5593
18 августа 2018, 15:48

Едем по Алтаю: «Простор такой, что душу ломит»...

Я не могу сказать, «сколько томов инкварто займет речь адвоката из Темпель-Буи», зато с уверенностью заявляю, что с кислородом знаком лишь понаслышке, как и миллионы моих урбанистических сограждан, зачастую вынужденных вводить дружбу с углекислотой.
^
Едем по Алтаю: «Простор такой, что душу ломит»... Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq
Выпускается с 2016 г.
Новый от 1 999 000 до 2 615 000 Р
Отзывов: 3
В процессе ежедневного вдыхания автомобильных паров надо постараться сделать паузу и выбраться на свежий воздух. Желательно на такой, что пьянит и дурманит.

«В далеком когда-то, неведомом где-то» мечталось побывать на Алтае, чье имя поэты сравнивают с колокольным звоном - слишком много пафосных рассказов приходилось слышать об этом удивительном уголке родной природы. Сквозь пену будней наконец-таки посчастливилось выбраться в Горно-Алтайск. Да еще сделать 500-километровый марш-бросок в его, если так можно выразиться, окрестностях, которые местами представляют собой край непуганых птиц и животных.

О Skoda Kodiaq, что на родине Василия Шукшина и Михаила Евдокимова стал моим импровизированным колесным гидом, расскажу попозже и отдельной строкой – оно того стоит. Сегодняшний обзор – исключительно личные впечатления; пусть даже сжатые и выборочные.

Аэропорт Горно-Алтайска - не ленинградский «Пулково» и даже не саранский красавец, отремонтированный к футбольному чемпионату. Местные «воздушные ворота» еще только ждут своих «реставраторов», потому как встречать «интуристов» (а их на этом рейсе немало) следовало бы более цивильными условиями. Пока же чем богаты, тем и рады, включая работу аэропорта по четкому трудовому распорядку - с непременным закрытием на ночь.  

 
5
фото
  
Разместиться в 63-тысячном Горно-Алтайске, отмечающем в этом году свое 90-летие, безусловно, можно. Другой вопрос, стоит ли? Проедешь по трассе Р-256 всего несколько километров, и окажешься в эпицентре всевозможных турбаз, гостиниц и зон отдыха. Они тут на каждом метре живописного берега Катуни, с огромным набором услуг, которые искусят даже закоренелого пуританина.

Если дрейфите при одном лишь упоминании слова «рафтинг» или пугаетесь ледяной воды, бурлящей от многочисленных порогов, айда на заднее сиденье «УАЗика» - он лихо, с облаком пыли доставит вас на самую верхнюю точку местных горок – «Чертов палец». Скала с таким необычным названием - очень популярное место у отдыхающих в районе озера Ая. Своё название она получила благодаря своеобразному скальному выступу, пик которого похож на одиноко торчащий из земли палец, да ещё и с острым неостриженным ногтем на самой верхушке.

Этнограф Владимир Федорович Хохолков « Алтай – колокол земли, но звон его дано не каждому услышать. Алтай – центр четырех океанов, но не всякий ощутит его. Алтай – жилище трех богов, но прием они оказывают не всем. Алтай – стойбище алмысов, но пройдешь мимо и не заметишь их. Здесь по ночам веселятся распутные дочери Эрлика, но не узреешь их. В определенное время слетает с небосвода мифический Конь – Аргымак и мчится огненной стрелой над священным Алтаем, но не поймаешь его, не догонишь его и не проскачешь на нем »
Этнограф Владимир Федорович Хохолков

С вершины «Чертова пальца» открывается изумительнейший вид на долину бирюзовой Катуни. Если подфартит (народу тут всегда как бобов на тарелке), можно насладиться горной тишиной, послушать пение птах. Говорят, что особо романтичные встречают здесь зорьку. Я с коллегами встретил группочку похожих романтиков. Четверка молодых и смелых девчаток, студенток одного из новосибирских ВУЗов, не пожалела сил и 3 часов – взошла с самого берега Катуни до вершины скалы.

На последних метрах восхождения девичье дыхание оказалось почти на нуле, ноги, свободные от загара, - исстеганными от соприкосновения с кустарником. Зато впечатлений!... Люба, последняя из добравшихся к вершине «альпинисток», долго и красочно рассказывала нам о встрече со змеей, закончившейся, к счастью, безобидно для той и другой. Главное же, никто не «нарвался» на клещей, коих тут пруд пруди. 

