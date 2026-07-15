Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

15 июля 2026, 08:01

EarthRoamer XV-SX: подержанный дом на колесах за 1,1 млн долларов с пробегом 8 228 км

EarthRoamer XV-SX: подержанный дом на колесах за 1,1 млн долларов с пробегом 8 228 км

$1,1 млн за автодом с душем, кофемашиной и тепловизором: EarthRoamer XV-SX — новый король бездорожья

EarthRoamer XV-SX: подержанный дом на колесах за 1,1 млн долларов с пробегом 8 228 км

EarthRoamer XV-SX 2023 года с пробегом чуть более 8 тысяч километров выставлен на продажу за 1,1 млн долларов. Эта модель сочетает в себе комфорт премиального дома и возможности внедорожника, что делает ее заметным явлением на рынке автодомов. В чем особенности такого предложения - разбираемся в деталях.

EarthRoamer XV-SX 2023 года с пробегом чуть более 8 тысяч километров выставлен на продажу за 1,1 млн долларов. Эта модель сочетает в себе комфорт премиального дома и возможности внедорожника, что делает ее заметным явлением на рынке автодомов. В чем особенности такого предложения - разбираемся в деталях.

На рынке подержанных автомобилей редко встречаются предложения, вызывающие столько обсуждений, как EarthRoamer XV-SX 2023 года. Этот автодом на базе Chevrolet Silverado 6500HD выставлен на продажу с пробегом 8 228 километров и ценником в 1,1 миллиона долларов. За эти деньги можно купить сразу несколько новых грузовиков или даже суперкаров, однако для поклонников премиального оверлендинга подобная стоимость уже не кажется чем-то из ряда вон выходящим.

Фото: Earthroamer

EarthRoamer давно занимает особое место среди автодомов, объединяя комфорт, автономность и внедорожные качества. Модель XV-SX ориентирована на тех, кто не готов жертвовать удобствами ради путешествий по бездорожью. Внутри — отделка из дуба Woodland Timber Oak, планировка Mount Princeton, а также полный набор бытовой техники: индукционная плита на две конфорки, стирально-сушильная машина, кофемашина Keurig и даже индивидуальная система хранения посуды. Спальное место расположено на втором уровне, к нему ведёт компактная лестница, а санузел оборудован полноценным душем и туалетом.

Однако комфорт — лишь часть истории. Владельцы EarthRoamer ценят возможность автономных путешествий вдали от цивилизации. Для этого XV-SX оснащён лебёдками Warn спереди и сзади, системой хранения на заднем бампере, выдвижной полкой в гаражной зоне и уличным газовым грилем. В целях безопасности предусмотрены тепловизор FLIR, фронтальная камера и охранная система, позволяющая контролировать состояние автомобиля даже на стоянке.

Спрос на подобные автодома растёт, несмотря на высокие цены и солидный пробег. Как отмечают эксперты, рынок оверлендинга в последние годы перестал удивляться семизначным суммам за подержанные экземпляры, если речь идёт о действительно уникальных и технически сложных машинах. EarthRoamer XV-SX — это как раз тот случай, когда граница между грузовиком, домом и экспедиционным транспортом стирается, и покупатели готовы платить за автономность и комфорт.

Для российского рынка подобные предложения пока остаются экзотикой, однако интерес к автодомам и путешествиям вне асфальта стабильно растёт. По данным профильных аналитиков, в России за последние пять лет продажи домов на колёсах увеличились почти вдвое, причём спрос на премиальные модели с длительной автономией особенно заметен среди состоятельных путешественников. EarthRoamer XV-SX может служить ориентиром для тех, кто ищет не просто транспорт, а полноценный мобильный дом, готовый отправиться в любую точку мира.

Упомянутые марки: Chevrolet
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