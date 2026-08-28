Почему E-Class обошел кроссоверы и электромобили - разбор рейтинга

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

28 августа 2026, 18:19

E-Class стал лидером по надежности среди всех моделей Mercedes-Benz

E-Class стал лидером по надежности среди всех моделей Mercedes-Benz

Почему E-Class обошел кроссоверы и электромобили - разбор рейтинга

E-Class стал лидером по надежности среди всех моделей Mercedes-Benz

Рейтинг надежности Mercedes-Benz удивил экспертов. Владелец E-Class может быть спокоен. Кроссоверы и электромобили уступили седану. Подробности - в нашем материале.

Рейтинг надежности Mercedes-Benz удивил экспертов. Владелец E-Class может быть спокоен. Кроссоверы и электромобили уступили седану. Подробности - в нашем материале.

Пятое поколение E-Class уверенно заняло первую строчку в рейтинге надежности среди автомобилей Mercedes-Benz. Этот седан получил 97,3% по итогам опроса владельцев, что позволило ему опередить не только кроссоверы, но и компактные модели бренда.

Результаты исследования британского портала WhatCar показали, что E-Class, выпущенный с 2016 по 2024 годы, практически не доставляет хлопот своим владельцам. Только 16% опрошенных столкнулись с какими-либо неисправностями, причем большинство из них не были связаны с критическими узлами автомобиля. На втором месте оказался GLB, набравший 96%, а замыкает тройку GLC с 94,6%.

Эксперты отмечают, что столь высокий показатель E-Class объясняется удачными инженерными решениями, реализованными в этом поколении. Однако для покупателей на вторичном рынке важно помнить: статистика WhatCar учитывает только гарантийный период. После пяти лет эксплуатации основные риски связаны уже не с заводскими дефектами, а с износом деталей и качеством обслуживания у предыдущих владельцев.

Типичные неисправности различаются в зависимости от модели. У E-Class чаще всего отмечались проблемы с тормозной системой и вспомогательной электроникой, не влияющей на работу двигателя. В кроссоверах GLB и GLC владельцы сталкивались с более широким спектром проблем: сбои мультимедийных систем, навигации, электроники двигателя, а также вопросы к отделке салона и кузова. Для GLC характерны еще и сложности с аккумуляторами, климат-контролем и силовыми агрегатами.

Сроки ремонта также варьируются. Четверть владельцев E-Class устраняли неисправности менее чем за сутки, половина - в течение недели. Для GLB половина обращавшихся получала автомобиль обратно за сутки, треть - в течение недели. В случае с GLC почти половине пришлось ждать машину более недели. Все выявленные поломки устранялись по гарантии производителя.

Общий рейтинг надежности Mercedes-Benz демонстрирует тенденцию: чем компактнее и технологичнее модель, тем ниже ее показатели. E-Class остается наиболее предпочтительным выбором для тех, кто ценит минимальные риски дорогостоящего ремонта и стабильную эксплуатацию.

Полный список моделей и их рейтинги выглядит следующим образом: E-Class (2016-2024) - 97,3%, GLB (2020-2026) - 96%, GLC (2015-2023) - 94,6%, GLA (2020 - н.в.) - 94,3%, EQA (2021 - н.в.) - 94,1%, A-Class (2018 - н.в.) - 93,4%, CLA (2018-2025) - 92,7%, C-Class (2014-2021) - 88,8%, EQC (2019-2024) - 86,5%.

Таким образом, E-Class подтверждает статус самой надежной модели Mercedes-Benz последних лет, а кроссоверы и электромобили пока не могут похвастаться столь же высокими результатами.

Упомянутые модели: Mercedes E (от 2 950 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Tenet A8 выходит на рынок: комплектации, цены и особенности для России
BMW X5 нового поколения: старт производства и перспективы для рынка ЕАЭС
LADA Azimut может стать хитом рынка при правильной цене и поддержке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Республика Башкортостан Пенза
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться