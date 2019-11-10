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10 ноября 2019, 16:47

Едем в Нило-Столобенскую пустынь, к покровителю Селигера

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Фото: tourister.ru
В апреле прошлого года врачи Службы экстренной медицины и санитарной авиации преподнесли в дар музею монастыря Нило-Столобенская пустынь икону XVIII века, находящуюся в хорошем состоянии. На ней изображены преподобный святитель Димитрий Ростовский, Макарий Калязинский и преподобный Нил Столобенский.
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото: tourister.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото пользователя 110km.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото пользователя 110km.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото пользователя 110km.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото пользователя 110km.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Икона хранилась в частной коллекции и была выставлена на продажу в Интернете. Ее-то и выкупили врачи-реаниматологи. Подаренный образ дополнил коллекцию икон XVIII-XIX веков, находящихся в собрании музея Ниловой пустыни.

Молитвы перед ликом прп Нила способны исцелить людей, страдающих глазными болезнями и иными недугами. Православные верующие обращаются к старцу для укрепления веры, наставлений на путь истинный, сохранения праведного образа жизни, борьбы с искушениями и пороками. Молятся Нилу и при дальних путешествиях, особенно при пересечении открытых водных гладей на большие расстояния. Православные молитвы усмиряют гнев и гордыню, помогают найти путь к исправлению грехов.
Музей – постоянно действующий, на данный момент состоит из 4 залов-экспозиций. В нем есть немало реликвий, которые относятся непосредственно к истории монастыря, а она, кто интересовался, богатейшая. В коллекции даже присутствуют иконы XVI века, по сути, ровесницы жизни преподобного Нила. Увы, многое было утеряно после революции 1917-го, которая красным пламенем прошлась по пустыни.

Помотало, покрутило…

Придя к власти, красноармейцы первым делом организовали на территории монастыря трудовую коммуну – она проработала тут до 1927 года. В 1928 году была образована колония для малолетних преступников. С сентября 1939 по май 1940 г.г. в здесь содержались пленные белополяки, весьма специфичный контингент - пограничники, жандармы и тюремщики. Содержали их тут относительно комфортно: в сутки выдавали 400 грамм хлеба. О такой пайке нашим пленникам можно было лишь мечтать.

Во время Великой Отечественной войны монастырские корпуса были отведены под госпитали. Интересно, что линия фронта проходила в 25-30 км от обители. В Осташкове, например,  разбомбили храм, а в монастырь ни одна бомба так и не залетела. После войны вновь открыли колонию для малолеток. Кстати, среди нынешней братии монастыря есть один дед-монах, который сидел всю осознанную жизнь, причем с малолетства. Уже в зрелом возрасте «урка» взялся за ум и пришел в Нилову, на покаяние. Дай Бог ему здоровья и спасения. 

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото: tverigrad.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото: tverigrad.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото: tverigrad.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото: tverigrad.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

В иконографии образ прп Нила Столобенского получил наибольшее развитие в виде деревянной резной скульптуры или барельефов. Святой Нил изображается сидящим со склонённой на грудь головой и опирающимся на деревянные костыли. В таком необычном положении измождённый старец скончался во время молитвы. Известны и крупные скульптуры в человеческий рост, которые создавали по заказам частных лиц или для часовен и церквей. Скульптуры украшали вотивными приношениями (крестиками, образками, кольцами и серьгами, бусами, лоскутками ткани) в знак благодарности за исцеления по молитвам к святому.
В 1961 году Нилова пустынь превратилась в дом для престарелых и инвалидов, а с 1971 года приняла первых туристов, стала турбазой «Рассвет». Когда в 1991-м сюда пришли возрождать монашескую жизнь, увидели в полуразрушенных храмах много различных надписей, правда, кощунственных, как говорят монахи, не было. Возрождение начали с главного Богоявленского собора, в котором почивают мощи святого Нила Столобенского. Вроде, с того времени прошло много времени, но работы по восстановлению обители не заканчиваются по сей день – надо еще  вернуть к жизни два храма и лечебницу.

Время собирать камни

Актуальность этого выражения понимают многие. Вот и возвращают люди все то, что в далекие смутные годы было отнято у монастыря. Кто-то обнаруживает в своих домах иконы и церковную утварь после ухода из жизни дедов и бабок. Кто-то выполняет завет предков - вернуть награбленное.  Не так давно к братии обратилась жительница Осташкова. Во время войны ее отец служил машинистом и однажды привез из-под Ржева икону. По его рассказу, она спасла жизнь человеку. В один из дней возле дома взорвался вражеский снаряд, осколок «прошил» бревенчатую стену и… застрял в иконе, рядом с которой стоял мужчина. Не чудо ли?..