 
5
фото
  

Ранее мы писали
Энное количество лет назад либерально настроенные струны главного «машиниста» страны облекли в музыкальную ...
Читать далее
На «Чертов палец» можно добраться не только на казенных колесах, но и на своих. Записывайте, каким образом, вдруг пригодится. После села Майма начинается новая 4-полосная дорога с отбойником посередине. Несмотря на отличную широкую трассу и малый трафик движения, следует соблюдать скоростной режим, т.к. трасса изобилует крутыми поворотами. Но автомобильное счастье продлится недолго: через 10 км, перед д. Соузга 4 полосы превратятся в 2.

Проезжаем село и сразу за ним поворачиваем направо на новый Айский мост по указателю: Ая — 11 км, Нижнекаянча — 9 км. Переезжаем Катунь, поворачиваем опять направо. Через 3 км развилка, по кольцу налево. Проезжаем мимо турбазы «Корона Алтая». Доезжаем до села Катунь. Ориентир – телевизионная вышка. В хорошую погоду добраться до вершины можно как на внедорожнике, так и на кроссовере (типа Kodiaq). Если такого нет — пешком.

На дорожном отрезке Р-256, кишащем турбазами, скорость движения будет небольшой, но ее лучше придерживаться даже при свободной от трафика полосе движения - обочина изобилует камерами слежения, упакованными в железные короба. Сворачиваем с Р-256 по указателю на Манжерок. Там есть большой базар, где продается все, что связано с дарами Алтая. Недалеко от торгового пятачка — дом-перевертыш. В нем все перевернуто вверх ногами: 2 этажа, 6 комнат, вся мебель, еда и даже автомобиль, припаркованный рядом с домом.

 
5
фото
  
В Манжероке функционирует одноименный горнолыжный комплекс. Он, конечно же, не такой раскрученный и масштабный, как, скажем, Шерегеш в соседнем Кузбассе, зато современный и симпатичный, с приличными условиями проживания и спортивным сервисом, скажем, первым в Сибири профессиональным байк-парком.

Поблизости живописное озеро, на обустроенном пляже которого можно погреть изнеженную городским комфортом плоть. Если его размеры и ландшафты, по вашему мнению, не комильфо – милости просим на знаменитое Телецкое озеро. От Горно-Алтайска до него чуть менее 200 км. Это отдельная тема для разговора; мы же едем строго на юг Алтая, туда, где изобилуют названия типа Чакыр, Айатка, Ябоган, Мухор-Чарга, Шыргайту, Дьектиек и иже с ними. Язык сломаешь от такого чтения по слогам, славянскому уху, честно говоря, диковато. Но, оказавшись в этих забытых Богом местах, поражаешься лепотой ландшафтов, сотворенных с легкой творческой руки Господа.

На дорогах, которые меняют асфальтовый «наряд» на грунтовый с периодичностью мигания ока, полным полно сурков. Эти юркие ребята порядком поднаглели: человека и автомобили ни во что не ставят. Зачастую проезжаешь мимо что-то жующего на дороге зверька в 10-20 см, а тому хоть бы что. Я уж не говорю про лошадок, коров и овец – они местные, им можно перегораживать дорогу и смотреть тебе в глаза с неким укором, мол, что хочу – то и ворочу.

 
5
фото
  

Ранее мы писали
Медведь – самое ассоциируемое с нашей страной животное. Наверное, оттого имя первого кроссовера Skoda так ...
Читать далее
А эти «носатые» в синем небе – то ли коршуны, то ли виденье. Нет, конечно же, не коршуны и не орлы. Как мы позже уточнили, балобаны из семейства соколиных. Реально гигантские птицы, с размахом крыльев 1,5 метра. Несешься иной раз по пыльной дороге – и бац, перед самым носом автомобиля вдруг нарисовывается грозный хищник, что-то пережевывает. Улетать не сильно торопится, это с его стороны что-то вроде милости. А бывает, и по двое-трое летают, даже дерутся между собой, как это случилось на Семинском перевале, где балобаны не поделили между собой какой-то пакет из-под чипсов. 

Деревни в глубинке Алтая встречаются чуть чаще, чем я предполагал. То есть худо-бедно, но жизнь вдали от республиканского центра теплится. Дома небогатые, как правило, даже не выкрашенные. Далеко не у всех есть спутниковые тарелки, и вообще, с сотовой связью тут непруха. Ни тебе ДК, ни «киношки», ни стадиона. Остается, как говорят в народе, коровам хвосты крутить или на лошадях ездить. Что кому больше нравится. Но опять же, это наш, развращенно-урбанистический взгляд на порядок вещей. И кто из нас еще честнее и правильнее живет – большой вопрос. Зато вид лавандового поля с фантастическим ароматом приводит горожанина в неописуемый восторг, а местный и не замечает этого… У всех своя правда-матка.

