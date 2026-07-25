Китайский ответ Ванкелю: двухроторный турбомотор R10TE бросает вызов мировым гигантам

25 июля 2026, 13:52
Двухроторный турбомотор Dongan Power R10TE: новый этап для роторных двигателей
Двухроторный турбомотор Dongan Power R10TE: новый этап для роторных двигателей
В июне 2026 года Dongan Power вывела на рынок первый в Китае двухроторный турбомотор собственной разработки. Эта новинка может изменить расстановку сил в сегменте компактных и мощных силовых установок, особенно на фоне растущего интереса к альтернативным технологиям.
Появление двухроторного турбомотора R10TE от Dongan Power стало событием для всей отрасли. Китай впервые предложил роторный двигатель большой мощности, который закрывает технологический разрыв с мировыми лидерами и открывает новые возможности для локального автопрома.
R10TE был создан в сотрудничестве с австрийской фирмой AVL, которая предоставила свои технологии для силовых установок. В качестве базы взяли однороторный двигатель R05E, а после добавления второго ротора рабочий объем увеличился до 1,0 литра. Благодаря турбонаддуву удалось повысить мощность, не увеличивая размеры, что особенно ценно для небольших автомобилей.
Серийный выпуск нового двигателя намечен на 2028 год. Сейчас в линейке Dongan Power представлены моторы объемом от 1,2 до 2,5 литра, атмосферные и турбированные версии с другими типами впрыска топлива. Компания предлагает решения для передне-, задне- и среднемоторных компонентов, а также адаптацию под бензин, метанол и сжатый природный газ.
Интересно, что Dongan Power, основанная в 1948 году в Харбине как государственный завод №120, сегодня остается под контролем государства и котируется на бирже. Помимо автомобильных, предприятие производит силовые установки для легкой авиации и трансмиссии для вертолетов. Стоимость нового роторного мотора пока не раскрывается, что подогревает интерес к будущим коммерческим предложениям.
На фоне растущего внимания к инновационным силовым установкам стоит отметить, что китайские производители все чаще выходят на рынок с собственными разработками, способными конкурировать с западными аналогами. Например, в сегменте электротранспорта уже появились модели, сочетающие в себе мощность и дальность хода, как это отмечалось в материалах универсального электровелосипеда с увеличенным запасом хода . Появление R10TE может еще стать одним из шагов к изменению положения Китая на мировом рынке автокомпонентов.
Запуск R10TE важен для развития компактных и легких транспортных средств, где ценится высокая мощность и экономия пространства. Подобные разработки обеспечивают технологическую независимость и расширение выбора для производителей и потребителей.
Похожие материалы ДонгФенг
-
25.07.2026, 14:33
Shengshi 175V: новый скутер с 14,5 кВт и разгоном до 100 км/ч за 11 секунд
Shengshi 175V выходит на рынок с мощным одноцилиндровым двигателем и современными технологиями. Модель выделяется динамикой, оснащением и экономичностью, что может изменить представление о скутерах в своем классе. В чем ее особенности - разбираемся.Читать далее
-
25.07.2026, 12:51
Mercedes-Benz GLA нового поколения: увеличенные размеры и скрытые ручки
Mercedes-Benz готовит к премьере третью генерацию GLA - компактный кроссовер, который теперь ориентирован на прямую конкуренцию с BMW X1 и Audi Q3. Новинка отличается увеличенными габаритами, современными технологиями и свежим подходом к дизайну, что может повлиять на выбор покупателей в 2026 году.Читать далее
-
25.07.2026, 11:59
BMW iX3 для Китая: увеличенная база, запас хода 919 км и новая батарея
BMW представила для китайского рынка электрокроссовер iX3 с увеличенной колесной базой и рекордным запасом хода. Новая батарея и продвинутая силовая установка делают модель заметной на фоне конкурентов. Важно понять, как эти изменения повлияют на рынок электромобилей в 2026 году.Читать далее
-
25.07.2026, 11:13
Водородные самолеты: как новые технологии меняют будущее авиации и инфраструктуры
Вопрос перехода авиации на водородное топливо выходит на первый план в условиях ужесточения экологических требований. Исследования показывают: водород способен изменить отрасль, но требует серьезных изменений в инфраструктуре и конструкции самолетов.Читать далее
-
25.07.2026, 10:16
TZR-200: внедорожный спортбайк с усиленной рамой и подвеской для сложных трасс
TZR-200 выделяется среди внедорожных мотоциклов благодаря мощному 200-кубовому двигателю, спортивной подвеске и прочной конструкции. Модель рассчитана на тех, кто ищет надежность и управляемость на сложных трассах, что особенно актуально в условиях российских дорог.Читать далее
-
25.07.2026, 07:12
Рейтинг моторных масел 5W-30: только два бренда прошли строгий отбор Роскачества
В условиях российского климата выбор моторного масла напрямую влияет на ресурс двигателя и расходы на обслуживание. Роскачество выявило только два продукта, которые соответствуют не только обязательным, но и повышенным стандартам. Остальные образцы оказались менее стабильными.Читать далее
-
25.07.2026, 06:25
EK11 от Cybervelo: электровелосипед с мотором 1000 Вт и дальностью до 160 км