Но были и казусные случаи. Так, например, в 2017-м полиция вернула монастырю украденные преступниками старинные иконы: «Преподобный Нил Столобенский на фоне обители» XVIII века и «Преподобный Нил Столобенский» конца XVIII – начала XIX веков. Оказывается, украл их никто иной, как смотритель музея монастыря, то есть свой человек. Братия его не осуждает, понимает, что было большое искушение, которого он не выдержал.

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото пользователя 110km.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото пользователя 110km.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото пользователя 110km.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото пользователя 110km.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото пользователя 110km.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото пользователя 110km.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото пользователя 110km.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото пользователя 110km.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото пользователя 110km.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Тянет как магнитом

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До революции Нилова пустынь гремела по всей России. Ее считали своеобразной кузницей кадров – за всю историю из обители вышло около 40 архиереев и настоятелей. В 1820 году обитель постели император Александр I. В начале XX века приезжал «всероссийский батюшка» Иоанн Кронштадтский.

С Ниловой пустынью связана жизнь ряда известных личностей, многие даже мечтали остаться в монастыре на Селигере. В селе Кончанском (ныне – Новгородская область) в ссылке пребывал великий полководец А.В. Суворов. Сохранилось его письмо к императору Павлу I, в котором Александр Васильевич просил отпустить его в Нилову. В Осташковской патриаршей слободе родился Леонтий Магницкий, автор первого в России учебного пособия по математике.

Сергей Рачинский, профессор математики, физиологии и ботаники, часто переписывавшийся с Львом Толстым, под конец жизни оставил научную деятельность, вернулся в село, что в 120 км от Ниловой пустыни и занялся обучением детей. Раз в год он возил своих учеников в Нилову, и те охотно соглашались. Самое суровое наказание детям было, когда им отказали в путешествии в монастырь. Одна купчиха подарила Ниловой пустыни первые на верхней Волге пароходы. Они плавали напрямую в Осташков, сокращая дорогу до 14 км.

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото: nilostolobenskaja-pustyn.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото: nilostolobenskaja-pustyn.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото: nilostolobenskaja-pustyn.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото: nilostolobenskaja-pustyn.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото: nilostolobenskaja-pustyn.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

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В 2004 в обитель приезжал Иосиф Кобзон. Оставил у братии самое приятное впечатление. В 2013-м и в 2018-м братия встречала В.В. Путина. Как обычно, президентские визиты не обошлись без помощи, в частности, музейные площади приросли очень важной и дорогой коллекцией.  

Накормят и с собой дадут

До революции монастырь располагал большой библиотекой - в несколько тысяч томов. Сейчас же только ее остатки. Была даже небольшая типография, станки которой печатали для паломников акафисты и молитвословы. В день памяти преподобного Нила, летом, в пустынь приходило более 30 000 паломников. Это очень большая цифра.

Для сравнения: в настоящее время численность проживающих в Осташкове - 17 000 человек. Монастырь был крепким и богатым: всех кормил у себя на территории, да еще и в дорогу снабжал продуктами, причем, не скупясь: сколько надо, столько и бери. Также монастырь давал возможность немного подзаработать людям, жившим в округе – они резали фигурки преподобного Нила и по праздникам за небольшую денежку продавали паломникам. 

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото: nilostolobenskaja-pustyn.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото: nilostolobenskaja-pustyn.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото: nilostolobenskaja-pustyn.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото: nilostolobenskaja-pustyn.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото: nilostolobenskaja-pustyn.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото: nilostolobenskaja-pustyn.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Опять же, в царские времена рака с мощами преподобного Нила была обтянута листовым серебром с позолотой. Даже царские врата были из серебра, весили 10 пудов. Во владении монастыря было более 4500 десятин земли – это порядка 50 кв. км.

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По завету святителя Нектария монастырь являлся трезвым – запрещено было употребление любого спиртного, даже в большие праздники. Если человек не внимал предписаниям и уставу, его просто изгоняли из обители. При этом Нилова была известна своими медами и квасами – «хмельными, тяжелящими голову».  Гостеприимная была братия, чего и говорить…

Адрес, как добраться

Мы осознанно не стали петь дифирамбы видам, открывающимся с острова, где располагается красавица Нилова пустынь. Это что-то окрыляющее, другого определения нет. Особенно, если забраться на смотровую площадку колокольни. Здесь, поверьте, необходимо побывать – хоть летом, хоть зимой. Неважно. Найдите время и возможность в своем жизненном графике, не пожалеете.

