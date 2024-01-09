Джо Байден признался, что разогнался на Porsche до 275 км/ч
Джо Байден с восторгом рассказал ведущему Конану О'Брайену о кнопке Launch Control: «Вы нажимаете на газ и тормоз, на кнопку Launch Control и на приборной панели появляется обратный отсчет. Когда он доходит до нуля, просто убираете ногу с педали тормоза и стартуете. Это похоже на взрыв! Это невероятно!».
Кнопка, о которой говорил президент Байден, на самом деле включает режим «Sport +». Все, что нужно сделать – энергично нажать на педаль тормоза левой ногой, правой ногой утопить педаль газа в пол, а затем резко отпустить педаль тормоза. И вы действительно ощутите взрывную динамику спорткара Porsche!
Президент США признался, что разгонялся на Porsche до 171 мили в час (275 км/ч), и, похоже, был очень этому рад. Также Байден признался, что очень привязан к своим первым автомобилям. В его гараже до сих пор стоит Ford Taurus 1992 года выпуска и Chevrolet Corvette 1967 года, который он получил в качестве свадебного подарка. Правда, 81-летнему президенту больше не разрешают ездить по дорогам общего пользования, но он иногда гоняет на треке секретной службы.
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Чистый рев мотора и захватывающие дух виды без лишних слов: невероятное видео Porsche
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-
11.08.2023, 07:42
Двое сотрудников Goodyear погибли на Нюрбургринге: они испытывали новые шины
Печально известная трасса Нюрбургринг забрала еще две жизни. В среду в ходе тестовых заездов погибли двое сотрудников Goodyear. По предварительным данным, Porsche 911 Carerra S, на котором они ехали, несколько раз перевернулся.Читать далее
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31.01.2023, 11:35
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09.01.2023, 13:05
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Одна из популярных характеристик автомобиля – время разгона от нуля до 100 км/ч. Но когда дело заходит о мощных спорткарах, следует также обращать внимание на эффективность тормозной системы.Читать далее
-
12.12.2022, 07:17
26-летний Porsche 911 продали за 80 млн рублей
Цены на автомобильных аукционах в последнее время взлетают до небес, но цена этого Porsche 911 Turbo S Package, выпущенного в 1994 году, действительно поражает воображение. Попробуем разобраться, почему кто-то заплатил за него 1,27 млн долларов.Читать далее
-
17.10.2022, 18:02
Спорткар Porsche вспорхнул на ветку дерева: невероятное видео с разных ракурсов
В минувшие выходные на гонках в английском Брэндс-Хэтче 19-летний пилот мощного Porsche 911 GT3 вылетел с трассы и усадил автомобиль на дерево. К счастью, никто не погиб, но один из маршалов гонки может отмечать второй день рождения.Читать далее
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