Ело, Кара Кобы, Шиба, Талда, наконец, село с более понятным нам названием Нефтебаза. Здесь уже пахнет современностью, здесь мы вновь попадаем на Р-256. Вплоть до 1 января 2018 года трасса имела другое кодовое обозначение - М52. Но от смены цифр суть магистрали не изменилась – это все тот же знаменитый Чуйский тракт, который был воспет в песне из кинофильма Василия Шукшина «Живет такой парень».

 
5
фото
  
Дорога по качеству исполнения практически роскошная, хоть и 2-полосная на подавляющем большинстве своей «истории». Упомянутый уже мною Семинский перевал похож, скорее, на какое-то плато с широкой парковкой и торговыми рядами, где при желании можно прикупить пару копченых хариусов. Перевал находится на 583 км автодороги Р-256. Высота над уровнем моря - 1717 м, подъём - 9 км, спуск - 11 км. Едешь и наслаждаешься открывающимися с перевала видами. Главное – угадать с погодой. В эти дни она, к счастью, стоит на загляденье. Туристов море, то и дело в трафике встречаются машины с кодами регионов «04», «22», «42», «54», «64» и даже «197».

Алтай манит, Алтай привораживает, зовет обратно. Он в своем роде волшебник. Но не тот, что забирает в обмен на красоты душу, а тот, что ее лечит и возвращает хозяину в новом, почти младенческом состоянии. Другой момент, выражаясь словами путешественника В. Сапожникова, «быть на Алтае только туристом – слишком роскошно для туриста и слишком мало для Алтая»...

