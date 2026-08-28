Почему E-Class обошел кроссоверы и электромобили - разбор рейтинга

28 августа 2026, 18:19
E-Class стал лидером по надежности среди всех моделей Mercedes-Benz
E-Class стал лидером по надежности среди всех моделей Mercedes-Benz
Рейтинг надежности Mercedes-Benz удивил экспертов. Владелец E-Class может быть спокоен. Кроссоверы и электромобили уступили седану. Подробности - в нашем материале.
Пятое поколение E-Class уверенно заняло первую строчку в рейтинге надежности среди автомобилей Mercedes-Benz. Этот седан получил 97,3% по итогам опроса владельцев, что позволило ему опередить не только кроссоверы, но и компактные модели бренда.
Результаты исследования британского портала WhatCar показали, что E-Class, выпущенный с 2016 по 2024 годы, практически не доставляет хлопот своим владельцам. Только 16% опрошенных столкнулись с какими-либо неисправностями, причем большинство из них не были связаны с критическими узлами автомобиля. На втором месте оказался GLB, набравший 96%, а замыкает тройку GLC с 94,6%.
Эксперты отмечают, что столь высокий показатель E-Class объясняется удачными инженерными решениями, реализованными в этом поколении. Однако для покупателей на вторичном рынке важно помнить: статистика WhatCar учитывает только гарантийный период. После пяти лет эксплуатации основные риски связаны уже не с заводскими дефектами, а с износом деталей и качеством обслуживания у предыдущих владельцев.
Типичные неисправности различаются в зависимости от модели. У E-Class чаще всего отмечались проблемы с тормозной системой и вспомогательной электроникой, не влияющей на работу двигателя. В кроссоверах GLB и GLC владельцы сталкивались с более широким спектром проблем: сбои мультимедийных систем, навигации, электроники двигателя, а также вопросы к отделке салона и кузова. Для GLC характерны еще и сложности с аккумуляторами, климат-контролем и силовыми агрегатами.
Сроки ремонта также варьируются. Четверть владельцев E-Class устраняли неисправности менее чем за сутки, половина - в течение недели. Для GLB половина обращавшихся получала автомобиль обратно за сутки, треть - в течение недели. В случае с GLC почти половине пришлось ждать машину более недели. Все выявленные поломки устранялись по гарантии производителя.
Общий рейтинг надежности Mercedes-Benz демонстрирует тенденцию: чем компактнее и технологичнее модель, тем ниже ее показатели. E-Class остается наиболее предпочтительным выбором для тех, кто ценит минимальные риски дорогостоящего ремонта и стабильную эксплуатацию.
Полный список моделей и их рейтинги выглядит следующим образом: E-Class (2016-2024) - 97,3%, GLB (2020-2026) - 96%, GLC (2015-2023) - 94,6%, GLA (2020 - н.в.) - 94,3%, EQA (2021 - н.в.) - 94,1%, A-Class (2018 - н.в.) - 93,4%, CLA (2018-2025) - 92,7%, C-Class (2014-2021) - 88,8%, EQC (2019-2024) - 86,5%.
Таким образом, E-Class подтверждает статус самой надежной модели Mercedes-Benz последних лет, а кроссоверы и электромобили пока не могут похвастаться столь же высокими результатами.
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