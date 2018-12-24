Едем в Кронштадт, чтобы увидеть свет маяка
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Кто-то считает его памятником деревянного зодчества, построенным в самом конце 19 века, а вот специалисты и маяком-то, в полном понимании этого слова, предпочитают не называть.
Навигационный знак – не более того. И совсем неважно, что одна из главных достопримечательностей Кронштадта и сегодня светит вдаль до 30 км, помогая судам ориентироваться в водном пространстве.
Среди экспонатов музея – устройства, которые используются на маяках, буях и навигационных знаках. Кто-то впервые в жизни увидит мобильные фонари, использовавшиеся при освещении «Дороги жизни», и штурманские инструменты. Все экспонаты находятся в рабочем состоянии, и что это так, а не иначе, вам обязательно покажут.
Надо заметить, что самые первые маяки на Земле – костры, которые зажигали древние люди, чтобы обозначить скалы, рифы, опасные участки, сориентировать рыбаков, куда им возвращаться. Костровым, кстати, долгое время был и первый российский маяк – Толбухин, расположенный в каких-то 10 км от музея. В 2019-м Толбухин отметит свое 300-летие. Он до сих пор функционирует, в нем живут люди, равно как и на десятках других маяков Финского залива, воздвигнутых на островах. По большому счету, люди, проживающие на островах-маяках, суть настоящие отшельники.
Лампы, увы, имеют обыкновение перегорать. Поэтому был придуман был механизм – лампоменятель с круговым револьверным принципом замены лампочек. Сегодня электролампочки уже морально устарели, и мир активно переходит на светодиоды. Есть два фонаря – основной и резервный. Если вдруг перегорает много диодов, маяк автоматически переключится на резервный фонарь.
Раскраска башни маяка, как правило, красно-белая - хоть в полоску, хоть шашечку, хоть в клеточку. Главное, чтобы они контрастировали и ни с чем другим их не перепутали. Маяки раньше иногда подавали звуковые сигналы – это удобно на случай плохих погодных условий (туман, дымка и т.п.). Человек выходил на берег и звонил до тех пор, пока судно не пройдет опасный участок.
Все маяки мигают. Для чего? Чтобы не путать с огнями кораблей. Причем, каждый маяк мигает индивидуально, повторяющихся характеристик в мире нет. Чаще всего мигают белым светом, а красным и зеленым реже. Белый – самый далеко видимый свет. Потом по степени убывания идут красный, зеленый, желтый, синий. Последние два в маяках практически не используются, так как светят недалеко.
Самая первая линза Френеля, появившаяся на российском маяке, имела британскую родословную (1858 год). Ею оснастили чугунный маяк «Сескар» (этот металл не ржавеет). Эта историческая линза была демонтирована с маяка в 1987 году и определена на хранение в одном из заброшенных сараев Ленинградской области. Надо сказать, что той линзе просто повезло – ее откопали, отмыли и привезли в будущий музей на форте «Константин». Обычно отработавшие свой век линзы разбивали, считая абсолютно ненужным хламом.
Внутренний диаметр линзы – 140 см, высота – 220 см, вес больше 1 тонны. Проблеск от масляной лампы видно на расстоянии 27 км. Вроде, немаленький экземпляр, но эта линза всего лишь второго разряда, в мире есть более крупные модели. Кронштадтские же музейщики называют линзу самым ценным объектом своей коллекции.
Иностранные линзы – хорошо, но при этом в России есть свое собственное их производство, в городе Гусь-Хрустальный (Владимирская область). Его продукция сегодня активно заменяет импортную на отечественных маяках. И не исключено, что процесс этот будет актуальным в ближайшие годы…
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