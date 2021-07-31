Едем «травиться» радоном – к изумрудной воде и за чистым лесным воздухом
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
ото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: Yandex
В природе он встречается редко, поэтому курортные места типа Баден-Бадена (Германия), Гаштейна (Австрия), Мисасы (Япония) и Цхалтубо (Грузия), в прямом смысле слова, являются мировыми жемчужинами радоновых вод. В России также есть достаточное количество радоновых источников, «общение» с которыми способно вылечивать от многих серьезных заболеваний.
Парочку таких адресов на территории Ленинградской области автор этого обзора назовет, что называется, с лету: это источник близ Введено-Оятского монастыря, что по дороге из Петербурга в Карелию, и окрестности деревни Лопухинка (Ломоносовский район). Хотите - верьте, хотите – нет, но монастырская радоновая вода забила из недр земли в начале 90-х по горячим молитвам местных инокинь. Сегодня туда приезжают машины с номерами самых различных регионов, встречаются даже прибалты.
Спасибо великому мореплавателю
А вот Лопухинка – особый разговор. Это раза в два ближе от Петербурга, и история здешних озер/источников необычайно интересна. В XIX веке в деревне усилиями военного губернатора Кронштадта Ф.Ф. Беллинсгаузена (того самого) и хирурга Н. И. Пирогова (вы правильно подумали – это он) была обустроена лечебница, в которой решили лечить больных ревматизмом моряков и солдат русской армии. Лекарственным средством выступала вода из здешних источников.
Пациентов обворачивали смоченными в воде простынями и держали в таком состоянии какое-то время. Говорят, эффект от процедур был большой. Курорт возле радоновых источников в XIX веке приобрел большую популярность - сюда приезжали со всей страны не только поправить здоровье, а и отдохнуть наедине с природой и насладиться окрестными видами. Санаторий просуществовал до 1885 года, а усадьба Лопухиных - до 1917 года. Сегодня здесь одни лишь руины.
Ни водорослей, ни планктона
Комплекс радоновых источников в Лопухинке образовался в районе природного каньона в конце ледникового периода. Выходящие на поверхность воды родников с высоким содержанием радиоактивных элементов являются частью истока реки Лопухинка. Эти родники стали основой радоновых озер в одноименной деревне.
Вода в местных водоемах прозрачная, чистая, лазурного или, как многие говорят, изумрудного цвета. А все потому, что в воде нет водорослей и не обитает планктон. На побережье водоемов не растет камыш и тростник
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Радоновых озер здесь три. На Среднем озере в своей время был рыбопитомник, разводили форель. Сегодня, увы, этого хозяйства нет. А вот в районе Верхнего озера обустроена удобная деревянная купальня с лестницей, вода в ней чистая, но ледяная, дух захватывает. В 10 метрах - родник, из которого можно пить и набирать в канистры воду.
Люди на лопухинских радоновых источниках есть практически всегда – сюда наведываются питерские (и не только) туристы с целью посмотреть на уникальный памятник природы. Посетители отмечают не только прозрачную воду, но и необыкновенно красивую природу.
Экомаршрут длиной 1,5 км
В Сети много информации о, якобы, горах мусора в связи с таким турпотоком. Но это неправда – автор был здесь совсем недавно и от первого лица может засвидетельствовать, что как на озерах, так и на его берегах очень даже чисто.
Во-первых, это памятник природы, именуемый «Радоновые источники и озера у деревни Лопухинка», а, во-вторых, с недавнего времени здесь организован полуторакилометровый пешеходный экологический маршрут - с обустроенными дорожками, красивыми мостиками и лестницами. Все, как сказал один киногерой, «чинно и благородно».
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
По склонам обоих берегов реки Лопухинки раскинулись широколиственные (преимущественно ильмовые, ясеневые и липовые) леса. Для Ленинградской области это редкие растительные сообщества. На известняковых обнажениях можно встретить не менее экзотичные для региона папоротник-пузырник и герань Роберта. Водная растительность в озерах по причине большой концентрации радона развита слабо, однако отмечены такие виды, как роголистник обыкновенный и риска малая. Живность представлена целым комплексом видов, распространение которых связано с аккурат с широколиственными лесами – это серая неясыть, малая мухоловка, болотная гаичка, поползень и дубонос.
Поскольку территория природного памятника не слишком велика (всего 270 га), природные условия для обитания животных здесь не отличаются большим разнообразием. Среди земноводных встречаются серая жаба, травяная лягушка и тритон. Есть грызуны, прежде всего, желтогорлая мышь. Понятно, что вероятность встречи с ними невелика, поэтому приезжие могут совершенно свободно и расслабленно гулять по обустроенному маршруту и при желании освежиться в радоновом источнике – в такую жару, что стоит нынче, очень даже комфортно…
Как добраться
Источники находятся на севере Лопухинки. До самой деревни можно довольно быстро добраться на машине, используя участок КАД со съездом на Гостилицкое шоссе. От южной границы Петербурга (Купчино) до места назначения – каких-то 75 км. Время в пути – чуть больше часа. Навигатор ведет без ошибок, строго следуйте его предписаниям.
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