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11 октября 2019, 15:23

Dyson отказался от затеи с электрокарами

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Всемирно известный производитель пылесосов Dyson официально объявил о закрытии проекта электромобиля. По словам главы британской компании Джеймса Дайсона, инженеры разработали «фантастическую машину», но коммерческого будущего у нее пока нет.
Dyson отказался от затеи с электрокарами

Фото взято из открытых источников

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Работу над проектом электрокара специалисты Dyson ведут уже на протяжении 4 лет. Глава компании, 72-летний Джеймс Дайсон смог переманить ведущих специалистов отрасли, прежде работавших в BMW, Aston Martin и Tesla. В январе 2019 года во главе проекта встал бывший президент Infinity Роланд Крюгер. А в мае британское патентное ведомство выдало будущему электрокару необходимые документы. В Сингапуре началось строительство автозавода. Казалось бы, ждать осталось недолго. Но внезапно пришло сообщение о закрытии проекта.

Как пояснил Джеймс Дайсон, за два года он и совет директоров не смогли сделать электромобиль экономически жизнеспособным. Вместе с тем, он подчеркнул, что команде удалось создать поистине потрясающую машину, аналогов которой нет на современном автомобильном рынке. В разработке электрокара принимали участие более 500 человек. Сейчас главная задача Dyson избежать массовых увольнений. Всем участникам проекта предложат сопоставимую должность в структуре компании. Если кто-то из сотрудников решит уволиться самостоятельно, он обязательно получит достойную компенсацию.

Вместе с тем, Dyson продолжит работу по смежным направлениям, которые в будущем имеют хорошие перспективы. В компании будут развивать технологии искусственного интеллекта и машинного зрения, а также создавать емкие твердотельные аккумуляторы. Все эти разработки получат воплощение в сфере бытовой техники, которая составляет основу бизнеса Dyson.

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Dyson отказался от затеи с электрокарами
{{material_126499}}Работу над проектом электрокара специалисты Dyson ведут уже на протяжении 4 лет. Глава компании, 72-летний Джеймс Дайсон смог переманить ведущих специалистов отрасли, прежде работавших в BMW, Aston Martin и Tesla. В январе 2019 года во главе проекта встал бывший президент Infinity Роланд Крюгер. А в мае британское патентное ведомство выдало будущему электрокару необходимые документы. В Сингапуре началось строительство автозавода. Казалось бы, ждать осталось недолго. Но внезапно пришло сообщение о закрытии проекта.Как пояснил Джеймс Дайсон, за два года он и совет директоров не смогли сделать электромобиль экономически жизнеспособным. Вместе с тем, он подчеркнул, что команде удалось создать поистине потрясающую машину, аналогов которой нет на современном автомобильном рынке. В разработке электрокара принимали участие более 500 человек. Сейчас главная задача Dyson избежать массовых увольнений. Всем участникам проекта предложат сопоставимую должность в структуре компании. Если кто-то из сотрудников решит уволиться самостоятельно, он обязательно получит достойную компенсацию.Вместе с тем, Dyson продолжит работу по смежным направлениям, которые в будущем имеют хорошие перспективы. В компании будут развивать технологии искусственного интеллекта и машинного зрения, а также создавать емкие твердотельные аккумуляторы. Все эти разработки получат воплощение в сфере бытовой техники, которая составляет основу бизнеса Dyson.
2019-10-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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