EK11 от Cybervelo - это электровелосипед с мощным мотором, увеличенным запасом хода и необычным дизайном. Новинка выделяется на фоне аналогов сочетанием технических характеристик и доступной ценой, что особенно актуально для российских покупателей.Читать далее
-
25.07.2026, 05:10
Автомобиль с пробегом 200 000 км: риски, нюансы и когда покупка оправдана
Покупка машины с пробегом свыше 200 тысяч километров вызывает опасения у многих водителей. Однако в ряде случаев такой вариант может быть оправдан, если учитывать техническое состояние и цели использования. Разбираемся, на что обращать внимание и какие подводные камни могут ждать владельца.Читать далее
-
24.07.2026, 22:01
Lada Niva Travel обновилась: новый двигатель, современный дизайн и улучшенная техника
Обновленная Lada Niva Travel привлекла внимание зарубежных специалистов благодаря заметным изменениям во внешности и технической части. Эксперты выделяют новый двигатель и свежий дизайн, что может повлиять на интерес к модели в 2026 году.Читать далее
-
24.07.2026, 21:23
Чем опасен бензин Евро-3 для современных моторов и почему его стоит избегать
Временное разрешение на оборот бензина Евро-3 в России вызывает вопросы у владельцев новых автомобилей. Разбираемся, какие реальные угрозы несет топливо старого экологического класса для современных моторов и почему важно следить за качеством топлива именно сейчас.Читать далее
Похожие материалы ДонгФенг
-
25.07.2026, 14:33
Shengshi 175V: новый скутер с 14,5 кВт и разгоном до 100 км/ч за 11 секунд
Shengshi 175V выходит на рынок с мощным одноцилиндровым двигателем и современными технологиями. Модель выделяется динамикой, оснащением и экономичностью, что может изменить представление о скутерах в своем классе. В чем ее особенности - разбираемся.Читать далее
-
25.07.2026, 12:51
Mercedes-Benz GLA нового поколения: увеличенные размеры и скрытые ручки
Mercedes-Benz готовит к премьере третью генерацию GLA - компактный кроссовер, который теперь ориентирован на прямую конкуренцию с BMW X1 и Audi Q3. Новинка отличается увеличенными габаритами, современными технологиями и свежим подходом к дизайну, что может повлиять на выбор покупателей в 2026 году.Читать далее
-
25.07.2026, 11:59
BMW iX3 для Китая: увеличенная база, запас хода 919 км и новая батарея
BMW представила для китайского рынка электрокроссовер iX3 с увеличенной колесной базой и рекордным запасом хода. Новая батарея и продвинутая силовая установка делают модель заметной на фоне конкурентов. Важно понять, как эти изменения повлияют на рынок электромобилей в 2026 году.Читать далее
-
25.07.2026, 11:13
Водородные самолеты: как новые технологии меняют будущее авиации и инфраструктуры
Вопрос перехода авиации на водородное топливо выходит на первый план в условиях ужесточения экологических требований. Исследования показывают: водород способен изменить отрасль, но требует серьезных изменений в инфраструктуре и конструкции самолетов.Читать далее
-
25.07.2026, 10:16
TZR-200: внедорожный спортбайк с усиленной рамой и подвеской для сложных трасс
TZR-200 выделяется среди внедорожных мотоциклов благодаря мощному 200-кубовому двигателю, спортивной подвеске и прочной конструкции. Модель рассчитана на тех, кто ищет надежность и управляемость на сложных трассах, что особенно актуально в условиях российских дорог.Читать далее
-
25.07.2026, 07:12
Рейтинг моторных масел 5W-30: только два бренда прошли строгий отбор Роскачества
В условиях российского климата выбор моторного масла напрямую влияет на ресурс двигателя и расходы на обслуживание. Роскачество выявило только два продукта, которые соответствуют не только обязательным, но и повышенным стандартам. Остальные образцы оказались менее стабильными.Читать далее
-
25.07.2026, 06:25
EK11 от Cybervelo: электровелосипед с мотором 1000 Вт и дальностью до 160 км
EK11 от Cybervelo - это электровелосипед с мощным мотором, увеличенным запасом хода и необычным дизайном. Новинка выделяется на фоне аналогов сочетанием технических характеристик и доступной ценой, что особенно актуально для российских покупателей.Читать далее
-
25.07.2026, 05:10
Автомобиль с пробегом 200 000 км: риски, нюансы и когда покупка оправдана
Покупка машины с пробегом свыше 200 тысяч километров вызывает опасения у многих водителей. Однако в ряде случаев такой вариант может быть оправдан, если учитывать техническое состояние и цели использования. Разбираемся, на что обращать внимание и какие подводные камни могут ждать владельца.Читать далее
-
24.07.2026, 22:01
Lada Niva Travel обновилась: новый двигатель, современный дизайн и улучшенная техника
Обновленная Lada Niva Travel привлекла внимание зарубежных специалистов благодаря заметным изменениям во внешности и технической части. Эксперты выделяют новый двигатель и свежий дизайн, что может повлиять на интерес к модели в 2026 году.Читать далее
-
24.07.2026, 21:23
Чем опасен бензин Евро-3 для современных моторов и почему его стоит избегать
Временное разрешение на оборот бензина Евро-3 в России вызывает вопросы у владельцев новых автомобилей. Разбираемся, какие реальные угрозы несет топливо старого экологического класса для современных моторов и почему важно следить за качеством топлива именно сейчас.Читать далее