4 марта 2020, 23:06
Джуджаро показал футуристический суперкар с безрамочным лобовым стеклом
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Фото: mag.auto.ru
Компания GFG Style известна во всеми мире своими необычными проектами, которые опережают время. Автомобили знаменитого Джорджетто Джуджаро и его сына предназначены не только для выставок и треков, но и для вождения по любой дороге.
Фото: mag.auto.ru
Фото: mag.auto.ru
Фото: mag.auto.ru
Фото: mag.auto.ru
Фото: mag.auto.ru
Фото: mag.auto.ru
Фото: mag.auto.ru
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В этом году Фабрицио Джуджаро должен был привезти на Женевский автосалон два концепт-кара: родстер Bandini Dora Barchetta и внедорожник Vision 2030 Desert Raid. 81-летнему дизайнеру Джорджетто Джуджаро и его сыну Фабрицио вновь удалось поразить публику своими творениями.
Прототип Bandini Dora Barchetta представили с безрамочным лобовым стеклом и защитными дугами безопасности на подъемных дверях. Здесь вместо обычного руля штурвал, а водитель и пассажир разделены перегородкой. Автомобиль оснащен электрической силовой установкой мощностью 544 л.с. (680 Н·м). Чтобы разогнаться до 100 км/ч родстеру требуется 3,3 секунды. Максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. На полной батарее без подзарядки полноприводный автомобиль сможет проехать 450 километров. Вторая премьера этого года — Vision 2030 Desert Raid мощностью 518 л.с. Автомобиль отличается повышенной проходимостью, ведь его клиренс составляет 240 мл.
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21.02.2020, 00:46
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14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
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