Eco Drive V6: складной электровелосипед 1000 Вт с запасом хода 150 км и ценой от 139 900 рублей

25 июля 2026, 11:30
Eco Drive V6: складной электрофэтбайк с мотором 1000 Вт и запасом хода до 150 км
Eco Drive V6: складной электрофэтбайк с мотором 1000 Вт и запасом хода до 150 км
Складной электровелосипед Eco Drive V6 сочетает мощный мотор, увеличенный запас хода и компактную конструкцию. Модель выделяется возможностью преодолевать до 150 км на одной зарядке и подходит для разных дорог, что особенно актуально для российских условий.
Складные электровелосипеды становятся всё более востребованными среди любителей активного отдыха и тех, кто ищет универсальный транспорт для города и природы. Eco Drive V6 выделяется на фоне конкурентов благодаря сочетанию высокой мощности, увеличенного запаса хода и продуманной конструкции, что делает его интересным выбором для активного использования в разных условиях.
Модель оснащена мотором мощностью 1000 Вт (пиковая — до 2000 Вт), что позволяет развивать скорость до 60 км/ч. Аккумулятор ёмкостью 48 В 21 Ач обеспечивает дальность хода до 130–150 км при использовании педального ассистента и 50–60 км — при движении только на ручке газа. Такой показатель особенно важен для тех, кто планирует длительные поездки без частой подзарядки.
Eco Drive V6 оснащён складной рамой, выполненной по типу классической «Каму», и весит всего 28 кг. Благодаря компактности велосипед легко помещается в багажнике автомобиля, что удобно для поездок на природу или в путешествия. Большие колёса 20×4,0 KENDA с низким давлением, передний амортизатор и амортизированное сиденье обеспечивают комфорт даже на неровных участках дорог — будь то песок, грязь или снег.
Безопасность движения обеспечивается дисковыми механическими тормозами спереди и сзади, а также передней фарой и задним стоп-сигналом. Велосипед рассчитан на нагрузку до 150 кг, что расширяет круг пользователей. Управление реализовано через ручку газа, ассистент с пятью уровнями поддержки и классический велосипедный режим. Для удобства предусмотрен шестискоростной задний переключатель Shimano.
Среди дополнительных опций — гарантия 1 год, время полной зарядки аккумулятора около 10 часов, а также возможность выбора между несколькими режимами езды. Цена на модель варьируется от 139 900 до 149 900 рублей, что делает её конкурентоспособной на фоне аналогичных предложений. Судя по представленным данным, Eco Drive V6 может стать стандартным выбором для тех, кто ищет надёжный и универсальный электровелосипед для российских условий, где важен не только запас хода, но и способность справляться с разными типами дорог.
Внедорожные качества Eco Drive V6 уже оценили не только городские жители, но и охотники, рыбаки, а также любители путешествий по России, Украине, Белоруссии и Казахстану. Складная конструкция и небольшой вес позволяют брать велосипед практически в любую поездку. Для сравнения, на рынке есть и другие модели, достойные внимания, — например, EK11 от Cybervelo с мотором 1000 Вт и дальностью до 160 км , однако Eco Drive V6 отличается сочетанием компактности и проходимости.
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