24 декабря 2018, 06:39

Едем в Кронштадт, чтобы увидеть свет маяка

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Все, кто хоть единожды приезжал Кронштадт с экскурсией, наверняка, посещали пирс Петровского канала, где на самом краю возвышается белый деревянный мак. Официального названия у него нет. Маяк именуют и Кронштадтским, и Створным, и маяком на Петровской пристани. Кому как хочется.
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Едем в Кронштадт, чтобы увидеть свет маяка

Кто-то считает его памятником деревянного зодчества, построенным в самом конце 19 века, а вот специалисты и маяком-то, в полном понимании этого слова, предпочитают не называть.

Навигационный знак – не более того. И совсем неважно, что одна из главных достопримечательностей Кронштадта и сегодня светит вдаль до 30 км, помогая судам ориентироваться в водном пространстве.

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Сотрудники музея Маячной службы, расположенном на территории форта Константин, в отреставрированной казарме 1870 года, знают о маяках и иже с ними  если не все, то многое. Музейный фонд – это более 100 уникальных экспонатов. За 30 минут экскурсии здесь можно узнать, как менялись «стражи морей» в течение веков, увидеть модели маяков и гигантские линзы, старейшую из которых выпустили в 1858 году.

Среди экспонатов музея – устройства, которые используются на маяках, буях и навигационных знаках. Кто-то впервые в жизни увидит мобильные фонари, использовавшиеся при освещении «Дороги жизни», и штурманские инструменты. Все экспонаты находятся в рабочем состоянии, и что это так, а не иначе, вам обязательно покажут.

Надо заметить, что самые первые маяки на Земле – костры, которые зажигали древние люди, чтобы обозначить скалы, рифы, опасные участки, сориентировать рыбаков, куда им возвращаться. Костровым, кстати, долгое время был и первый российский маяк – Толбухин, расположенный в каких-то 10 км от музея. В 2019-м Толбухин отметит свое 300-летие. Он до сих пор функционирует, в нем живут люди, равно как и на десятках других маяков Финского залива, воздвигнутых на островах. По большому счету, люди, проживающие на островах-маяках, суть настоящие отшельники.

Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
В петровские времена на горение кострового маяка в год уходило до 6 тонн дров. Со временем  появились примитивные масляные лампы, позже в качестве топлива добавился керосин. Газ - ацетилен – это уже совсем другая эпоха. Он горит ровным белым пламенем, близким по спектру к солнечному свету. Ацетилен  всегда можно набрать в газовые баллоны и получить автономную работу. Это куда как удобнее. 

Музей удивляет и становится открытием для каждого гостя. Каждый находит здесь то, что способно влюбить в маяки. Кто-то удивляется богатству истории освещения, применяемого на маяках. Кто-то восхищается старинными линзами Френеля, напоминающими произведения искусства. Кто-то узнает о профессии служителя маяка и начинает грезить о жизни в море. Каждый гость выходит из музея чуточку похожим на маяк – с желанием всегда светить людям
Электрические фонари очень похожи на ацетиленовые. Внутри лампочка, поэтому сложная система вентиляции им не нужна. Они могут быть как кругового действия (светят на 360 градусов), так и створного типа (светят направленным лучом, по ним судам удобно держать курс). Один такой маяк – створный – круглосуточно сегодня светит в сторону Санкт-Петербурга.

Лампы, увы, имеют обыкновение перегорать. Поэтому был придуман был механизм – лампоменятель с круговым револьверным принципом замены лампочек. Сегодня электролампочки уже морально устарели, и мир активно переходит на светодиоды. Есть два фонаря – основной и резервный. Если вдруг перегорает много диодов, маяк автоматически переключится на резервный фонарь. 

Раскраска башни маяка, как правило, красно-белая - хоть в полоску, хоть шашечку, хоть в клеточку. Главное, чтобы они контрастировали и ни с чем другим их не перепутали. Маяки раньше иногда подавали звуковые сигналы – это удобно на случай плохих погодных условий (туман, дымка и т.п.). Человек выходил на берег и звонил до тех пор, пока судно не пройдет опасный участок.

