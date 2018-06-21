Дёшево и практично: ТОП-5 «бэушных» хэтчей
В мае темп роста «бэушек» в России ускорился до 11,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2017-го. Из года в год потребители выбирают одни и те же модели, хорошо зарекомендовавшие себя в эксплуатации. Если вы присматриваете себе надежный хэтчбек не старше 5 лет, но у вас на все про все есть не более 500 тыс. рублей, советуем присмотреться к «костяку» в этом сегменте.
Ford Focus
На вершине айсберга, конечно же, находится старый-добрый «Фокус». Уже много лет он возглавляет рейтинг подержанных иномарок. Кузов хэтчбек – самый популярный в семействе даже на вторичном авторынке. Покупатели ценят в автомобиле надежность, доступность в обслуживании, неприхотливость и приятный внешний вид. Сегодня купить относительно «свежий» Ford Focus можно за 400-500 тыс. рублей.
Если кто забыл, хэтчбек доступен в России с 1,6-литровыми бензиновыми агрегатами мощностью 105 и 125 л. с. В качестве трансмиссии могут выступать как «механика», так и «автомат». В зависимости от уровня оснащения «Фокус» может быть наделен двумя подушками безопасности, кондиционером, аудиосистемой с CD-плейером, электропакетом боковых зеркал, передними электростеклоподъемниками, системой стабилизации ESP, подогревом передних сидений, противотуманками и даже хромированной решеткой радиатора.
Renault Sandero
Любимец водителей такси и просто практичных автомобилистов. Каждый, кто выбирает «Сандеро», отмечают в нем, прежде всего, «неубиваемую» подвеску. Да, машина не самая комфортная, зато надежности ее позавидуют многие. Вдобавок к этому хэтчбек 2013 года можно найти аж за 350 тыс. рублей. Согласитесь, прайс весьма привлекательный.
«Вазовский» родственник имеет базовый мотор объемом 1,6 литра мощностью 82 л. с. В паре с ним трудится 5-ступенчатая «механика». Автоматическая трансмиссия с 4 ступенями предлагается с 1,6-литровым 16-клапанным двигателем мощностью 102 л. с. Для совсем новых Sandero доступна роботизированная трансмиссия Easy-R, которая способствует большей топливной экономичности. Она разработана совместно со специалистами немецкого ZF.
Kia Rio
Совсем неудивительно, что корейский хэтч замыкает тройку лидеров в своем сегменте на вторичном авторынке. За многие годы присутствия в России автомобилисты так полюбили «Рио», что модель является одной из самых ликвидных. Судите сами: за 500 тыс. рублей вы сможете купить, в лучшем случае, хэтчбек 2014 года. Конечно, речь идет об адекватных предложениях с правильным соотношением цена-пробег-состояние.
Сегодня покупателям предлагаются варианты с 1,4-литровым мотором мощностью 100 л. с. и модернизированным 1,6 Gamma MPI мощностью 123 л. с. Оба двигателя могут агрегатироваться как с 6-ступенчатой механической, так и новой 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Список оснащения модели может включать отделку сидений эко-кожей, интеллектуальную систему открывания багажника, поддержку платформ интеграции смартфонов Apple CarPlay и Android Auto.
Hyundai Solaris
Имена двух «корейцев» постоянно звучат друг за другом. И причина того – не только сборка на одном предприятии в Санкт-Петербурге. Приятный дизайн, недорогое обслуживание и грамотная маркетинговая стратегия производителей выбили автомобили в бессменные лидеры на рынках новых и подержанных авто. Правда, «Солярис» в кузове хэтчбек теперь можно найти лишь с пробегом. Диапазон цен за пятилетку – от 400 до 500 тыс. рублей.
В «базе» Solaris имеет вполне себе практичный двигатель 1,4 литра и 6-ступенчатую «механику». В перечень оснащения входят аудиоподготовка с 4 динамиками и антенной, дневные ходовые огни в бампере, 15-дюймовые колеса на стальных дисках, складывающаяся по частям (6:4) спинка заднего сиденья. Система мониторинга давления в шинах, передние электростеклоподъемники, регулировка сиденья водителя по высоте, электроусилитель руля, клиренс 160 мм, 2 розетки на 12В на центральной консоли также присутствуют в начальном исполнении.
Lada Grantа
Выход отечественного бюджетника в кузове лифтбек ждали многие. «АвтоВАЗу» удалось соединить доступность модели с практичностью. Это именно то, чего ждут россияне от современной машины В-класса. На вторичном авторынке объявлений о продаже машины тоже достаточно: стоимость варьируется от 200 до 350 тыс. рублей. При этом «Гранта» является самым дешевым в обслуживании авто. Наконец, модель в возрасте 3 лет сохраняет 83,2% своей первоначальной стоимости.
Lada Granta оснащается бензиновым мотором объемом 1,6 литра доступным в 3 вариантах мощности - 87, 98 и 106 л. с.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное