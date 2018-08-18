Едем по Алтаю: «Простор такой, что душу ломит»...
«В далеком когда-то, неведомом где-то» мечталось побывать на Алтае, чье имя поэты сравнивают с колокольным звоном - слишком много пафосных рассказов приходилось слышать об этом удивительном уголке родной природы. Сквозь пену будней наконец-таки посчастливилось выбраться в Горно-Алтайск. Да еще сделать 500-километровый марш-бросок в его, если так можно выразиться, окрестностях, которые местами представляют собой край непуганых птиц и животных.
О Skoda Kodiaq, что на родине Василия Шукшина и Михаила Евдокимова стал моим импровизированным колесным гидом, расскажу попозже и отдельной строкой – оно того стоит. Сегодняшний обзор – исключительно личные впечатления; пусть даже сжатые и выборочные.
Аэропорт Горно-Алтайска - не ленинградский «Пулково» и даже не саранский красавец, отремонтированный к футбольному чемпионату. Местные «воздушные ворота» еще только ждут своих «реставраторов», потому как встречать «интуристов» (а их на этом рейсе немало) следовало бы более цивильными условиями. Пока же чем богаты, тем и рады, включая работу аэропорта по четкому трудовому распорядку - с непременным закрытием на ночь.
Если дрейфите при одном лишь упоминании слова «рафтинг» или пугаетесь ледяной воды, бурлящей от многочисленных порогов, айда на заднее сиденье «УАЗика» - он лихо, с облаком пыли доставит вас на самую верхнюю точку местных горок – «Чертов палец». Скала с таким необычным названием - очень популярное место у отдыхающих в районе озера Ая. Своё название она получила благодаря своеобразному скальному выступу, пик которого похож на одиноко торчащий из земли палец, да ещё и с острым неостриженным ногтем на самой верхушке.
|
«
Алтай – колокол земли, но звон его дано не каждому услышать. Алтай – центр четырех океанов, но не всякий ощутит его. Алтай – жилище трех богов, но прием они оказывают не всем. Алтай – стойбище алмысов, но пройдешь мимо и не заметишь их. Здесь по ночам веселятся распутные дочери Эрлика, но не узреешь их. В определенное время слетает с небосвода мифический Конь – Аргымак и мчится огненной стрелой над священным Алтаем, но не поймаешь его, не догонишь его и не проскачешь на нем
»
Этнограф Владимир Федорович Хохолков
С вершины «Чертова пальца» открывается изумительнейший вид на долину бирюзовой Катуни. Если подфартит (народу тут всегда как бобов на тарелке), можно насладиться горной тишиной, послушать пение птах. Говорят, что особо романтичные встречают здесь зорьку. Я с коллегами встретил группочку похожих романтиков. Четверка молодых и смелых девчаток, студенток одного из новосибирских ВУЗов, не пожалела сил и 3 часов – взошла с самого берега Катуни до вершины скалы.
На последних метрах восхождения девичье дыхание оказалось почти на нуле, ноги, свободные от загара, - исстеганными от соприкосновения с кустарником. Зато впечатлений!... Люба, последняя из добравшихся к вершине «альпинисток», долго и красочно рассказывала нам о встрече со змеей, закончившейся, к счастью, безобидно для той и другой. Главное же, никто не «нарвался» на клещей, коих тут пруд пруди.
Проезжаем село и сразу за ним поворачиваем направо на новый Айский мост по указателю: Ая — 11 км, Нижнекаянча — 9 км. Переезжаем Катунь, поворачиваем опять направо. Через 3 км развилка, по кольцу налево. Проезжаем мимо турбазы «Корона Алтая». Доезжаем до села Катунь. Ориентир – телевизионная вышка. В хорошую погоду добраться до вершины можно как на внедорожнике, так и на кроссовере (типа Kodiaq). Если такого нет — пешком.
На дорожном отрезке Р-256, кишащем турбазами, скорость движения будет небольшой, но ее лучше придерживаться даже при свободной от трафика полосе движения - обочина изобилует камерами слежения, упакованными в железные короба. Сворачиваем с Р-256 по указателю на Манжерок. Там есть большой базар, где продается все, что связано с дарами Алтая. Недалеко от торгового пятачка — дом-перевертыш. В нем все перевернуто вверх ногами: 2 этажа, 6 комнат, вся мебель, еда и даже автомобиль, припаркованный рядом с домом.
Поблизости живописное озеро, на обустроенном пляже которого можно погреть изнеженную городским комфортом плоть. Если его размеры и ландшафты, по вашему мнению, не комильфо – милости просим на знаменитое Телецкое озеро. От Горно-Алтайска до него чуть менее 200 км. Это отдельная тема для разговора; мы же едем строго на юг Алтая, туда, где изобилуют названия типа Чакыр, Айатка, Ябоган, Мухор-Чарга, Шыргайту, Дьектиек и иже с ними. Язык сломаешь от такого чтения по слогам, славянскому уху, честно говоря, диковато. Но, оказавшись в этих забытых Богом местах, поражаешься лепотой ландшафтов, сотворенных с легкой творческой руки Господа.
На дорогах, которые меняют асфальтовый «наряд» на грунтовый с периодичностью мигания ока, полным полно сурков. Эти юркие ребята порядком поднаглели: человека и автомобили ни во что не ставят. Зачастую проезжаешь мимо что-то жующего на дороге зверька в 10-20 см, а тому хоть бы что. Я уж не говорю про лошадок, коров и овец – они местные, им можно перегораживать дорогу и смотреть тебе в глаза с неким укором, мол, что хочу – то и ворочу.
Деревни в глубинке Алтая встречаются чуть чаще, чем я предполагал. То есть худо-бедно, но жизнь вдали от республиканского центра теплится. Дома небогатые, как правило, даже не выкрашенные. Далеко не у всех есть спутниковые тарелки, и вообще, с сотовой связью тут непруха. Ни тебе ДК, ни «киношки», ни стадиона. Остается, как говорят в народе, коровам хвосты крутить или на лошадях ездить. Что кому больше нравится. Но опять же, это наш, развращенно-урбанистический взгляд на порядок вещей. И кто из нас еще честнее и правильнее живет – большой вопрос. Зато вид лавандового поля с фантастическим ароматом приводит горожанина в неописуемый восторг, а местный и не замечает этого… У всех своя правда-матка.
Ело, Кара Кобы, Шиба, Талда, наконец, село с более понятным нам названием Нефтебаза. Здесь уже пахнет современностью, здесь мы вновь попадаем на Р-256. Вплоть до 1 января 2018 года трасса имела другое кодовое обозначение - М52. Но от смены цифр суть магистрали не изменилась – это все тот же знаменитый Чуйский тракт, который был воспет в песне из кинофильма Василия Шукшина «Живет такой парень».
Алтай манит, Алтай привораживает, зовет обратно. Он в своем роде волшебник. Но не тот, что забирает в обмен на красоты душу, а тот, что ее лечит и возвращает хозяину в новом, почти младенческом состоянии. Другой момент, выражаясь словами путешественника В. Сапожникова, «быть на Алтае только туристом – слишком роскошно для туриста и слишком мало для Алтая»...
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное