Единоборцы авторитетно рассказали водителям о соблюдении ПДД
Дело в том, что в 2017 году международный День памяти жертв ДТП совпал с международным мужским днем, поэтому было принято решение привлечь к вопросам безопасности дорожного движения представителей кикбоксиинга, боевое самбо и джиу-джитсу.
Чемпион Европы, двукратный чемпион мира по боевому самбо Денис Гольцов, чемпион Европы, чемпион мира по кикбоксингу Руслан Бикменов и восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу Павел Коржавых призывали автомобилистов быть ответственнее и внимательнее за рулём.
На дороге, как и на ринге, есть определенные правила. И если несоблюдение этих правил в бое грозит дисквалификацией, то на дороге цена гораздо выше – человеческая жизнь. В этом году на дорогах Санкт-Петербурга погибли 211 человек, из них 7 детей. Только повышение сознательности всех участников дорожного движения позволит сократить эту ужасную цифру.
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