Иван Братуха
Автопутешествия Шкода Кадьяк
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Российскую Skoda Kodiaq оценили в 1 339 000 рублей
Приятная новость. Российские Кадьяки оказались ощутимо дешевле чешских. Хочется надеяться, что их качество не сильно проиграет, потому что цена уж очень привлекательная
Петр
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
экстерьер, интерьер- хорош , но панель приборов безликая -- не понятно из каких годов! На сером фоне- белые цифры. Короче она все портит!
алексей
Форум Skoda Fabia
| Кому: Василий Если вас не смущает размер авто, и устраивает его двигатель, то можете покупать. Лично я бы не стал. Двигатель 1.2TSI турбированный, зимой не будет прогреваться пока машина стоит, ну т.е. если минут 30 постоит то может чего и нагреет. Если вас интересует машина подобного размера, то ...
Kuzya
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Skoda Автомудрость Skoda АвтоПитер Skoda Дизайн и тюнинг Skoda Новинки и концепт кары Skoda Новости и акции автосалонов Skoda Автосалоны и дилеры марки Skoda Аренда и прокат авто марки Skoda Автоклубы и форумы автозавчастей марки Skoda Автосервисы и магазины автозапчастей марки Skoda
Главные материалы
Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее
Почем предлагают «бэушные» Range Rover?
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Продажа Skoda Kodiaq
Объявления о продаже Skoda Kodiaq
Рейтинг по классам
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Едем по Алтаю: «Простор такой, что душу ломит»...
{{model_6295}} В процессе ежедневного вдыхания автомобильных паров надо постараться сделать паузу и выбраться на свежий воздух. Желательно на такой, что пьянит и дурманит. «В далеком когда-то, неведомом где-то» мечталось побывать на Алтае, чье имя поэты сравнивают с колокольным звоном - слишком много пафосных рассказов приходилось слышать об этом удивительном уголке родной природы. Сквозь пену будней наконец-таки посчастливилось выбраться в Горно-Алтайск. Да еще сделать 500-километровый марш-бросок в его, если так можно выразиться, окрестностях, которые местами представляют собой край непуганых птиц и животных. О Skoda Kodiaq, что на родине Василия Шукшина и Михаила Евдокимова стал моим импровизированным колесным гидом, расскажу попозже и отдельной строкой – оно того стоит. Сегодняшний обзор – исключительно личные впечатления; пусть даже сжатые и выборочные.Аэропорт Горно-Алтайска - не ленинградский «Пулково» и даже не саранский красавец, отремонтированный к футбольному чемпионату. Местные «воздушные ворота» еще только ждут своих «реставраторов», потому как встречать «интуристов» (а их на этом рейсе немало) следовало бы более цивильными условиями. Пока же чем богаты, тем и рады, включая работу аэропорта по четкому трудовому распорядку - с непременным закрытием на ночь.   {{gallery_1229}} Разместиться в 63-тысячном Горно-Алтайске, отмечающем в этом году свое 90-летие, безусловно, можно. Другой вопрос, стоит ли? Проедешь по трассе Р-256 всего несколько километров, и окажешься в эпицентре всевозможных турбаз, гостиниц и зон отдыха. Они тут на каждом метре живописного берега Катуни, с огромным набором услуг, которые искусят даже закоренелого пуританина.Если дрейфите при одном лишь упоминании слова «рафтинг» или пугаетесь ледяной воды, бурлящей от многочисленных порогов, айда на заднее сиденье «УАЗика» - он лихо, с облаком пыли доставит вас на самую верхнюю точку местных горок – «Чертов палец». Скала с таким необычным названием - очень популярное место у отдыхающих в районе озера Ая. Своё название она получила благодаря своеобразному скальному выступу, пик которого похож на одиноко торчащий из земли палец, да ещё и с острым неостриженным ногтем на самой верхушке.{{person_199_Алтай – колокол земли, но звон его дано не каждому услышать. Алтай – центр четырех океанов, но не всякий ощутит его. Алтай – жилище трех богов, но прием они оказывают не всем. Алтай – стойбище алмысов, но пройдешь мимо и не заметишь их. Здесь по ночам веселятся распутные дочери Эрлика, но не узреешь их. В определенное время слетает с небосвода мифический Конь – Аргымак и мчится огненной стрелой над священным Алтаем, но не поймаешь его, не догонишь его и не проскачешь на нем}}С вершины «Чертова пальца» открывается изумительнейший вид на долину бирюзовой Катуни. Если подфартит (народу тут всегда как бобов на тарелке), можно насладиться горной тишиной, послушать пение птах. Говорят, что особо романтичные встречают здесь зорьку. Я с коллегами встретил группочку похожих романтиков. Четверка молодых и смелых девчаток, студенток одного из новосибирских ВУЗов, не пожалела сил и 3 часов – взошла с самого берега Катуни до вершины скалы. На последних метрах восхождения девичье дыхание оказалось почти на нуле, ноги, свободные от загара, - исстеганными от соприкосновения с кустарником. Зато впечатлений!... Люба, последняя из добравшихся к вершине «альпинисток», долго и красочно рассказывала нам о встрече со змеей, закончившейся, к счастью, безобидно для той и другой. Главное же, никто не «нарвался» на клещей, коих тут пруд пруди.  {{gallery_1230}} {{material_114086}} На «Чертов палец» можно добраться не только на казенных колесах, но и на своих. Записывайте, каким образом, вдруг пригодится. После села Майма начинается новая 4-полосная дорога с отбойником посередине. Несмотря на отличную широкую трассу и малый трафик движения, следует соблюдать скоростной режим, т.