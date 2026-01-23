Сможет ли этот монстр удивить даже самых искушенных фанатов суперкаров?

23 января 2026, 14:58
Двухтурбовый Lamborghini Huracan от Underground Racing: мощь, затмевающая Bugatti
Двухтурбовый Lamborghini Huracan от Underground Racing: мощь, затмевающая Bugatti
Underground Racing снова удивляет: их новый Huracan STO с двумя турбинами способен затмить даже легендарные гиперкары. В чем секрет этой безумной мощности? Почему этот проект обсуждают все? Узнайте, что скрывается под капотом.
Казалось бы, в мире суперкаров уже ничем не удивить. Но именно для таких случаев существует Underground Racing. Компания давно славится своими экстремальными проектами, а ее новое творение — твин-турбо Lamborghini Huracán STO — способно выбить почву из-под ног даже у поклонников Bugatti.
Взяв за основу и без того неординарный Huracán STO, инженеры Underground Racing превратили его в настоящего монстра. Это машина, которая не просто быстро едет — она разрывает привычные шаблоны о мощности и динамике.
Исходник — уже нестандартный. STO в стоковой версии оснащен продвинутой аэродинамикой, облегченным кузовом и атмосферным V10, звучащим как симфония. Однако для Underground Racing этого показалось мало. Они решили, что 640 лошадиных сил — лишь отправная точка. В ход пошли две массивные турбины, полностью переработанные системы впуска и выпуска, а также усиленная трансмиссия, способная выдержать возросшие нагрузки.
По неофициальным данным, мощность этого Huracán теперь достигает 1200 лошадиных сил. Это не просто цифры: автомобиль разгоняется до "сотни" за время, сравнимое с гиперкарами, и демонстрирует феноменальные результаты на четверти мили. Владелец утверждает, что ощущения за рулем сравнимы с катапультированием — каждое нажатие на педаль газа сопровождается взрывом адреналина и ревом турбин, слышным за квартал.
Снаружи — лаконичность, внутри — хаос. Внешне Huracán от Underground Racing почти не отличим от стандартного STO, хотя огромные воздухозаборники и более агрессивный обвес выдают нечто особенное. Но главное скрыто под капотом. Здесь всё подчинено одной цели: максимальная отдача и надежность. Для охлаждения турбин и двигателя установлены дополнительные радиаторы, а электронная система управления переписана с нуля. Даже топливная система была полностью заменена.
Интересно, что, несмотря на безумную мощность, автомобиль сохранил управляемость и баланс, за которые ценят оригинальный STO. Инженеры добились этого благодаря точной настройке подвески и электронных ассистентов. В итоге получился не просто "драгстер" для прямой, а полноценный суперкар, пригодный как для трека, так и для дорог общего пользования.
В мире, где Bugatti и Koenigsegg давно задают эталоны скорости, появление такого Huracán — настоящий вызов устоявшимся правилам. Underground Racing не просто строит быстрые машины — они меняют представления о пределах возможного. И если раньше казалось, что предел достигнут, то теперь ясно: граница существует только в нашем воображении.
Похожие материалы Ламборджини, Бугатти
-
21.12.2025, 18:47
Lamborghini Huracan от Liberty Walk: японский тюнинг и восточный стиль в деталях
Lamborghini Huracan в исполнении Liberty Walk удивляет смелым обликом. Японский тюнер создал нечто особенное. Внешний вид суперкара теперь не спутать ни с чем. Узнайте, чем выделяется этот проект среди других.Читать далее
-
06.11.2025, 18:17
Cadillac CT5-V Blackwing, Lamborghini Huracan и Mustang устроили гонку на грани риска
Три мощных автомобиля встретились на трассе для захватывающей гонки. Cadillac, Lamborghini и Mustang показали, на что способны. Один из участников не справился с управлением на огромной скорости. Итоги заезда удивили даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
19.10.2025, 18:16
Lamborghini Huracan STO удивляет даже на фоне Bugatti Tourbillon
Этот суперкар уже не купить новым, но он не теряет своей привлекательности. Модель вызывает восторг у поклонников скорости. Даже на фоне современных гиперкаров она не теряет актуальности. Что делает ее особенной — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
28.07.2025, 14:35
Lamborghini Huracan STO: последние штрихи перед уходом с конвейера и что изменилось
Lamborghini Huracan STO готовится к завершению своей истории: в 2025 году модель снимают с производства. Мы рассмотрели особую версию с подвеской Novitec и колесами HRE FMR 527, чтобы понять, чем она отличается от стандартного суперкара и почему этот Huracan STO уже стал коллекционной редкостью.Читать далее
-
05.12.2024, 09:57
С 1 декабря в австралийских водительских правах появилась новая категория «Суперкар»
Желающие порулить мощным автомобилем с 1 декабря должны получить специальные водительские права. Такое решение приняли власти Австралии. Категория «Суперкар» распространяется на все автомобили, мощность которых превышает 375 л.с. на тонну массы. Полиция уже выписывает первые штрафы нарушителям.Читать далее
-
06.08.2024, 10:48
Рождение нового суперкара Lamborghini показали на видео за 10 дней до премьеры
Компания Lamborghini готовится представить публике преемника Huracan. Дебют запланирован на 16 августа. Известно, что новинку назовут Temerario, что в переводе с итальянского означает «Дерзкий».Читать далее
-
21.05.2024, 10:58
Заменой Lamborghini V10 станет гибридный высокооборотистый V8
Легендарный 5,2-литровый «атмосферник» V10 Lamborghini отправляет в отставку. На смену ему придет новый более экологичный агрегат. Лишившись пары цилиндров, он получит два турбокомпрессора и электрическую надстройку. Производитель обещает еще больше мощности и драйва.Читать далее
-
04.04.2024, 09:55
13-летний подросток решил произвести впечатление на друга и разбил папин Lamborghini
Поздним вечером в полицию поступил сигнал о дорожной аварии. Прибыв на место, стражи порядка обнаружили изрядно помятый итальянский суперкар, брошенный на обочине загородного шоссе. В ходе быстро проведенного расследования выяснилось, что незадачливому водителю всего 13 лет.Читать далее
-
05.01.2024, 00:07
5 самых интересных новинок 2024 года
В 1924 году половина всех проданных в мире легковых автомобилей приходилась на одну единственную модель – Ford Model T, по прозвищу «Железная Лиззи». Сто лет спустя ассортимент ощутимо расширился, каждый год автопроизводители выводят на рынок все новые и новые модели.Читать далее
-
25.12.2023, 18:00
В Петербурге спрос на подержанные люксовые автомобили подскочил на 18%: кто в лидерах?
