16 марта 2018, 15:15

Двухтопливная Lada Granta появится в 2019 году

АвтоВАЗ готовится выпустить двухтопливную версию седана Lada Granta, которая получит к названию приставку CNG. Производство модели на заводе в Тольятти должно начаться в следующем году.
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  Двухтопливная Lada Granta появится в 2019 году ВАЗ (Lada) Granta Двухтопливная Lada Granta появится в 2019 году
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Разговоры о выпуске битопливных модификаций ведутся на АвтоВАЗе уже не первый год. На сегодняшний день налажено серийное производство только одной такой модели – Vesta CNG, которая может работать как на бензине, так и на метане. Основным преимуществом двухтопливной Vesta является ее экономичность. Полностью заправленный автомобиль может преодолеть до 1 000 километров. Метан менее взрывоопасен, чем пропан или бензин, и увеличивает ресурс двигателя. 

ВАЗ (Lada) Granta Люкс Престиж 1.6 МТ
1.6 л, 106 л.с
Механическая 5-ступенчатая
0-100 - 10.9 с, 183 км/ч
4260 x 1700 x 1500 мм
передний
АИ-95, 6.7 л на 100 км
533 900 руб
Все характеристики
Vesta CNG соответствует новым строгим европейским нормам по объему выбросов СО2 в атмосферу. Возможно, именно это заставило отечественного автопроизводителя вернуться к идее расширить модельный ряд двухтопливных автомобилей. Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ ожидает снижения экспортных поставок в Европу в связи с ужесточением экологических стандартов. В 2020 году в силу вступят новые нормативы, к которым невозможно будет адаптировать нынешнее поколение бензиновых двигателей Lada без существенной потери в мощности.

Официального подтверждения запуска Granta CNG пока нет. Но именно об этой модели шла речь на недавнем заседании правительственной рабочей группы по внедрению газомоторного топлива, в котором принял участие начальник отдела автомобилей специального назначения АвтоВАЗа Сергей Ивлев. Газобалонное оборудование (ГБО) в версиях CNG планируется устанавливать в багажник на место запасного колеса. 

Lada Granta CNG получит 1,6-литровый 16-ти клапанный двигатель, который во время работы на бензине будет выдавать 106 л.с. (183 Нм), а на метане – 94 л.с. (138 Нм). Разгон с места до 100 км/ч в первом случае составляет 11,5 секунд, а во втором – 13 секунд. Стоимость битопливной Granta будет выше стандартной версии и составит от 600 тысяч рублей.
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Тест Lada Granta Liftback: машина времени
| Кому: AvtoTech Я бы не сказал, что шумно и комфорта мало. Тут недавно сосед прокатил на новенькой только что купленной Гранте - по неровной грунтовке идет лучше чем мой Ниссан Примера! А что касается шума - это вы на восьмерках не ездили, вот там реальный шум, обклеивай их не обклеивай. Конечно с Фольцвагонами ...
ЛЕОНИД
Ноябрь 2015-го: новый антирекорд продаж
Вот тебе, бабушка, и юрьев день. Я знал, что всё плохо, но не думал, что на столько. А вот Lifan меня просто поразил! Вот когда стало очевидно, кто не просиживал штаны весь год. Залог успеха оказался в хорошем качестве и лучшей цене. Понты провалились!
Иван
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Двухтопливная Lada Granta появится в 2019 году
Разговоры о выпуске битопливных модификаций ведутся на АвтоВАЗе уже не первый год. На сегодняшний день налажено серийное производство только одной такой модели – Vesta CNG, которая может работать как на бензине, так и на метане. Основным преимуществом двухтопливной Vesta является ее экономичность. Полностью заправленный автомобиль может преодолеть до 1 000 километров. Метан менее взрывоопасен, чем пропан или бензин, и увеличивает ресурс двигателя. {{params_58330}}Vesta CNG соответствует новым строгим европейским нормам по объему выбросов СО2 в атмосферу. Возможно, именно это заставило отечественного автопроизводителя вернуться к идее расширить модельный ряд двухтопливных автомобилей. Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ ожидает снижения экспортных поставок в Европу в связи с ужесточением экологических стандартов. В 2020 году в силу вступят новые нормативы, к которым невозможно будет адаптировать нынешнее поколение бензиновых двигателей Lada без существенной потери в мощности.Официального подтверждения запуска Granta CNG пока нет. Но именно об этой модели шла речь на недавнем заседании правительственной рабочей группы по внедрению газомоторного топлива, в котором принял участие начальник отдела автомобилей специального назначения АвтоВАЗа Сергей Ивлев. Газобалонное оборудование (ГБО) в версиях CNG планируется устанавливать в багажник на место запасного колеса. Lada Granta CNG получит 1,6-литровый 16-ти клапанный двигатель, который во время работы на бензине будет выдавать 106 л.с. (183 Нм), а на метане – 94 л.с. (138 Нм). Разгон с места до 100 км/ч в первом случае составляет 11,5 секунд, а во втором – 13 секунд. Стоимость битопливной Granta будет выше стандартной версии и составит от 600 тысяч рублей.
2018-03-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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