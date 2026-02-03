Это стоит увидеть: Как уникальный автодворец Zenith с жилой площадью 115 м² меняет представление о комфорте в путешествиях

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

3 февраля 2026, 15:19

Двухуровневый автодом Zenith за $5 млн: роскошь и технологии на 36 тоннах

Двухуровневый автодом Zenith за $5 млн: роскошь и технологии на 36 тоннах

Это стоит увидеть: Как уникальный автодворец Zenith с жилой площадью 115 м² меняет представление о комфорте в путешествиях

Двухуровневый автодом Zenith за $5 млн: роскошь и технологии на 36 тоннах

Zenith - не просто автодом, а инженерный эксперимент, который удивляет сочетанием роскоши, инноваций и масштабов. Почему этот проект стал событием для рынка автодомов и что в нем особенного - разбираемся в деталях.

Zenith - не просто автодом, а инженерный эксперимент, который удивляет сочетанием роскоши, инноваций и масштабов. Почему этот проект стал событием для рынка автодомов и что в нем особенного - разбираемся в деталях.

В мире автодомов встречаются редкие проекты, способные изменить представление о комфорте и возможностях жизни на колёсах. Zenith — именно такой случай. Этот двухэтажный прицеп, созданный бывшим гонщиком Майклом Андретти и его супругой Джоди, стал настоящим вызовом для всей индустрии. Его стоимость составляет около 5 миллионов долларов, а площадь — 115 квадратных метров, что сопоставимо с полноценной городской квартирой.

Главная особенность Zenith — два полноценных уровня, которые раскрываются с помощью электромеханической системы. На стоянке верхний этаж буквально «выдвигается», практически удваивая полезное пространство. Это не просто эффектный трюк: подобная конструкция позволила разместить внутри всё, что может пожелать человек для комфортной жизни, включая три ванные комнаты, два домашних кинотеатра и кухню, достойную шеф-повара.

Фото: Bouchard Design Collective

В интерьере Zenith нет случайных деталей. Здесь есть бар под открытым небом, парящий стол из ореха, подсвеченная скульптура из перламутра и другие материалы премиум-класса. Дизайнеры из Bouchard Design Collective применили биофильный подход: обилие естественного света, природные текстуры, уют и тёплая атмосфера, которые создают ощущение дома даже вдали от цивилизации. Каждый элемент продуман до мелочей.

На первом этаже расположены кухня, столовая, один из кинотеатров и две ванные комнаты. Второй уровень отведён под главный люкс: здесь находятся полноценная ванная, гардеробная и спальня с потолком, имитирующим звёздное небо. Управление всеми системами — от освещения и аудио до видеонаблюдения — осуществляется через центральную сенсорную панель.

Фото: Bouchard Design Collective

Zenith весит 36 тонн и для его буксировки требуется мощный дизельный грузовик. Перед транспортировкой верхний этаж складывается, приводя прицеп к стандартным дорожным габаритам. Внутри предусмотрены резервуары почти на 1,9 тонны воды, а продуманные системы жизнеобеспечения обеспечивают полную автономность и комфорт независимо от внешних условий. Этот подход делает Zenith не просто роскошным, но и практичным для длительных путешествий.

За время своего существования Zenith получил несколько наград за дизайн интерьера и инновационную организацию пространства. При этом он остаётся единственным в своём роде: серийно такие прицепы не выпускались, а сама семья Андретти использовала его лишь несколько раз.

Zenith — это не просто автодом, а демонстрация того, как далеко могут зайти фантазия и инженерная мысль в погоне за идеальным комфортом на колёсах. Для рынка автодомов он стал уникальным примером, который вряд ли повторится в ближайшее время, но уже служит ориентиром для тех, кто ищет нечто большее, чем просто средство передвижения.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Благовещенск Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться