрасли. Китай впервые предложил роторный двигатель большой мощности, который закрывает технологический разрыв с мировыми лидерами и открывает новые возможности для локального автопрома.

R10TE был создан в сотрудничестве с австрийской фирмой AVL, которая предоставила свои технологии для силовых установок. В качестве базы взяли однороторный двигатель R05E, а после добавления второго ротора рабочий объем увеличился до 1,0 литра. Благодаря турбонаддуву удалось повысить мощность, не увеличивая размеры, что особенно ценно для небольших автомобилей.

Серийный выпуск нового двигателя намечен на 2028 год. Сейчас в линейке Dongan Power представлены моторы объемом от 1,2 до 2,5 литра, атмосферные и турбированные версии с другими типами впрыска топлива. Компания предлагает решения для передне-, задне- и среднемоторных компонентов, а также адаптацию под бензин, метанол и сжатый природный газ.

Интересно, что Dongan Power, основанная в 1948 году в Харбине как государственный завод №120, сегодня остается под контролем государства и котируется на бирже. Помимо автомобильных, предприятие производит силовые установки для легкой авиации и трансмиссии для вертолетов. Стоимость нового роторного мотора пока не раскрывается, что подогревает интерес к будущим коммерческим предложениям.

На фоне растущего внимания к инновационным силовым установкам стоит отметить, что китайские производители все чаще выходят на рынок с собственными разработками, способными конкурировать с западными аналогами. Например, в сегменте электротранспорта уже появились модели, сочетающие в себе мощность и дальность хода, как это отмечалось в материалах универсального электровелосипеда с увеличенным запасом хода . Появление R10TE может еще стать одним из шагов к изменению положения Китая на мировом рынке автокомпонентов.

Запуск R10TE важен для развития компактных и легких транспортных средств, где ценится высокая мощность и экономия пространства. Подобные разработки обеспечивают технологическую независимость и расширение выбора для производителей и потребителей.

Упомянутые марки: DongFeng
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ДонгФенг

Похожие материалы ДонгФенг

Scania выпустила электрогрузовик с двухрядной кабиной для спецслужб
На что обратить внимание при выборе электросамоката для города и дачи
Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Абакан Ставропольский край Мурманск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться