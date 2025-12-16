Редкий BMW 2002 с турбомотором от M3 удивил Лено – что скрывает этот проект?

Джей Лено испытал BMW 2002 1974 года с мотором от M3 и 600 л.с.

Легендарный BMW 2002 1974 года получил двигатель от M3 и стал настоящей ракетой. Джей Лено протестировал уникальный автомобиль, созданный Мано Агульяном. В проекте сохранили аутентичность BMW, но добавили современные технологии. Узнайте, как классика превратилась в монстра на колесах.

В Лос-Анджелесе Джей Лено сел за руль необычного BMW 2002-1974 года, который теперь сложно назвать просто милым ретро-автомобилем. Под капотом этого классического купе скрывается нечто особенное: вместо двигателя установлен рядный стандартный шестицилиндровый мотор от BMW M3 поколения E36, форсированный до 600 лошадиных сил. Такой апгрейд превратил некогда скромный автомобиль в настоящего монстра, способного удивить даже самых искушенных автолюбителей.

Оригинальный BMW 2002 года, появившийся в конце 60-х, был известен своей маневренностью и надежностью. В версии Turbo он развивал 170 лошадиных сил и разгонялся до 100 км/ч менее чем за 7 секунд, что по меркам 70-х — это действительно впечатляющий результат. Однако для Мано Агульяна этого оказалось недостаточно. Он решил создать нечто большее, сохранив при этом дух BMW.

Фото: Jay Leno's Garage / YouTube

В процессе работ над проектом кузов автомобиля полностью разобрали, усилили сварными швами и облегчили на 90 килограммов. Классические расширители остались, но их увеличили еще на дюйм, а передний спойлер сместили, чтобы освободить место для массивного интеркулера. В моторном отсеке теперь красуется 3,2-литровый двигатель от М3, который на заводе выдавал 240 л.с., но после доработок и перехода на топливо E85 его мощность выросла до 600 л.с. Турбина из-за этого требует частого обслуживания, под капотом разместились огромные форсунки и кастомный впускной коллектор.

Тормозная система тоже подверглась модернизации: стандартные тормоза Turbo отправили на доработку, чтобы они справились с возросшей мощностью. В результате автомобиль сохранил максимальное количество оригинальных деталей BMW. Владелец проекта, врач-энтузиаст, не ставил жестких требований к интерьеру, поэтому салон выполнен в коричневых тонах, как и в других его машинах.

На постройку этого уникального BMW ушло полгода, после чего автомобиль отправился на выставку SEMA. Джей Лено, известный своей любовью к необычным автомобилям, прокатился по улицам Лос-Анджелеса. Несмотря на огромные 20-дюймовые колеса, машина уверенно чувствует себя в городском потоке. Лено отметил, что задержка турбины только добавляет азарта, а разгон буквально вжимает в кресло.

BMW 2002 года по праву считается моделью, которая спасла марку в трудные времена. Компактный, экономичный и при этом динамичный, он стал любимцем семьи и автолюбителем. Теперь, после доработок, этот экземпляр научился не только удивляться на дороге, но и оставлять позади себя более мощные современные автомобили. Владелец уже однажды обошел Dodge Challenger Hellcat, доказав, что «милый» BMW может быть опасным соперником.