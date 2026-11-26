26 ноября 2026, 23:11
Ecocapsule Box: автономный дом на колесах с солнечными панелями
Ecocapsule Box: автономный дом на колесах с солнечными панелями
Ecocapsule представила новый модульный дом на колесах Box, полностью автономный и готовый к круглогодичному использованию. Система солнечных панелей, мощная батарея и водоочистка — все это теперь доступно и для покупателей по цене от 55 000 евро.
В мире мобильных домов и автотуризма появилась настоящая сенсация — компания Ecocapsule представила новую модель Box, которая обещает изменить представление о жизни вне городских суеты. Этот дом на колесах не только полностью автономен, но и готов к эксплуатации в любое время года, что делает его предпочтительным выбором для пассажиров, любителей природы и даже для бизнеса в сфере экотуризма.
Впервые Ecocapsule заявила о себе еще в 2008 году, когда представила необычный яйцеобразный дом. С тех пор компания прошла долгий путь: от первых прототипов до серийных моделей, которые уже используются во всем мире. Классические Ecocapsule известны по футуристическому дизайну, но новая модель Box — это шаг в сторону более традиционного и домашнего внешнего вида, который наверняка оценят сторонники классики.
Главная фишка Box — полная автономность. В комплектации дома предусмотрен аккумуляторный блок емкостью до 25,6 кВт·ч, что позволяет обеспечить работу всех систем и бытовых приборов круглосуточно. Источником энергии служит солнечная электростанция мощностью до 9 000 Вт, размещенная на крышке. Такой запас мощности позволяет не зависеть от внешних сетей даже в пасмурные дни и использовать дом в самых отдаленных уголках природы.
Водоснабжение также продумано до мелочей. Ящик может собирать воду из различных источников, включая ручьи и озера, благодаря встроенной системе фильтрации и очистки. Объем резервуара для чистой воды составляет 150 литров, что вполне достаточно для комфортного проживания небольшой семьи или компании друзей.
Внутри Box оборудован все для жизни: компактная кухня, санузел с подогревом, а также модульная жилая зона, которая легко трансформируется в спальню. В версии XL предусмотрено размещение до четырех взрослых, классическая версия рассчитана на пару или семью с ребенком. Большие панорамные окна и двери от пола до потолка в пространстве спальни обеспечивают свет и обеспечивают условия природы, а не выход из дома.
Для круглогодичного проживания предусмотрена эффективная теплоизоляция: стены и крыша выполнены из современных PIR-панелей с коэффициентом сопротивления теплопередаче 7 м²·К/Вт. Это позволяет сохранять тепло зимой и прохладу летом, а система отопления и кондиционирования поддерживает комфортную температуру в любую погоду.
Каркас изготовлен из углеродистой стали, в отделке широко используются натуральные материалы, в первую очередь дерево. Покупатели могут выбрать внешний вид фасада по своему вкусу, а также дополнить дом свежими опциями для отдыха на воздухе.
Перемещение осуществляется с помощью крана и платформы, что позволяет создавать базы на колесах такого класса. Перед транспортировкой важно соблюдать местные правила перевозки крупногабаритных грузов и оформить необходимое разрешение.
Самое приятное — цена. Базовая комплектация Box обойдется примерно в 5,6 млн рублей по современному курсу, что делает его одним из наиболее доступных автономных домов европейского производства. Для сравнения, классические Ecocapsule стоят почти вдвое дороже.
Ecocapsule Box — это не просто дом на колесах, а полноценное решение для тех, кто мечтает о свободе, независимости и жизни в гармонии с природой. Благодаря продуманной конструкции, экологически чистым материалам и современным технологиям, этот дом научился стать уютным семейным домиком, а также бизнес-проектом для сдачи в аренду организации или экотуризма.
Похожие материалы
-
28.11.2026, 14:20
Hakea: новый взгляд на компактные дома на колесах для путешествий
Маленькие дома на колесах становятся все популярнее. Они обещают свободу и близость к природе. Hakea предлагает свежий подход к мобильному жилью. Чем он отличается от других — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2026, 13:06
20-футовый Royal Cruiser: стильный дом на колесах для бездорожья и автономных путешествий
Этот дом на колесах создан для тех, кто не готов жертвовать комфортом ради приключений. Внутри — уют и стиль, снаружи — готовность к любым дорогам. Узнайте, чем удивляет Royal Cruiser. Оцените новый взгляд на автономные путешествия.Читать далее
-
28.11.2026, 11:54
MAN KAT1 1980 года превратили в четырехместный дом на колесах
Редкий MAN KAT1 1980 года получил жилой модуль на четверых, солнечные панели и бытовую технику. В описании лота указаны восстановленное шасси и 12,8-литровый дизель Deutz, но точных данных о запасе энергии и объеме баков нет.Читать далее
-
28.11.2026, 10:52
Free Bird на базе Sprinter получил уютный салон и вместительный гараж
Кемпер Free Bird на полноприводном Mercedes-Benz Sprinter 2500 получил батарею на 920 А·ч и выдвижной грузовой лоток с нагрузкой до 500 фунтов. Стоимость именно этого проекта не раскрыта.Читать далее
-
28.11.2026, 09:22
МАЗ представил полноприводный грузовик для лесного хозяйства
МАЗ-36501А-520-050 показали представителям профильных министерств Беларуси. Грузовик с полным приводом ориентирован на лесные дороги и удаленные маршруты, однако контракты, цены и сроки возможных поставок пока не объявлены.Читать далее
-
27.11.2026, 22:34
Самый дешевый электровелосипед с полным приводом и толстыми шинами: что скрывает Aipas M2 Pro Xterrain
Aipas M2 Pro Xterrain — один из самых доступных электровелосипедов с полным приводом и толстыми шинами на рынке. За 950 долларов вы получаете мощный мотор, внушительную грузоподъемность и необычный дизайн. Но стоит ли экономить на безопасности и качестве? Разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.11.2026, 21:24
Greyrock превращает фургон в уютный дом на колесах для современных путешественников
Этот фургон удивит даже опытных автопутешественников. Внутри скрыто больше, чем кажется. Узнайте, почему этот дом на колесах стал настоящим открытием для любителей приключений.Читать далее
-
27.11.2026, 20:14
С виду маленький, а внутри — все для жизни: Berra Tiny House развенчивает мифы о компактном жилье
С виду маленький, а внутри — целый дом. Berra Tiny House показывает, что компактное жилье может быть полноценным: гостиная, кухня, спальня и ванная на небольшой площади — без компромиссов с комфортом. Читать далее
-
27.11.2026, 19:14
Новый дом на колесах: 2026 Cardinal 34CRIB – роскошь и комфорт для большой семьи
Forest River представила роскошный прицеп Cardinal 34CRIB 2026 года – идеальное решение для семейных путешествий. Простор, приватность, отдельные спальни и ванные, бытовая техника и автономность делают этот дом на колесах настоящим открытием для автолюбителей.Читать далее
-
27.11.2026, 17:17
Каким получился юбилейный 325-сильный Volkswagen Golf GTI 1976 на механике?