Все маяки мигают. Для чего? Чтобы не путать с огнями кораблей. Причем, каждый маяк мигает индивидуально, повторяющихся характеристик в мире нет. Чаще всего мигают белым светом, а красным и зеленым реже. Белый – самый далеко видимый свет. Потом по степени убывания идут красный, зеленый, желтый, синий. Последние два в маяках практически не используются, так как светят недалеко.

Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка
Едем в Кронштадт чтобы увидеть свет маяка

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Один из самых интересных экспонатов музея - линза Френеля. Нам, автомобилистам, она хорошо знакома, поскольку фары машин используют схожую схему. Умные люди еще в 18 веке поняли: если перед свечкой поставить кусок выпуклого стекла, заметно увеличивается видимость свечи. Но на тот момент кусок стекла массой 3 тонны было невозможно изготовить и тем более поднять наверх. На помощь пришел французский физик Огюстен Френель. Он разрезал линзу на кольца. В маяке они наварные и держатся на каркасе. Центральная часть небольшая и выпуклая. Кольца - под разным углом, так, что преломляют пучок света в нужную точку.

Самая первая линза Френеля, появившаяся на российском маяке, имела британскую родословную (1858 год). Ею оснастили чугунный маяк «Сескар» (этот металл не ржавеет). Эта историческая линза была демонтирована с маяка в 1987 году и определена на хранение в одном из заброшенных сараев Ленинградской области. Надо сказать, что той линзе просто повезло – ее откопали, отмыли и привезли в будущий музей на форте «Константин». Обычно отработавшие свой век линзы разбивали, считая абсолютно ненужным хламом.

Внутренний диаметр линзы – 140 см, высота – 220 см, вес больше 1 тонны. Проблеск от масляной лампы видно на расстоянии 27 км. Вроде, немаленький экземпляр, но эта линза всего лишь второго разряда, в мире есть более крупные модели. Кронштадтские же музейщики называют линзу самым ценным объектом своей коллекции.

Иностранные линзы – хорошо, но при этом в России есть свое собственное их производство,  в городе Гусь-Хрустальный (Владимирская область). Его продукция сегодня активно заменяет импортную на отечественных маяках. И не исключено, что процесс этот будет актуальным в ближайшие годы…

