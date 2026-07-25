Китайский ответ Ванкелю: двухроторный турбомотор R10TE бросает вызов мировым гигантам

Двухроторный турбомотор Dongan Power R10TE: новый этап для роторных двигателей

В июне 2026 года Dongan Power вывела на рынок первый в Китае двухроторный турбомотор собственной разработки. Эта новинка может изменить расстановку сил в сегменте компактных и мощных силовых установок, особенно на фоне растущего интереса к альтернативным технологиям.

В июне 2026 года Dongan Power вывела на рынок первый в Китае двухроторный турбомотор собственной разработки. Эта новинка может изменить расстановку сил в сегменте компактных и мощных силовых установок, особенно на фоне растущего интереса к альтернативным технологиям.

Появление двухроторного турбомотора R10TE от Dongan Power стало событием для всей отрасли. Китай впервые предложил роторный двигатель большой мощности, который закрывает технологический разрыв с мировыми лидерами и открывает новые возможности для локального автопрома.

R10TE был создан в сотрудничестве с австрийской фирмой AVL, которая предоставила свои технологии для силовых установок. В качестве базы взяли однороторный двигатель R05E, а после добавления второго ротора рабочий объем увеличился до 1,0 литра. Благодаря турбонаддуву удалось повысить мощность, не увеличивая размеры, что особенно ценно для небольших автомобилей.

Серийный выпуск нового двигателя намечен на 2028 год. Сейчас в линейке Dongan Power представлены моторы объемом от 1,2 до 2,5 литра, атмосферные и турбированные версии с другими типами впрыска топлива. Компания предлагает решения для передне-, задне- и среднемоторных компонентов, а также адаптацию под бензин, метанол и сжатый природный газ.

Интересно, что Dongan Power, основанная в 1948 году в Харбине как государственный завод №120, сегодня остается под контролем государства и котируется на бирже. Помимо автомобильных, предприятие производит силовые установки для легкой авиации и трансмиссии для вертолетов. Стоимость нового роторного мотора пока не раскрывается, что подогревает интерес к будущим коммерческим предложениям.

На фоне растущего внимания к инновационным силовым установкам стоит отметить, что китайские производители все чаще выходят на рынок с собственными разработками, способными конкурировать с западными аналогами. Например, в сегменте электротранспорта уже появились модели, сочетающие в себе мощность и дальность хода, как это отмечалось в материалах универсального электровелосипеда с увеличенным запасом хода . Появление R10TE может еще стать одним из шагов к изменению положения Китая на мировом рынке автокомпонентов.

Запуск R10TE важен для развития компактных и легких транспортных средств, где ценится высокая мощность и экономия пространства. Подобные разработки обеспечивают технологическую независимость и расширение выбора для производителей и потребителей.