Эксперты Авито Авто проанализировали собственную статистику в сегменте люксовых автомобилей с пробегом за 2023 год и выяснили, что в Петербурге спрос на такие машины вырос на 18%, а предложение – всего на 11%.Читать далее
Похожие материалы Ламборджини, Бугатти
-
21.12.2025, 18:47
Lamborghini Huracan от Liberty Walk: японский тюнинг и восточный стиль в деталях
Lamborghini Huracan в исполнении Liberty Walk удивляет смелым обликом. Японский тюнер создал нечто особенное. Внешний вид суперкара теперь не спутать ни с чем. Узнайте, чем выделяется этот проект среди других.Читать далее
-
06.11.2025, 18:17
Cadillac CT5-V Blackwing, Lamborghini Huracan и Mustang устроили гонку на грани риска
Три мощных автомобиля встретились на трассе для захватывающей гонки. Cadillac, Lamborghini и Mustang показали, на что способны. Один из участников не справился с управлением на огромной скорости. Итоги заезда удивили даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
19.10.2025, 18:16
Lamborghini Huracan STO удивляет даже на фоне Bugatti Tourbillon
Этот суперкар уже не купить новым, но он не теряет своей привлекательности. Модель вызывает восторг у поклонников скорости. Даже на фоне современных гиперкаров она не теряет актуальности. Что делает ее особенной — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
28.07.2025, 14:35
Lamborghini Huracan STO: последние штрихи перед уходом с конвейера и что изменилось
Lamborghini Huracan STO готовится к завершению своей истории: в 2025 году модель снимают с производства. Мы рассмотрели особую версию с подвеской Novitec и колесами HRE FMR 527, чтобы понять, чем она отличается от стандартного суперкара и почему этот Huracan STO уже стал коллекционной редкостью.Читать далее
-
05.12.2024, 09:57
С 1 декабря в австралийских водительских правах появилась новая категория «Суперкар»
Желающие порулить мощным автомобилем с 1 декабря должны получить специальные водительские права. Такое решение приняли власти Австралии. Категория «Суперкар» распространяется на все автомобили, мощность которых превышает 375 л.с. на тонну массы. Полиция уже выписывает первые штрафы нарушителям.Читать далее
-
06.08.2024, 10:48
Рождение нового суперкара Lamborghini показали на видео за 10 дней до премьеры
Компания Lamborghini готовится представить публике преемника Huracan. Дебют запланирован на 16 августа. Известно, что новинку назовут Temerario, что в переводе с итальянского означает «Дерзкий».Читать далее
-
21.05.2024, 10:58
Заменой Lamborghini V10 станет гибридный высокооборотистый V8
Легендарный 5,2-литровый «атмосферник» V10 Lamborghini отправляет в отставку. На смену ему придет новый более экологичный агрегат. Лишившись пары цилиндров, он получит два турбокомпрессора и электрическую надстройку. Производитель обещает еще больше мощности и драйва.Читать далее
-
04.04.2024, 09:55
13-летний подросток решил произвести впечатление на друга и разбил папин Lamborghini
Поздним вечером в полицию поступил сигнал о дорожной аварии. Прибыв на место, стражи порядка обнаружили изрядно помятый итальянский суперкар, брошенный на обочине загородного шоссе. В ходе быстро проведенного расследования выяснилось, что незадачливому водителю всего 13 лет.Читать далее
-
05.01.2024, 00:07
5 самых интересных новинок 2024 года
В 1924 году половина всех проданных в мире легковых автомобилей приходилась на одну единственную модель – Ford Model T, по прозвищу «Железная Лиззи». Сто лет спустя ассортимент ощутимо расширился, каждый год автопроизводители выводят на рынок все новые и новые модели.Читать далее
-
25.12.2023, 18:00
В Петербурге спрос на подержанные люксовые автомобили подскочил на 18%: кто в лидерах?
Эксперты Авито Авто проанализировали собственную статистику в сегменте люксовых автомобилей с пробегом за 2023 год и выяснили, что в Петербурге спрос на такие машины вырос на 18%, а предложение – всего на 11%.Читать далее