Адрес монастыря: Тверская обл., Осташковский р-н, д. Светлица, 27. С 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00; выходные - суббота, воскресенье и праздничные дни. Автобусы из Осташкова в Светлицу ездят по пятницам и воскресеньям по расписанию, время в пути — 50 минут. Альтернатива — такси или попутчики, пешком далеко — почти 29 км.

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото пользователя 110km.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото пользователя 110km.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото пользователя 110km.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото пользователя 110km.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото пользователя 110km.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото пользователя 110km.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото пользователя 110km.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото пользователя 110km.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера

Фото пользователя 110km.ru

Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
Едем в Нило Столобенскую пустынь к покровителю Селигера
На автомобиле до Нило-Столобенской пустыни из Москвы доехать можно через Тверь и Торжок, расстояние — около 380 км. Из Петербурга значительно дальше – порядка 600 км, и также через Торжок. Можно, в принципе, ехать через Демянск, но местные дороги до сих пребывают в ужасном состоянии. 

Иван Братуха
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Едем в Нило-Столобенскую пустынь, к покровителю Селигера
Икона хранилась в частной коллекции и была выставлена на продажу в Интернете. Ее-то и выкупили врачи-реаниматологи. Подаренный образ дополнил коллекцию икон XVIII-XIX веков, находящихся в собрании музея Ниловой пустыни.{{photo_text_273}} Музей – постоянно действующий, на данный момент состоит из 4 залов-экспозиций. В нем есть немало реликвий, которые относятся непосредственно к истории монастыря, а она, кто интересовался, богатейшая. В коллекции даже присутствуют иконы XVI века, по сути, ровесницы жизни преподобного Нила. Увы, многое было утеряно после революции 1917-го, которая красным пламенем прошлась по пустыни. Помотало, покрутило…Придя к власти, красноармейцы первым делом организовали на территории монастыря трудовую коммуну – она проработала тут до 1927 года. В 1928 году была образована колония для малолетних преступников. С сентября 1939 по май 1940 г.г. в здесь содержались пленные белополяки, весьма специфичный контингент - пограничники, жандармы и тюремщики. Содержали их тут относительно комфортно: в сутки выдавали 400 грамм хлеба. О такой пайке нашим пленникам можно было лишь мечтать.Во время Великой Отечественной войны монастырские корпуса были отведены под госпитали. Интересно, что линия фронта проходила в 25-30 км от обители. В Осташкове, например,  разбомбили храм, а в монастырь ни одна бомба так и не залетела. После войны вновь открыли колонию для малолеток. Кстати, среди нынешней братии монастыря есть один дед-монах, который сидел всю осознанную жизнь, причем с малолетства. Уже в зрелом возрасте «урка» взялся за ум и пришел в Нилову, на покаяние. Дай Бог ему здоровья и спасения.  {{gallery_1787}} {{photo_text_274}} В 1961 году Нилова пустынь превратилась в дом для престарелых и инвалидов, а с 1971 года приняла первых туристов, стала турбазой «Рассвет». Когда в 1991-м сюда пришли возрождать монашескую жизнь, увидели в полуразрушенных храмах много различных надписей, правда, кощунственных, как говорят монахи, не было. Возрождение начали с главного Богоявленского собора, в котором почивают мощи святого Нила Столобенского. Вроде, с того времени прошло много времени, но работы по восстановлению обители не заканчиваются по сей день – надо еще  вернуть к жизни два храма и лечебницу.Время собирать камниАктуальность этого выражения понимают многие. Вот и возвращают люди все то, что в далекие смутные годы было отнято у монастыря. Кто-то обнаруживает в своих домах иконы и церковную утварь после ухода из жизни дедов и бабок. Кто-то выполняет завет предков - вернуть награбленное.  Не так давно к братии обратилась жительница Осташкова. Во время войны ее отец служил машинистом и однажды привез из-под Ржева икону. По его рассказу, она спасла жизнь человеку. В один из дней возле дома взорвался вражеский снаряд, осколок «прошил» бревенчатую стену и… застрял в иконе, рядом с которой стоял мужчина. Не чудо ли?..