Кларксон и рак: как ранняя диагностика спасла жизнь звезды Top Gear

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

23 июня 2026, 07:56

Джереми Кларксон сообщил о ремиссии после диагноза рак простаты

Джереми Кларксон сообщил о ремиссии после диагноза рак простаты

Кларксон и рак: как ранняя диагностика спасла жизнь звезды Top Gear

Джереми Кларксон сообщил о ремиссии после диагноза рак простаты

Джереми Кларксон, известный по Top Gear и «Ферма Кларксона», поделился новостями о своем здоровье. Телеведущий прошел через непростой диагноз, но сейчас его состояние стабильно. Почему эта история важна для всех, кто следит за здоровьем и не только - в нашем материале. Мало кто знает, какие риски могут скрываться за обычным медосмотром.

Джереми Кларксон, известный по Top Gear и «Ферма Кларксона», поделился новостями о своем здоровье. Телеведущий прошел через непростой диагноз, но сейчас его состояние стабильно. Почему эта история важна для всех, кто следит за здоровьем и не только - в нашем материале. Мало кто знает, какие риски могут скрываться за обычным медосмотром.

Новость о состоянии здоровья Джереми Кларксона вызвала широкий резонанс среди российских автолюбителей. Причина проста: Кларксон - не просто телеведущий, а человек, который для многих стал символом смелости и самоиронии на фоне серьезных испытаний. Его откровенность по поводу борьбы с раком простаты может стать примером для тех, кто привык откладывать визит к врачу на потом.

Как пишет Autonews, 66-летний ведущий, прославившийся благодаря Top Gear и проекту «Ферма Кларксона», рассказал о наступлении ремиссии в интервью The Sunday Times. О диагнозе стало известно недавно - Кларксон сообщил об этом в одном из последних эпизодов пятого сезона своего шоу на Amazon Prime Video. Съемки проходили в 2025 году, а сам диагноз был поставлен после планового медосмотра в мае. По словам Кларксона, болезнь оказалась агрессивной и могла привести к серьезным осложнениям, если бы не была выявлена вовремя.

В эфире шоу он поделился с коллегами, что рак мог распространиться на другие органы, включая поджелудочную железу. Однако благодаря своевременному вмешательству и постоянному наблюдению врачей, сейчас его состояние оценивается как стабильное. Медики предупреждают: вероятность рецидива сохраняется на уровне 40%, но на данный момент Кларксон продолжает работать и не собирается отказываться от новых проектов.

Особое внимание Кларксон уделил важности регулярных медицинских обследований. Он обратился к зрителям с призывом не игнорировать профилактику, ведь именно ранняя диагностика позволила ему избежать тяжелых последствий. Эта позиция находит отклик у многих, кто сталкивался с подобными проблемами или просто заботится о своем здоровье. Важно помнить, что даже у самых занятых людей есть шанс вовремя заметить тревожные сигналы организма.

Интересно, что в автомобильной среде вопросы здоровья часто отходят на второй план. Многие водители считают, что главное - техническое состояние машины, а о себе вспоминают только при серьезных симптомах. Между тем, как показывает история Кларксона, профилактика может сыграть решающую роль. Кстати, в автомобильной тематике профилактика тоже важна: например, эксперты советуют не забывать о дополнительной антикоррозийной обработке, ведь заводская защита быстро теряет эффективность - подробнее об этом можно узнать в материале о том, почему важно следить за состоянием кузова.

Кларксон не только продолжает работу над «Ферма Кларксона», но и сообщил о продлении шоу на шестой сезон. Его карьера - пример того, как можно совмещать публичную деятельность и личные испытания. Напомним, что Top Gear принес ему мировую известность, а в 2005 году шоу получило премию «Эмми». Позже Кларксон вместе с Джеймсом Мэем и Ричардом Хаммондом вел The Grand Tour. С 2021 года «Ферма Кларксона» рассказывает о жизни на ферме Диддли-Скват в Оксфордшире, где ведущий пробует себя в роли фермера. В прошлом году на аукционе Sotheby's был выставлен Ferrari F355 GTS, который ранее принадлежал Кларксону - этот факт еще раз подчеркивает его связь с автомобильным миром.

Судя по имеющимся данным, история Кларксона может стать напоминанием для всех, кто привык откладывать заботу о себе. В России ежегодно выявляют тысячи случаев рака простаты, и ранняя диагностика остается ключевым фактором успешного лечения. Важно не только следить за автомобилем, но и не забывать о собственном здоровье - именно этот вывод напрашивается после истории известного ведущего.

Упомянутые марки: Ferrari
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Феррари

Похожие материалы Феррари

Экспедиционный УАЗ «Патриот»: новая версия для тяжелого бездорожья появится в 2027 году
JELAND J7 выходит на рынок: комплектации и цены объявлены
В Санкт-Петербурге стартует выпуск нового кроссовера Jeland J7 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пенза Сочи Тульская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться