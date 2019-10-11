11 октября 2019, 15:23
Dyson отказался от затеи с электрокарами
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Всемирно известный производитель пылесосов Dyson официально объявил о закрытии проекта электромобиля. По словам главы британской компании Джеймса Дайсона, инженеры разработали «фантастическую машину», но коммерческого будущего у нее пока нет.
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Как пояснил Джеймс Дайсон, за два года он и совет директоров не смогли сделать электромобиль экономически жизнеспособным. Вместе с тем, он подчеркнул, что команде удалось создать поистине потрясающую машину, аналогов которой нет на современном автомобильном рынке. В разработке электрокара принимали участие более 500 человек. Сейчас главная задача Dyson избежать массовых увольнений. Всем участникам проекта предложат сопоставимую должность в структуре компании. Если кто-то из сотрудников решит уволиться самостоятельно, он обязательно получит достойную компенсацию.
Вместе с тем, Dyson продолжит работу по смежным направлениям, которые в будущем имеют хорошие перспективы. В компании будут развивать технологии искусственного интеллекта и машинного зрения, а также создавать емкие твердотельные аккумуляторы. Все эти разработки получат воплощение в сфере бытовой техники, которая составляет основу бизнеса Dyson.
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