Едем к Мертвому морю. А вам посолить?

Наш корреспондент только что вернулся с Земли обетованной и может кое-что поведать о своем путешествии. Какой-то сверх-жары, которой обычно пугают туристов летом, в эти июльские дни в Израиле нет. Во всяком случае, в его приморской и северной части. Тридцать (плюс-минус) градусов – это, согласитесь, вполне терпимо. А вот на Мертвом море, о котором наш сегодняшний рассказ, другое дело. Какие-то скромные, по российским меркам, 100 км от Тель-Авива вглубь страны, и смело добавляйте 8-10 градусов.
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Высохшая равнина (берег) и горы, «наряженные» в традиционный для пустыни песчаный цвет, редкие оазис-зоны, в которых прячутся дорогие спа-центры, пробивающийся сквозь дымку круг солнца – на Мертвом море жаровня. Невольно вспоминаются строки из модной в начале 80-х песни: «горячее солнце, горячий песок, горячее небо, воды бы глоток»… Воду иметь с собой крайне важно. Местные призывают выпивать в день не менее 3 литров и не брезговать бейсболкой или каким иным головным убором, защищающим от солнца.
Мой спутник по имени Леонид, эмигрировавший в Израиль из Ленинграда в далеком 1989-м, говорит: «То и дело можно услышать, мол, на Мертвом море невозможно загореть. Ой, вэй! Это далеко не так – при безрассудном поведении можно даже поджариться. Поверьте, на солнце бывает до 50 градусов и плюс вода, достигающая +35».
Нырять? Да вы что!?
Вода... Она здесь главное. Она - то, ради чего сюда приезжают миллионы людей со всего мира. Интернет пестрит красивыми и сочными фотографиями Мертвого моря, но, как лично удалось убедиться, природные краски слегка приглушены, они не такие броские и яркие, как «из-под пера» фотохудожников, охотно пользующихся фотошопом.
Мертвое море, образно выражаясь, настоящее царство соли. На один литр воды ее приходится аж 33%. Эта вода в 10 раз солонее, чем в Мировом океане. Отсюда строгие правила поведения на море. Нельзя забегать в воду с разбега, брызгаться, делать резкие движения, нырять с головой. Запрещено плавать. Следует плавненько заходить по пояс: поджимаете ноги, расставляете в сторону руки и сразу чувствуете, как вода делает из вас поплавок, выталкивает на поверхность. Захотели умыть лицо – протерли, и все. Первый раз следует заходить в воду не более чем на 15 минут. Надо посмотреть, как ваше тело отреагирует на соленую воду. Если все окей, смыли соль, позагорали и можно делать серию повторных заходов.
Берег моря – сплошные солончаки. Без сандалий или специальных резиновых тапочек заходить в воду проблематично. Во-первых, жжет ступни, во-вторых, сильно колет, ибо поверхность далека от понятия «ровная». Стандартная картина – люди, «валяющиеся» на поверхности воды «звездами». Жарко? Несомненно. Может, даже душновато. Но, выходя из воды, следует смыть с себя соляной раствор. Душевые, врезанные в соляной грунт, выдают пресную струю, но она не столько сильная по напору, сколько горяченная. Признаюсь, немногие выдерживают ее жар, подставляя сразу все тело.
«Снегопад»
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Более 80% территории Греции занимают горы. При этом в стране есть обширная область, где главенствуют равнины ...
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Мертвое море расположено ниже уровня моря. Насколько? Цифры разнятся. Одни говорят, на 424 метра, другие – на 430 метров. «Плюс-минус» здесь не суть важны. Главное, что уровень воды в море постоянно понижается - как из-за уменьшения интенсивности потока воды в реке Иордан и впадающих в море ручьях, так и по причине выпаривания соли в промышленных бассейнах на южном побережье. При этом концентрация соли лишь увеличивается. Еще 40 лет назад ученые установили, что кристаллы образуются у поверхности воды, а затем постепенно осаждаются на дно. Этот процесс принято называть «снегопадом». Толщина соляного слоя на дне Мертвого моря ежегодно увеличивается на 10 см.
В этом году опубликованы свежие научные исследования, посвященные процессам, происходящим в соленой воде Мертвого моря. Оказывается, к образованию кристаллических структур, втягивающих соль с поверхности на дно, приводят обыкновенные механические процессы: волны, ветер, технические работы. По мере увеличения содержания соли все больше кристаллов скапливается у поверхности воды. Летом, когда верхний слой прогревается активным солнцем, под ним образуется второй слой, температура которого ниже. Вода с поверхности испаряется, и холодный слой становится все более и более соленым. Интересно, что горячий и холодный слои не смешиваются - у них разная плотность.
Как же тогда соль проникает на дно? У ученых есть следующее объяснение феномена: при волнении в верхнем (горячем) слое относительно небольшое количество прогретой солнцем воды все-таки попадает в холодный слой. Проникнув вниз, горячая вода быстро охлаждается, и соль при этом начинает осаждаться. Специалисты говорят, что Мертвое море - единственный в мире соленый водоем, где происходит подобный процесс, и в этом его уникальность.
Посади дерево и заплати
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Знакомое с детства: «Таити, Таити. Не были мы ни на каком Таити. Нас и здесь неплохо кормят» – удачный пролог ...
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Дорога из Тель-Авива к Мертвому морю, может, не самая живописная на планете, но и на этом 100-километровом участке можно рассмотреть нечто, что привлечет внимание. Так, например, ближе к городу Рахат, в коем превалирует мусульманское население, то и дело появляются бедуинские поселения. В отличие от тех сородичей, кто вкусил современной глобальной жизни, и, скажем, активно пользуется смартфонами и прочими гаджетами, эти ребята живут обособленно, закрытыми семьями.
Кровом над головой являются наспех сколоченные «из того, что было» лачуги. По солончаковым холмам ходит скот, а сами «обособленные» бедуины практически не принимают участия в общественной жизни страны. Подобные поселения, надо сказать, разбросаны по всем трем пустыням Израиля, встречаются они даже на севере страны.
Кстати, именно северная часть государства и, прежде всего, район Галилейского моря, считается самой зеленой в Израиле. Вся растительность там – естественная. Это ценно, поскольку 87% всех зеленых насаждений страны – искусственно высаженные.
Так вот, по дороге к Мертвому морю можно заметить, что некогда пустынные территории сегодня обросли хвойным лесом. В Израиле есть компания, которая вот уже много лет специализируется на посадке леса. Ее сотрудники озеленяют страну и при этом еще зарабатывает деньги. Как? Очень просто: в последнее время большую популярность получили туристические туры под названием «Посади дерево на Святой земле». Туристы со всех уголков планеты приезжают в Землю обетованную и сажают деревья. При этом за свои труды еще и платят деньги. А что вы хотели – это же Израиль…