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Автор: Мария Степанова

14 августа 2026, 14:37

Единая система транзита ЕАЭС: как изменится доставка грузов с 2027 года

Единая система транзита ЕАЭС: как изменится доставка грузов с 2027 года

Единая транзитная декларация и цифровые пломбы: Как меняются правила перевозок в ЕАЭС

Единая система транзита ЕАЭС: как изменится доставка грузов с 2027 года

В странах ЕАЭС внедряется новая система таможенного транзита, которая обещает сделать перевозки быстрее и прозрачнее. Уже сейчас фиксируется сокращение времени контроля, а первые масштабные результаты ожидаются через год-два. Разбираемся, что это значит для бизнеса и рынка.

В странах ЕАЭС внедряется новая система таможенного транзита, которая обещает сделать перевозки быстрее и прозрачнее. Уже сейчас фиксируется сокращение времени контроля, а первые масштабные результаты ожидаются через год-два. Разбираемся, что это значит для бизнеса и рынка.

Введение единой системы таможенного транзита в ЕАЭС - событие, которое заметно может изменить ландшафт грузоперевозок в регионах. С 29 июня 2026 года официально заработало Соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьих стран. Этот шаг направлен на устранение бюрократических барьеров и создание прозрачных условий для перевозки товаров как внутри страны, так и за его пределами.

Главная цель новых действий - сделать транзит «бесшовным», чтобы грузы проходили через границу без лишних задержек и повторных процедур. Для бизнеса это означает не только сокращение времени доставки, но и снижение расходов на логистику. Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Сергей Шкляев отметил, что новая система повышает безопасность и прозрачность перевозок, а также позволяет предпринимателям эффективнее планировать свои маршруты.

Техническая сторона реформы строится на использовании единой транзитной декларации и внедрении транспортных пломб. Ключевой элемент - интеграция информационных систем таможенных органов стран-участниц с платформами третьих государств. Это позволяет получить данные о статусе грузов в режиме реального времени и поставок, поскольку необходимо повторять одни и те же процедуры на каждом этапе.

Заинтересованность в заключении соглашений уже проявляется в Узбекистане, а в перспективе к системе могут подключиться и другие страны Азии, включая Китай. Расширение географии участников позволило не только скорректировать традиционные маршруты, но и открыть новые направления международной торговли.

Эксперты считают, что переход на новую систему будет постепенным. Первые ощутимые результаты по сокращению сроков и сокращению издержек прогнозируются в течение 12-24 месяцев после начала полноценного обмена данными между изменениями и массовым развитием новых технологий. Уже сейчас, по данным ЕЭК, более 40 тысяч перевозок внутри ЕАЭС прошли с маршрутными пломбами, что сокращает время таможенного контроля на 15-20%.

На приоритетных маршрутах, таких как Китай-ЕАЭС и Центральная Азия-ЕАЭС, прогнозируется сокращение сроков транзита не на часы, а на целые дни. Однако эксперты предупреждают о возможных рисках: интеграция с третьим изменением может осложниться из-за исключений стран и необходимости признания электронных документов.

Формально соглашение вступило в силу летом 2026 года, но процесс развития включает три этапа: юридический запуск (2024-2026 годы), отладка и пилотные проекты (конец 2026-2027 годов), массовое применение (с 2027 года). Именно к 2027 году ожидаются первые репрезентативные данные по срокам и стоимости перевозок.

Для стран Центральной Азии, в том числе Узбекистана, участие в системе ЕАЭС может помочь сэкономить ресурсы на маршрутах в Россию, Казахстан и Беларусь. Однако до тех пор, пока страна сохраняет статус наблюдателя, реальные преимущества будут доступны только после подписания межправительственных соглашений и подключения к общей информационной платформе.

В долгосрочной перспективе новая система способна повысить конкурентоспособность коридоров через ЕАЭС, снизить логистические риски и сделать условия международной торговли более привлекательными. Если интеграция с третьим изменением будет увеличиваться, соглашение может стать ключевым фактором, формирующим требования евразийского транспортно-логистического пространства.

Для понимания масштабов изменений важно учитывать несколько фактов: ЕАЭС касается России, Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана; ежегодно через эти страны проходит часть грузопотоков между Европой и Азией; внедрение цифровых решений в таможне уже доказало свою эффективность на пилотных маршрутах; Проекты электронных документов и интеграция с Китаем могут стать определяющими для успеха всей реформы.

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