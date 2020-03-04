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4 марта 2020, 23:06

Джуджаро показал футуристический суперкар с безрамочным лобовым стеклом

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Фото: mag.auto.ru
Компания GFG Style известна во всеми мире своими необычными проектами, которые опережают время. Автомобили знаменитого Джорджетто Джуджаро и его сына предназначены не только для выставок и треков, но и для вождения по любой дороге.
Джуджаро показал футуристический суперкар с безрамочным лобовым стеклом

Фото: mag.auto.ru

Джуджаро показал футуристический суперкар с безрамочным лобовым стеклом

Фото: mag.auto.ru

Джуджаро показал футуристический суперкар с безрамочным лобовым стеклом

Фото: mag.auto.ru

Джуджаро показал футуристический суперкар с безрамочным лобовым стеклом

Фото: mag.auto.ru

Джуджаро показал футуристический суперкар с безрамочным лобовым стеклом

Фото: mag.auto.ru

Джуджаро показал футуристический суперкар с безрамочным лобовым стеклом

Фото: mag.auto.ru

Джуджаро показал футуристический суперкар с безрамочным лобовым стеклом

Фото: mag.auto.ru

Джуджаро показал футуристический суперкар с безрамочным лобовым стеклом
Джуджаро показал футуристический суперкар с безрамочным лобовым стеклом
Джуджаро показал футуристический суперкар с безрамочным лобовым стеклом
Джуджаро показал футуристический суперкар с безрамочным лобовым стеклом
Джуджаро показал футуристический суперкар с безрамочным лобовым стеклом
Джуджаро показал футуристический суперкар с безрамочным лобовым стеклом
Джуджаро показал футуристический суперкар с безрамочным лобовым стеклом
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Напомним, что Джорджетто Джуджаро вынужден был покинуть свою фирму Italdesign Giugiaro пять лет назад после того, как пришли новые владельцы из концерна Volkswagen. В 2018 году отец с сыном привезли на Женевский автосалон шоу-кар Sibylla, а в 2019 огненно-рыжий Hyper-SUV в обличье суперкара под названием Kangaroo.

В этом году Фабрицио Джуджаро должен был привезти на Женевский автосалон два концепт-кара: родстер Bandini Dora Barchetta и внедорожник Vision 2030 Desert Raid. 81-летнему дизайнеру Джорджетто Джуджаро и его сыну Фабрицио вновь удалось поразить публику своими творениями.

Прототип Bandini Dora Barchetta представили с безрамочным лобовым стеклом и защитными дугами безопасности на подъемных дверях. Здесь вместо обычного руля штурвал, а водитель и пассажир разделены перегородкой. Автомобиль оснащен электри­ческой силовой установкой мощностью 544 л.с. (680 Н·м). Чтобы разогнаться до 100 км/ч родстеру требуется 3,3 секунды. Максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. На полной батарее без подзарядки полноприводный автомобиль сможет проехать 450 километров. Вторая премьера этого года — Vision 2030 Desert Raid мощностью 518 л.с. Автомобиль отличается повышенной проходимостью, ведь его клиренс составляет 240 мл.

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Джуджаро показал футуристический суперкар с безрамочным лобовым стеклом
{{material_129090}}Напомним, что Джорджетто Джуджаро вынужден был покинуть свою фирму Italdesign Giugiaro пять лет назад после того, как пришли новые владельцы из концерна Volkswagen. В 2018 году отец с сыном привезли на Женевский автосалон шоу-кар Sibylla, а в 2019 огненно-рыжий Hyper-SUV в обличье суперкара под названием Kangaroo.В этом году Фабрицио Джуджаро должен был привезти на Женевский автосалон два концепт-кара: родстер Bandini Dora Barchetta и внедорожник Vision 2030 Desert Raid. 81-летнему дизайнеру Джорджетто Джуджаро и его сыну Фабрицио вновь удалось поразить публику своими творениями.Прототип Bandini Dora Barchetta представили с безрамочным лобовым стеклом и защитными дугами безопасности на подъемных дверях. Здесь вместо обычного руля штурвал, а водитель и пассажир разделены перегородкой. Автомобиль оснащен электри­ческой силовой установкой мощностью 544 л.с. (680 Н·м). Чтобы разогнаться до 100 км/ч родстеру требуется 3,3 секунды. Максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. На полной батарее без подзарядки полноприводный автомобиль сможет проехать 450 километров. Вторая премьера этого года — Vision 2030 Desert Raid мощностью 518 л.с. Автомобиль отличается повышенной проходимостью, ведь его клиренс составляет 240 мл.
2020-03-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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