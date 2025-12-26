Редчайший XP-82 Twin Mustang снова выставлен на продажу — почему никто не решается купить этот уникальный самолет

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

26 декабря 2025, 18:01

Пять лет назад на рынке подержанных самолетов появился по-настоящему уникальный экземпляр — XP-82 Twin Mustang. Этот самолет, созданный на базе знаменитого P-51 Mustang, сразу привлек внимание не только коллекционеров, но и всех, кто интересуется авиацией. Его конструкция — два главных фюзеляжа, соединенных между собой, и два пилотских кресла. Такое инженерное решение выглядит впечатляюще даже сегодня, а в годы его проявления было настоящим прорывом.

XP-82 разрабатывался в конце Второй мировой войны как ответ на необходимость дальнего сопровождения бомбардировщиков. Два двигателя и двойная кабина позволяла меняться пилотам в длительных перелетах, что значительно увеличивало боевые возможности машины. Однако массового производства не произошло: война закончилась, и потребность в таких самолетах исчезла. В результате до наших дней дошли лишь единичные экземпляры, а летающий XP-82 остался в единственном числе.

Сегодня этот самолет — настоящее жемчужина для любого музея или частной коллекции. Его техническое состояние поддерживается на высшем уровне, внешний вид вызывает восхищение у всех, кто его видит. Но, несмотря на всю свою уникальность, XP-82 уже пять лет не может найти нового владельца. Причина проста – цена. Стоимость этого самолета настолько высока, что даже самые страстные коллекционеры не спешат расставаться с такими данными.

Как отмечается, содержание и обслуживание такого редкого самолета требует не только серьезных финансовых вложений, но и особых знаний. Запчасти для XP-82 практически невозможно найти, а любые работы по ремонту или реставрации обходятся в круглую сумму. Кроме того, для полетов на полет на таком самолете необходимы специальное разрешение и опыт, что еще больше сужает круг потенциальных покупателей.

Тем не менее, интерес к XP-82 не угасает. Каждый раз, когда информация о его продаже появляется в новостях, дискуссии в авиационных кругах не утихают. Многие мечтают увидеть этот самолет живым. 

