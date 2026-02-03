Это стоит увидеть: Как уникальный автодворец Zenith с жилой площадью 115 м² меняет представление о комфорте в путешествиях

3 февраля 2026, 15:19
Двухуровневый автодом Zenith за $5 млн: роскошь и технологии на 36 тоннах
Zenith - не просто автодом, а инженерный эксперимент, который удивляет сочетанием роскоши, инноваций и масштабов. Почему этот проект стал событием для рынка автодомов и что в нем особенного - разбираемся в деталях.
В мире автодомов встречаются редкие проекты, способные изменить представление о комфорте и возможностях жизни на колёсах. Zenith — именно такой случай. Этот двухэтажный прицеп, созданный бывшим гонщиком Майклом Андретти и его супругой Джоди, стал настоящим вызовом для всей индустрии. Его стоимость составляет около 5 миллионов долларов, а площадь — 115 квадратных метров, что сопоставимо с полноценной городской квартирой.
Главная особенность Zenith — два полноценных уровня, которые раскрываются с помощью электромеханической системы. На стоянке верхний этаж буквально «выдвигается», практически удваивая полезное пространство. Это не просто эффектный трюк: подобная конструкция позволила разместить внутри всё, что может пожелать человек для комфортной жизни, включая три ванные комнаты, два домашних кинотеатра и кухню, достойную шеф-повара.
В интерьере Zenith нет случайных деталей. Здесь есть бар под открытым небом, парящий стол из ореха, подсвеченная скульптура из перламутра и другие материалы премиум-класса. Дизайнеры из Bouchard Design Collective применили биофильный подход: обилие естественного света, природные текстуры, уют и тёплая атмосфера, которые создают ощущение дома даже вдали от цивилизации. Каждый элемент продуман до мелочей.
На первом этаже расположены кухня, столовая, один из кинотеатров и две ванные комнаты. Второй уровень отведён под главный люкс: здесь находятся полноценная ванная, гардеробная и спальня с потолком, имитирующим звёздное небо. Управление всеми системами — от освещения и аудио до видеонаблюдения — осуществляется через центральную сенсорную панель.
Zenith весит 36 тонн и для его буксировки требуется мощный дизельный грузовик. Перед транспортировкой верхний этаж складывается, приводя прицеп к стандартным дорожным габаритам. Внутри предусмотрены резервуары почти на 1,9 тонны воды, а продуманные системы жизнеобеспечения обеспечивают полную автономность и комфорт независимо от внешних условий. Этот подход делает Zenith не просто роскошным, но и практичным для длительных путешествий.
За время своего существования Zenith получил несколько наград за дизайн интерьера и инновационную организацию пространства. При этом он остаётся единственным в своём роде: серийно такие прицепы не выпускались, а сама семья Андретти использовала его лишь несколько раз.
Zenith — это не просто автодом, а демонстрация того, как далеко могут зайти фантазия и инженерная мысль в погоне за идеальным комфортом на колёсах. Для рынка автодомов он стал уникальным примером, который вряд ли повторится в ближайшее время, но уже служит ориентиром для тех, кто ищет нечто большее, чем просто средство передвижения.
