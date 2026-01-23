Сможет ли этот монстр удивить даже самых искушенных фанатов суперкаров?

Двухтурбовый Lamborghini Huracan от Underground Racing: мощь, затмевающая Bugatti

Underground Racing снова удивляет: их новый Huracan STO с двумя турбинами способен затмить даже легендарные гиперкары. В чем секрет этой безумной мощности? Почему этот проект обсуждают все? Узнайте, что скрывается под капотом.

Казалось бы, в мире суперкаров уже ничем не удивить. Но именно для таких случаев существует Underground Racing. Компания давно славится своими экстремальными проектами, а ее новое творение — твин-турбо Lamborghini Huracán STO — способно выбить почву из-под ног даже у поклонников Bugatti.

Взяв за основу и без того неординарный Huracán STO, инженеры Underground Racing превратили его в настоящего монстра. Это машина, которая не просто быстро едет — она разрывает привычные шаблоны о мощности и динамике.

Исходник — уже нестандартный. STO в стоковой версии оснащен продвинутой аэродинамикой, облегченным кузовом и атмосферным V10, звучащим как симфония. Однако для Underground Racing этого показалось мало. Они решили, что 640 лошадиных сил — лишь отправная точка. В ход пошли две массивные турбины, полностью переработанные системы впуска и выпуска, а также усиленная трансмиссия, способная выдержать возросшие нагрузки.

По неофициальным данным, мощность этого Huracán теперь достигает 1200 лошадиных сил. Это не просто цифры: автомобиль разгоняется до "сотни" за время, сравнимое с гиперкарами, и демонстрирует феноменальные результаты на четверти мили. Владелец утверждает, что ощущения за рулем сравнимы с катапультированием — каждое нажатие на педаль газа сопровождается взрывом адреналина и ревом турбин, слышным за квартал.

Снаружи — лаконичность, внутри — хаос. Внешне Huracán от Underground Racing почти не отличим от стандартного STO, хотя огромные воздухозаборники и более агрессивный обвес выдают нечто особенное. Но главное скрыто под капотом. Здесь всё подчинено одной цели: максимальная отдача и надежность. Для охлаждения турбин и двигателя установлены дополнительные радиаторы, а электронная система управления переписана с нуля. Даже топливная система была полностью заменена.

Интересно, что, несмотря на безумную мощность, автомобиль сохранил управляемость и баланс, за которые ценят оригинальный STO. Инженеры добились этого благодаря точной настройке подвески и электронных ассистентов. В итоге получился не просто "драгстер" для прямой, а полноценный суперкар, пригодный как для трека, так и для дорог общего пользования.

В мире, где Bugatti и Koenigsegg давно задают эталоны скорости, появление такого Huracán — настоящий вызов устоявшимся правилам. Underground Racing не просто строит быстрые машины — они меняют представления о пределах возможного. И если раньше казалось, что предел достигнут, то теперь ясно: граница существует только в нашем воображении.