Но были и казусные случаи. Так, например, в 2017-м полиция вернула монастырю украденные преступниками старинные иконы: «Преподобный Нил Столобенский на фоне обители» XVIII века и «Преподобный Нил Столобенский» конца XVIII – начала XIX веков. Оказывается, украл их никто иной, как смотритель музея монастыря, то есть свой человек. Братия его не осуждает, понимает, что было большое искушение, которого он не выдержал. {{gallery_1789}} Тянет как магнитом{{material_126656}} До революции Нилова пустынь гремела по всей России. Ее считали своеобразной кузницей кадров – за всю историю из обители вышло около 40 архиереев и настоятелей. В 1820 году обитель постели император Александр I. В начале XX века приезжал «всероссийский батюшка» Иоанн Кронштадтский.С Ниловой пустынью связана жизнь ряда известных личностей, многие даже мечтали остаться в монастыре на Селигере. В селе Кончанском (ныне – Новгородская область) в ссылке пребывал великий полководец А.В. Суворов. Сохранилось его письмо к императору Павлу I, в котором Александр Васильевич просил отпустить его в Нилову. В Осташковской патриаршей слободе родился Леонтий Магницкий, автор первого в России учебного пособия по математике. Сергей Рачинский, профессор математики, физиологии и ботаники, часто переписывавшийся с Львом Толстым, под конец жизни оставил научную деятельность, вернулся в село, что в 120 км от Ниловой пустыни и занялся обучением детей. Раз в год он возил своих учеников в Нилову, и те охотно соглашались. Самое суровое наказание детям было, когда им отказали в путешествии в монастырь. Одна купчиха подарила Ниловой пустыни первые на верхней Волге пароходы. Они плавали напрямую в Осташков, сокращая дорогу до 14 км. {{gallery_1792}} {{material_126907}} В 2004 в обитель приезжал Иосиф Кобзон. Оставил у братии самое приятное впечатление. В 2013-м и в 2018-м братия встречала В.В. Путина. Как обычно, президентские визиты не обошлись без помощи, в частности, музейные площади приросли очень важной и дорогой коллекцией.   Накормят и с собой дадут До революции монастырь располагал большой библиотекой - в несколько тысяч томов. Сейчас же только ее остатки. Была даже небольшая типография, станки которой печатали для паломников акафисты и молитвословы. В день памяти преподобного Нила, летом, в пустынь приходило более 30 000 паломников. Это очень большая цифра. Для сравнения: в настоящее время численность проживающих в Осташкове - 17 000 человек. Монастырь был крепким и богатым: всех кормил у себя на территории, да еще и в дорогу снабжал продуктами, причем, не скупясь: сколько надо, столько и бери. Также монастырь давал возможность немного подзаработать людям, жившим в округе – они резали фигурки преподобного Нила и по праздникам за небольшую денежку продавали паломникам.  {{gallery_1788}} Опять же, в царские времена рака с мощами преподобного Нила была обтянута листовым серебром с позолотой. Даже царские врата были из серебра, весили 10 пудов. Во владении монастыря было более 4500 десятин земли – это порядка 50 кв. км. {{material_126434}} По завету святителя Нектария монастырь являлся трезвым – запрещено было употребление любого спиртного, даже в большие праздники. Если человек не внимал предписаниям и уставу, его просто изгоняли из обители. При этом Нилова была известна своими медами и квасами – «хмельными, тяжелящими голову».  Гостеприимная была братия, чего и говорить… Адрес, как добратьсяМы осознанно не стали петь дифирамбы видам, открывающимся с острова, где располагается красавица Нилова пустынь. Это что-то окрыляющее, другого определения нет. Особенно, если забраться на смотровую площадку колокольни. Здесь, поверьте, необходимо побывать – хоть летом, хоть зимой. Неважно. Найдите время и возможность в своем жизненном графике, не пожалеете. Адрес монастыря: Тверская обл., Осташковский р-н, д. Светлица, 27. С 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00; выходные - суббота, воскресенье и праздничные дни. Автобусы из Осташкова в Светлицу ездят по пятницам и воскресеньям по расписанию, время в пути — 50 минут. Альтернатива — такси или попутчики, пешком далеко — почти 29 км.{{gallery_1790}} На автомобиле до Нило-Столобенской пустыни из Москвы доехать можно через Тверь и Торжок, расстояние — около 380 км. Из Петербурга значительно дальше – порядка 600 км, и также через Торжок. Можно, в принципе, ехать через Демянск, но местные дороги до сих пребывают в ужасном состоянии. 
2019-11-10
Автор: Иван Братуха
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