Volkswagen представил Golf GTI 1976 к 50-летию GTI. Тираж ограничен 1 976 автомобилями. Европейский запуск намечен на первый квартал 2027 года. Главная особенность - шестиступенчатая механическая коробка.Читать далее
Похожие материалы
-
28.11.2026, 14:20
Hakea: новый взгляд на компактные дома на колесах для путешествий
Маленькие дома на колесах становятся все популярнее. Они обещают свободу и близость к природе. Hakea предлагает свежий подход к мобильному жилью. Чем он отличается от других — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2026, 13:06
20-футовый Royal Cruiser: стильный дом на колесах для бездорожья и автономных путешествий
Этот дом на колесах создан для тех, кто не готов жертвовать комфортом ради приключений. Внутри — уют и стиль, снаружи — готовность к любым дорогам. Узнайте, чем удивляет Royal Cruiser. Оцените новый взгляд на автономные путешествия.Читать далее
-
28.11.2026, 11:54
MAN KAT1 1980 года превратили в четырехместный дом на колесах
Редкий MAN KAT1 1980 года получил жилой модуль на четверых, солнечные панели и бытовую технику. В описании лота указаны восстановленное шасси и 12,8-литровый дизель Deutz, но точных данных о запасе энергии и объеме баков нет.Читать далее
-
28.11.2026, 10:52
Free Bird на базе Sprinter получил уютный салон и вместительный гараж
Кемпер Free Bird на полноприводном Mercedes-Benz Sprinter 2500 получил батарею на 920 А·ч и выдвижной грузовой лоток с нагрузкой до 500 фунтов. Стоимость именно этого проекта не раскрыта.Читать далее
-
28.11.2026, 09:22
МАЗ представил полноприводный грузовик для лесного хозяйства
МАЗ-36501А-520-050 показали представителям профильных министерств Беларуси. Грузовик с полным приводом ориентирован на лесные дороги и удаленные маршруты, однако контракты, цены и сроки возможных поставок пока не объявлены.Читать далее
-
27.11.2026, 22:34
Самый дешевый электровелосипед с полным приводом и толстыми шинами: что скрывает Aipas M2 Pro Xterrain
Aipas M2 Pro Xterrain — один из самых доступных электровелосипедов с полным приводом и толстыми шинами на рынке. За 950 долларов вы получаете мощный мотор, внушительную грузоподъемность и необычный дизайн. Но стоит ли экономить на безопасности и качестве? Разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.11.2026, 21:24
Greyrock превращает фургон в уютный дом на колесах для современных путешественников
Этот фургон удивит даже опытных автопутешественников. Внутри скрыто больше, чем кажется. Узнайте, почему этот дом на колесах стал настоящим открытием для любителей приключений.Читать далее
-
27.11.2026, 20:14
С виду маленький, а внутри — все для жизни: Berra Tiny House развенчивает мифы о компактном жилье
С виду маленький, а внутри — целый дом. Berra Tiny House показывает, что компактное жилье может быть полноценным: гостиная, кухня, спальня и ванная на небольшой площади — без компромиссов с комфортом. Читать далее
-
27.11.2026, 19:14
Новый дом на колесах: 2026 Cardinal 34CRIB – роскошь и комфорт для большой семьи
Forest River представила роскошный прицеп Cardinal 34CRIB 2026 года – идеальное решение для семейных путешествий. Простор, приватность, отдельные спальни и ванные, бытовая техника и автономность делают этот дом на колесах настоящим открытием для автолюбителей.Читать далее
-
27.11.2026, 17:17
Каким получился юбилейный 325-сильный Volkswagen Golf GTI 1976 на механике?
Volkswagen представил Golf GTI 1976 к 50-летию GTI. Тираж ограничен 1 976 автомобилями. Европейский запуск намечен на первый квартал 2027 года. Главная особенность - шестиступенчатая механическая коробка.Читать далее