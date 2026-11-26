Ecocapsule Box: автономный дом на колесах с солнечными панелями

Ecocapsule представила новый модульный дом на колесах Box, полностью автономный и готовый к круглогодичному использованию. Система солнечных панелей, мощная батарея и водоочистка — все это теперь доступно и для покупателей по цене от 55 000 евро.

Ecocapsule представила новый модульный дом на колесах Box, полностью автономный и готовый к круглогодичному использованию. Система солнечных панелей, мощная батарея и водоочистка — все это теперь доступно и для покупателей по цене от 55 000 евро.

В мире мобильных домов и автотуризма появилась настоящая сенсация — компания Ecocapsule представила новую модель Box, которая обещает изменить представление о жизни вне городских суеты. Этот дом на колесах не только полностью автономен, но и готов к эксплуатации в любое время года, что делает его предпочтительным выбором для пассажиров, любителей природы и даже для бизнеса в сфере экотуризма.

Впервые Ecocapsule заявила о себе еще в 2008 году, когда представила необычный яйцеобразный дом. С тех пор компания прошла долгий путь: от первых прототипов до серийных моделей, которые уже используются во всем мире. Классические Ecocapsule известны по футуристическому дизайну, но новая модель Box — это шаг в сторону более традиционного и домашнего внешнего вида, который наверняка оценят сторонники классики.

Фото: Ecocapsule Box

Главная фишка Box — полная автономность. В комплектации дома предусмотрен аккумуляторный блок емкостью до 25,6 кВт·ч, что позволяет обеспечить работу всех систем и бытовых приборов круглосуточно. Источником энергии служит солнечная электростанция мощностью до 9 000 Вт, размещенная на крышке. Такой запас мощности позволяет не зависеть от внешних сетей даже в пасмурные дни и использовать дом в самых отдаленных уголках природы.

Водоснабжение также продумано до мелочей. Ящик может собирать воду из различных источников, включая ручьи и озера, благодаря встроенной системе фильтрации и очистки. Объем резервуара для чистой воды составляет 150 литров, что вполне достаточно для комфортного проживания небольшой семьи или компании друзей.

Внутри Box оборудован все для жизни: компактная кухня, санузел с подогревом, а также модульная жилая зона, которая легко трансформируется в спальню. В версии XL предусмотрено размещение до четырех взрослых, классическая версия рассчитана на пару или семью с ребенком. Большие панорамные окна и двери от пола до потолка в пространстве спальни обеспечивают свет и обеспечивают условия природы, а не выход из дома.

Для круглогодичного проживания предусмотрена эффективная теплоизоляция: стены и крыша выполнены из современных PIR-панелей с коэффициентом сопротивления теплопередаче 7 м²·К/Вт. Это позволяет сохранять тепло зимой и прохладу летом, а система отопления и кондиционирования поддерживает комфортную температуру в любую погоду.

Каркас изготовлен ​​из углеродистой стали, в отделке широко используются натуральные материалы, в первую очередь дерево. Покупатели могут выбрать внешний вид фасада по своему вкусу, а также дополнить дом свежими опциями для отдыха на воздухе.

Перемещение осуществляется с помощью крана и платформы, что позволяет создавать базы на колесах такого класса. Перед транспортировкой важно соблюдать местные правила перевозки крупногабаритных грузов и оформить необходимое разрешение.

Самое приятное — цена. Базовая комплектация Box обойдется примерно в 5,6 млн рублей по современному курсу, что делает его одним из наиболее доступных автономных домов европейского производства. Для сравнения, классические Ecocapsule стоят почти вдвое дороже.

Ecocapsule Box — это не просто дом на колесах, а полноценное решение для тех, кто мечтает о свободе, независимости и жизни в гармонии с природой. Благодаря продуманной конструкции, экологически чистым материалам и современным технологиям, этот дом научился стать уютным семейным домиком, а также бизнес-проектом для сдачи в аренду организации или экотуризма.