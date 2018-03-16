16 марта 2018, 15:15
Двухтопливная Lada Granta появится в 2019 году
АвтоВАЗ готовится выпустить двухтопливную версию седана Lada Granta, которая получит к названию приставку CNG. Производство модели на заводе в Тольятти должно начаться в следующем году.
Разговоры о выпуске битопливных модификаций ведутся на АвтоВАЗе уже не первый год. На сегодняшний день налажено серийное производство только одной такой модели – Vesta CNG, которая может работать как на бензине, так и на метане. Основным преимуществом двухтопливной Vesta является ее экономичность. Полностью заправленный автомобиль может преодолеть до 1 000 километров. Метан менее взрывоопасен, чем пропан или бензин, и увеличивает ресурс двигателя.
|ВАЗ (Lada) Granta Люкс Престиж 1.6 МТ
|1.6 л, 106 л.с
|Механическая 5-ступенчатая
|0-100 - 10.9 с, 183 км/ч
|4260 x 1700 x 1500 мм
|передний
|АИ-95, 6.7 л на 100 км
|533 900 руб
|Все характеристики
Официального подтверждения запуска Granta CNG пока нет. Но именно об этой модели шла речь на недавнем заседании правительственной рабочей группы по внедрению газомоторного топлива, в котором принял участие начальник отдела автомобилей специального назначения АвтоВАЗа Сергей Ивлев. Газобалонное оборудование (ГБО) в версиях CNG планируется устанавливать в багажник на место запасного колеса.
Lada Granta CNG получит 1,6-литровый 16-ти клапанный двигатель, который во время работы на бензине будет выдавать 106 л.с. (183 Нм), а на метане – 94 л.с. (138 Нм). Разгон с места до 100 км/ч в первом случае составляет 11,5 секунд, а во втором – 13 секунд. Стоимость битопливной Granta будет выше стандартной версии и составит от 600 тысяч рублей.
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19.01.2018, 09:20
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| Кому: AvtoTech Я бы не сказал, что шумно и комфорта мало. Тут недавно сосед прокатил на новенькой только что купленной Гранте - по неровной грунтовке идет лучше чем мой Ниссан Примера! А что касается шума - это вы на восьмерках не ездили, вот там реальный шум, обклеивай их не обклеивай. Конечно с Фольцвагонами ...
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