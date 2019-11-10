Едем в Нило-Столобенскую пустынь, к покровителю Селигера
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Фото: tourister.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Икона хранилась в частной коллекции и была выставлена на продажу в Интернете. Ее-то и выкупили врачи-реаниматологи. Подаренный образ дополнил коллекцию икон XVIII-XIX веков, находящихся в собрании музея Ниловой пустыни.
Помотало, покрутило…
Придя к власти, красноармейцы первым делом организовали на территории монастыря трудовую коммуну – она проработала тут до 1927 года. В 1928 году была образована колония для малолетних преступников. С сентября 1939 по май 1940 г.г. в здесь содержались пленные белополяки, весьма специфичный контингент - пограничники, жандармы и тюремщики. Содержали их тут относительно комфортно: в сутки выдавали 400 грамм хлеба. О такой пайке нашим пленникам можно было лишь мечтать.
Во время Великой Отечественной войны монастырские корпуса были отведены под госпитали. Интересно, что линия фронта проходила в 25-30 км от обители. В Осташкове, например, разбомбили храм, а в монастырь ни одна бомба так и не залетела. После войны вновь открыли колонию для малолеток. Кстати, среди нынешней братии монастыря есть один дед-монах, который сидел всю осознанную жизнь, причем с малолетства. Уже в зрелом возрасте «урка» взялся за ум и пришел в Нилову, на покаяние. Дай Бог ему здоровья и спасения.
Фото: tverigrad.ru
Фото: tverigrad.ru
Фото: tverigrad.ru
Фото: tverigrad.ru
Время собирать камни
Актуальность этого выражения понимают многие. Вот и возвращают люди все то, что в далекие смутные годы было отнято у монастыря. Кто-то обнаруживает в своих домах иконы и церковную утварь после ухода из жизни дедов и бабок. Кто-то выполняет завет предков - вернуть награбленное. Не так давно к братии обратилась жительница Осташкова. Во время войны ее отец служил машинистом и однажды привез из-под Ржева икону. По его рассказу, она спасла жизнь человеку. В один из дней возле дома взорвался вражеский снаряд, осколок «прошил» бревенчатую стену и… застрял в иконе, рядом с которой стоял мужчина. Не чудо ли?..
Но были и казусные случаи. Так, например, в 2017-м полиция вернула монастырю украденные преступниками старинные иконы: «Преподобный Нил Столобенский на фоне обители» XVIII века и «Преподобный Нил Столобенский» конца XVIII – начала XIX веков. Оказывается, украл их никто иной, как смотритель музея монастыря, то есть свой человек. Братия его не осуждает, понимает, что было большое искушение, которого он не выдержал.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Тянет как магнитом
С Ниловой пустынью связана жизнь ряда известных личностей, многие даже мечтали остаться в монастыре на Селигере. В селе Кончанском (ныне – Новгородская область) в ссылке пребывал великий полководец А.В. Суворов. Сохранилось его письмо к императору Павлу I, в котором Александр Васильевич просил отпустить его в Нилову. В Осташковской патриаршей слободе родился Леонтий Магницкий, автор первого в России учебного пособия по математике.
Сергей Рачинский, профессор математики, физиологии и ботаники, часто переписывавшийся с Львом Толстым, под конец жизни оставил научную деятельность, вернулся в село, что в 120 км от Ниловой пустыни и занялся обучением детей. Раз в год он возил своих учеников в Нилову, и те охотно соглашались. Самое суровое наказание детям было, когда им отказали в путешествии в монастырь. Одна купчиха подарила Ниловой пустыни первые на верхней Волге пароходы. Они плавали напрямую в Осташков, сокращая дорогу до 14 км.
Фото: nilostolobenskaja-pustyn.ru
Фото: nilostolobenskaja-pustyn.ru
Фото: nilostolobenskaja-pustyn.ru
Фото: nilostolobenskaja-pustyn.ru
Фото: nilostolobenskaja-pustyn.ru
Накормят и с собой дадут
До революции монастырь располагал большой библиотекой - в несколько тысяч томов. Сейчас же только ее остатки. Была даже небольшая типография, станки которой печатали для паломников акафисты и молитвословы. В день памяти преподобного Нила, летом, в пустынь приходило более 30 000 паломников. Это очень большая цифра.
Для сравнения: в настоящее время численность проживающих в Осташкове - 17 000 человек. Монастырь был крепким и богатым: всех кормил у себя на территории, да еще и в дорогу снабжал продуктами, причем, не скупясь: сколько надо, столько и бери. Также монастырь давал возможность немного подзаработать людям, жившим в округе – они резали фигурки преподобного Нила и по праздникам за небольшую денежку продавали паломникам.
Фото: nilostolobenskaja-pustyn.ru
Фото: nilostolobenskaja-pustyn.ru
Фото: nilostolobenskaja-pustyn.ru
Фото: nilostolobenskaja-pustyn.ru
Фото: nilostolobenskaja-pustyn.ru
Фото: nilostolobenskaja-pustyn.ru
Адрес, как добраться
Мы осознанно не стали петь дифирамбы видам, открывающимся с острова, где располагается красавица Нилова пустынь. Это что-то окрыляющее, другого определения нет. Особенно, если забраться на смотровую площадку колокольни. Здесь, поверьте, необходимо побывать – хоть летом, хоть зимой. Неважно. Найдите время и возможность в своем жизненном графике, не пожалеете.
Адрес монастыря: Тверская обл., Осташковский р-н, д. Светлица, 27. С 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00; выходные - суббота, воскресенье и праздничные дни. Автобусы из Осташкова в Светлицу ездят по пятницам и воскресеньям по расписанию, время в пути — 50 минут. Альтернатива — такси или попутчики, пешком далеко — почти 29 км.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
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