Иван Братуха
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Едем в Кронштадт, чтобы увидеть свет маяка
Кто-то считает его памятником деревянного зодчества, построенным в самом конце 19 века, а вот специалисты и маяком-то, в полном понимании этого слова, предпочитают не называть. Навигационный знак – не более того. И совсем неважно, что одна из главных достопримечательностей Кронштадта и сегодня светит вдаль до 30 км, помогая судам ориентироваться в водном пространстве. {{material_124677}}Сотрудники музея Маячной службы, расположенном на территории форта Константин, в отреставрированной казарме 1870 года, знают о маяках и иже с ними  если не все, то многое. Музейный фонд – это более 100 уникальных экспонатов. За 30 минут экскурсии здесь можно узнать, как менялись «стражи морей» в течение веков, увидеть модели маяков и гигантские линзы, старейшую из которых выпустили в 1858 году.Среди экспонатов музея – устройства, которые используются на маяках, буях и навигационных знаках. Кто-то впервые в жизни увидит мобильные фонари, использовавшиеся при освещении «Дороги жизни», и штурманские инструменты. Все экспонаты находятся в рабочем состоянии, и что это так, а не иначе, вам обязательно покажут. Надо заметить, что самые первые маяки на Земле – костры, которые зажигали древние люди, чтобы обозначить скалы, рифы, опасные участки, сориентировать рыбаков, куда им возвращаться. Костровым, кстати, долгое время был и первый российский маяк – Толбухин, расположенный в каких-то 10 км от музея. В 2019-м Толбухин отметит свое 300-летие. Он до сих пор функционирует, в нем живут люди, равно как и на десятках других маяков Финского залива, воздвигнутых на островах. По большому счету, люди, проживающие на островах-маяках, суть настоящие отшельники.{{gallery_1356}} В петровские времена на горение кострового маяка в год уходило до 6 тонн дров. Со временем  появились примитивные масляные лампы, позже в качестве топлива добавился керосин. Газ - ацетилен – это уже совсем другая эпоха. Он горит ровным белым пламенем, близким по спектру к солнечному свету. Ацетилен  всегда можно набрать в газовые баллоны и получить автономную работу. Это куда как удобнее.  {{photo_text_174}} Электрические фонари очень похожи на ацетиленовые. Внутри лампочка, поэтому сложная система вентиляции им не нужна. Они могут быть как кругового действия (светят на 360 градусов), так и створного типа (светят направленным лучом, по ним судам удобно держать курс). Один такой маяк – створный – круглосуточно сегодня светит в сторону Санкт-Петербурга. Лампы, увы, имеют обыкновение перегорать. Поэтому был придуман был механизм – лампоменятель с круговым револьверным принципом замены лампочек. Сегодня электролампочки уже морально устарели, и мир активно переходит на светодиоды. Есть два фонаря – основной и резервный. Если вдруг перегорает много диодов, маяк автоматически переключится на резервный фонарь.  Раскраска башни маяка, как правило, красно-белая - хоть в полоску, хоть шашечку, хоть в клеточку. Главное, чтобы они контрастировали и ни с чем другим их не перепутали. Маяки раньше иногда подавали звуковые сигналы – это удобно на случай плохих погодных условий (туман, дымка и т.п.). Человек выходил на берег и звонил до тех пор, пока судно не пройдет опасный участок. Все маяки мигают. Для чего? Чтобы не путать с огнями кораблей. Причем, каждый маяк мигает индивидуально, повторяющихся характеристик в мире нет. Чаще всего мигают белым светом, а красным и зеленым реже. Белый – самый далеко видимый свет. Потом по степени убывания идут красный, зеленый, желтый, синий. Последние два в маяках практически не используются, так как светят недалеко. {{gallery_1357}} {{material_124409}} Один из самых интересных экспонатов музея - линза Френеля. Нам, автомобилистам, она хорошо знакома, поскольку фары машин используют схожую схему. Умные люди еще в 18 веке поняли: если перед свечкой поставить кусок выпуклого стекла, заметно увеличивается видимость свечи. Но на тот момент кусок стекла массой 3 тонны было невозможно изготовить и тем более поднять наверх. На помощь пришел французский физик Огюстен Френель. Он разрезал линзу на кольца. В маяке они наварные и держатся на каркасе. Центральная часть небольшая и выпуклая. Кольца - под разным углом, так, что преломляют пучок света в нужную точку. Самая первая линза Френеля, появившаяся на российском маяке, имела британскую родословную (1858 год). Ею оснастили чугунный маяк «Сескар» (этот металл не ржавеет). Эта историческая линза была демонтирована с маяка в 1987 году и определена на хранение в одном из заброшенных сараев Ленинградской области. Надо сказать, что той линзе просто повезло – ее откопали, отмыли и привезли в будущий музей на форте «Константин». Обычно отработавшие свой век линзы разбивали, считая абсолютно ненужным хламом. Внутренний диаметр линзы – 140 см, высота – 220 см, вес больше 1 тонны. Проблеск от масляной лампы видно на расстоянии 27 км. Вроде, немаленький экземпляр, но эта линза всего лишь второго разряда, в мире есть более крупные модели. Кронштадтские же музейщики называют линзу самым ценным объектом своей коллекции. Иностранные линзы – хорошо, но при этом в России есть свое собственное их производство,  в городе Гусь-Хрустальный (Владимирская область). Его продукция сегодня активно заменяет импортную на отечественных маяках. И не исключено, что процесс этот будет актуальным в ближайшие годы…
2018-12-24
Автор: Иван Братуха
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