к. трасса изобилует крутыми поворотами. Но автомобильное счастье продлится недолго: через 10 км, перед д. Соузга 4 полосы превратятся в 2.Проезжаем село и сразу за ним поворачиваем направо на новый Айский мост по указателю: Ая — 11 км, Нижнекаянча — 9 км. Переезжаем Катунь, поворачиваем опять направо. Через 3 км развилка, по кольцу налево. Проезжаем мимо турбазы «Корона Алтая». Доезжаем до села Катунь. Ориентир – телевизионная вышка. В хорошую погоду добраться до вершины можно как на внедорожнике, так и на кроссовере (типа Kodiaq). Если такого нет — пешком. На дорожном отрезке Р-256, кишащем турбазами, скорость движения будет небольшой, но ее лучше придерживаться даже при свободной от трафика полосе движения - обочина изобилует камерами слежения, упакованными в железные короба. Сворачиваем с Р-256 по указателю на Манжерок. Там есть большой базар, где продается все, что связано с дарами Алтая. Недалеко от торгового пятачка — дом-перевертыш. В нем все перевернуто вверх ногами: 2 этажа, 6 комнат, вся мебель, еда и даже автомобиль, припаркованный рядом с домом. {{gallery_1231}} В Манжероке функционирует одноименный горнолыжный комплекс. Он, конечно же, не такой раскрученный и масштабный, как, скажем, Шерегеш в соседнем Кузбассе, зато современный и симпатичный, с приличными условиями проживания и спортивным сервисом, скажем, первым в Сибири профессиональным байк-парком. Поблизости живописное озеро, на обустроенном пляже которого можно погреть изнеженную городским комфортом плоть. Если его размеры и ландшафты, по вашему мнению, не комильфо – милости просим на знаменитое Телецкое озеро. От Горно-Алтайска до него чуть менее 200 км. Это отдельная тема для разговора; мы же едем строго на юг Алтая, туда, где изобилуют названия типа Чакыр, Айатка, Ябоган, Мухор-Чарга, Шыргайту, Дьектиек и иже с ними. Язык сломаешь от такого чтения по слогам, славянскому уху, честно говоря, диковато. Но, оказавшись в этих забытых Богом местах, поражаешься лепотой ландшафтов, сотворенных с легкой творческой руки Господа. На дорогах, которые меняют асфальтовый «наряд» на грунтовый с периодичностью мигания ока, полным полно сурков. Эти юркие ребята порядком поднаглели: человека и автомобили ни во что не ставят. Зачастую проезжаешь мимо что-то жующего на дороге зверька в 10-20 см, а тому хоть бы что. Я уж не говорю про лошадок, коров и овец – они местные, им можно перегораживать дорогу и смотреть тебе в глаза с неким укором, мол, что хочу – то и ворочу. {{gallery_1232}} {{material_121595}} А эти «носатые» в синем небе – то ли коршуны, то ли виденье. Нет, конечно же, не коршуны и не орлы. Как мы позже уточнили, балобаны из семейства соколиных. Реально гигантские птицы, с размахом крыльев 1,5 метра. Несешься иной раз по пыльной дороге – и бац, перед самым носом автомобиля вдруг нарисовывается грозный хищник, что-то пережевывает. Улетать не сильно торопится, это с его стороны что-то вроде милости. А бывает, и по двое-трое летают, даже дерутся между собой, как это случилось на Семинском перевале, где балобаны не поделили между собой какой-то пакет из-под чипсов.  Деревни в глубинке Алтая встречаются чуть чаще, чем я предполагал. То есть худо-бедно, но жизнь вдали от республиканского центра теплится. Дома небогатые, как правило, даже не выкрашенные. Далеко не у всех есть спутниковые тарелки, и вообще, с сотовой связью тут непруха. Ни тебе ДК, ни «киношки», ни стадиона. Остается, как говорят в народе, коровам хвосты крутить или на лошадях ездить. Что кому больше нравится. Но опять же, это наш, развращенно-урбанистический взгляд на порядок вещей. И кто из нас еще честнее и правильнее живет – большой вопрос. Зато вид лавандового поля с фантастическим ароматом приводит горожанина в неописуемый восторг, а местный и не замечает этого… У всех своя правда-матка.Ело, Кара Кобы, Шиба, Талда, наконец, село с более понятным нам названием Нефтебаза. Здесь уже пахнет современностью, здесь мы вновь попадаем на Р-256. Вплоть до 1 января 2018 года трасса имела другое кодовое обозначение - М52. Но от смены цифр суть магистрали не изменилась – это все тот же знаменитый Чуйский тракт, который был воспет в песне из кинофильма Василия Шукшина «Живет такой парень».{{gallery_1233}} Дорога по качеству исполнения практически роскошная, хоть и 2-полосная на подавляющем большинстве своей «истории». Упомянутый уже мною Семинский перевал похож, скорее, на какое-то плато с широкой парковкой и торговыми рядами, где при желании можно прикупить пару копченых хариусов. Перевал находится на 583 км автодороги Р-256. Высота над уровнем моря - 1717 м, подъём - 9 км, спуск - 11 км. Едешь и наслаждаешься открывающимися с перевала видами. Главное – угадать с погодой. В эти дни она, к счастью, стоит на загляденье. Туристов море, то и дело в трафике встречаются машины с кодами регионов «04», «22», «42», «54», «64» и даже «197». Алтай манит, Алтай привораживает, зовет обратно. Он в своем роде волшебник. Но не тот, что забирает в обмен на красоты душу, а тот, что ее лечит и возвращает хозяину в новом, почти младенческом состоянии. Другой момент, выражаясь словами путешественника В. Сапожникова, «быть на Алтае только туристом – слишком роскошно для туриста и слишком мало для Алтая»...
2018-08-18
Автор: Иван Братуха
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Мурманская область Кисловодск Махачкала
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG