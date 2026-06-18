«Я не знаю, что будет дальше»: Джереми Кларксон честно рассказал о борьбе с раком

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

18 июня 2026, 09:38

Джереми Кларксон рассказал о страшном диагнозе в новом сезоне Clarkson’s Farm

Джереми Кларксон рассказал о страшном диагнозе в новом сезоне Clarkson’s Farm

«Я не знаю, что будет дальше»: Джереми Кларксон честно рассказал о борьбе с раком

Джереми Кларксон рассказал о страшном диагнозе в новом сезоне Clarkson’s Farm

Бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон неожиданно поделился личной новостью в свежем эпизоде Clarkson’s Farm. Он впервые открыто сообщил о серьезном диагнозе, который может повлиять на его дальнейшую работу и привычный уклад жизни. Почему эта история важна для всех, кто следит за судьбой известных автолюбителей, и какие детали остались за кадром - разбираемся в материале.

Бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон неожиданно поделился личной новостью в свежем эпизоде Clarkson’s Farm. Он впервые открыто сообщил о серьезном диагнозе, который может повлиять на его дальнейшую работу и привычный уклад жизни. Почему эта история важна для всех, кто следит за судьбой известных автолюбителей, и какие детали остались за кадром - разбираемся в материале.

Новость о состоянии здоровья Джереми Кларксона вызвала широкий резонанс среди российских автолюбителей. Причина проста: Кларксон - не просто телеведущий, а человек, который долгие годы формировал отношение к автомобилям и стилю жизни на колесах. Его откровенность в новом сезоне Clarkson’s Farm стала неожиданностью даже для самых преданных поклонников.

В одном из финальных эпизодов пятого сезона Clarkson’s Farm на Amazon Prime Video Кларксон сообщил, что у него обнаружили рак простаты. По его словам, болезнь выявили на ранней стадии, однако форма оказалась агрессивной. Важный момент - Кларксон не стал скрывать диагноз от коллег по проекту: менеджер фермы Калеб Купер и земельный агент Чарли Айрленд узнали о происходящем прямо на съемочной площадке.

В эпизоде, который уже обсуждают в соцсетях, зрители увидели, как Кларксон находится в больничной палате и делится деталями лечения. Он признался, что не все процедуры прошли гладко, и ему пришлось задержаться в клинике дольше, чем планировалось. «Часть лечения пошла не так, как планировалось. Я пробуду здесь некоторое время. Не знаю, что будет дальше», - примерно так пересказывает его слова Autonews.

Для многих поклонников Кларксона эта новость стала поводом задуматься о том, как даже самые активные и энергичные люди могут столкнуться с серьезными испытаниями. В автомобильной среде, где здоровье часто воспринимается как нечто само собой разумеющееся, подобные истории напоминают о важности регулярных обследований и внимательного отношения к себе.

Стоит отметить, что рак простаты - одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний у мужчин старше 50 лет. Ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение, а открытость известных людей в подобных ситуациях может мотивировать других не откладывать визит к врачу. По информации Autonews, Кларксон продолжает работу над проектом, несмотря на сложности, и не собирается сдаваться. Его пример показывает, что даже в трудные моменты можно сохранять активность и не терять самообладания.

В целом, история Кларксона - это не только личная драма, но и напоминание о том, что здоровье не всегда зависит от образа жизни или профессии. В России, где вопросы профилактики мужских заболеваний часто остаются в тени, подобные откровения могут стать стимулом для перемен. Важно помнить: своевременное обращение к специалистам и поддержка близких способны сыграть решающую роль в борьбе с болезнью.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Tenet Plus L6: российский кроссовер с необычным дизайном и стартом продаж в 2026
Audi A6 Allroad нового поколения: гибрид, ChatGPT и умная пневмоподвеска
Пятиместный TENET T8: старт производства новой версии в Калуге
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставропольский край город Орёл Архангельск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться