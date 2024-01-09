Джо Байден признался, что разогнался на Porsche до 275 км/ч

Накануне Нового года Джо Байден стал гостем телевизионного шоу «Нужен друг» Конана О’Брайена, где поделился впечатлениями от спорткара Porsche. Конкретную модель президент не назвал, но можно предположить, что речь идет об одной из свежих моделей в линейке немецкого производителя, например, о 911 Turbo S, который развивает 650 л.с. и до 800 Нм пикового крутящего момента. Автомобиль разменивает первую «сотню» за 2,7 секунды и может разогнаться до 330 км/ч.

Джо Байден с восторгом рассказал ведущему Конану О'Брайену о кнопке Launch Control: «Вы нажимаете на газ и тормоз, на кнопку Launch Control и на приборной панели появляется обратный отсчет. Когда он доходит до нуля, просто убираете ногу с педали тормоза и стартуете. Это похоже на взрыв! Это невероятно!».

Кнопка, о которой говорил президент Байден, на самом деле включает режим «Sport +». Все, что нужно сделать – энергично нажать на педаль тормоза левой ногой, правой ногой утопить педаль газа в пол, а затем резко отпустить педаль тормоза. И вы действительно ощутите взрывную динамику спорткара Porsche!

Президент США признался, что разгонялся на Porsche до 171 мили в час (275 км/ч), и, похоже, был очень этому рад. Также Байден признался, что очень привязан к своим первым автомобилям. В его гараже до сих пор стоит Ford Taurus 1992 года выпуска и Chevrolet Corvette 1967 года, который он получил в качестве свадебного подарка. Правда, 81-летнему президенту больше не разрешают ездить по дорогам общего пользования, но он иногда гоняет на треке секретной службы.

Упомянутые модели: Porsche 911 (от 21 681 000 Р )

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