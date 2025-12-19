Сможет ли новый Corvette ZR1 удивить даже опытных автолюбителей — проверяем на деле

19 декабря 2025, 19:44
Джон Хеннесси тестирует Chevrolet Corvette ZR1 с мощностью 1064 л.с. на треке
Chevrolet Corvette ZR1 уже полтора года на рынке. Модель сочетает гиперкаровские характеристики и доступность. Джон Хеннесси отправился на тест-драйв этого монстра. Узнайте, чем удивил Corvette ZR1 в 2025 году.
Chevrolet Corvette ZR1, дебютировавший в середине 2024 года, уже успел стать настоящей сенсацией среди поклонников мощных автомобилей. Несмотря на то, что модель изначально планировалась как модель 2025 года, сейчас она уже доступна в версии 2026 модельного года. За это время автомобиль успел собрать множество обзоров и отзывов, но интерес к ней не угасает - особенно после того, как за руль сел Джон Хеннесси.
ZR1 позиционируется как гиперкар, но при этом сохраняет имидж «народного» суперкара, который не требует баснословных вложений. Под капотом скрывается двигатель, способный развивать невероятные 1064 лошадиные силы. Такой показатель впечатляет даже самых искушенных автолюбителей, ведь речь идет о серийной модели, а не о штучном тюнинге.
Джон Хеннесси, известный своими экстремальными тест-драйвами, решил проверить, на что способен этот автомобиль в хороших условиях. Тест проходил на закрытом треке, где можно было раскрыть весь потенциал Corvette ZR1 без ограничения. Уже с первых секунд за рулем становится понятно: этот автомобиль создан для скорости и драйва.
Внешне ZR1 выглядит агрессивно и современно, но не является лидером узнаваемых черт классического Corvette. Аэродинамические элементы, массивные воздухозаборники и фирменная оптика подчеркивают спортивный характер модели. В салоне - минимализм, ориентированный на водителя, и качественные материалы, что создает ощущение премиальности.
На треке ZR1 реализована отличная управляемость и мгновенный отклик на педаль газа. Даже при резком ускорении автомобиль остается стабильным, система работает практически незаметно. Хеннесси отмечает, что разгон до 100 км/ч занимает считанные секунды, тормозная система работает с большой мощностью без намека на перегрев.
ZR1 не только быстрый, но и технологичный. В арсенале - современная система безопасности, адаптивная подвеска и продвинутая мультимедиа. Все это делает автомобиль не просто игрушкой для трека, а полноценным спорткаром для ежедневной эксплуатации.
Chevrolet Corvette ZR1 - это пример того, как современные технологии и инженерная мысль могут превратить классическую модель в настоящего монстра на колесах.
