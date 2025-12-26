Редчайший XP-82 Twin Mustang снова выставлен на продажу — почему никто не решается купить этот уникальный самолет

Единственный в мире летающий XP-82 Twin Mustang уже пять лет ищет нового владельца

Уникальный XP-82 Twin Mustang снова появился на рынке. Этот самолет - настоящая легенда среди коллекционеров. Его конструкция поражает даже опытных пилотов. Почему же он до сих пор не нашел нового хозяина? Узнайте, что мешает продаже этой редкости.

Пять лет назад на рынке подержанных самолетов появился по-настоящему уникальный экземпляр — XP-82 Twin Mustang. Этот самолет, созданный на базе знаменитого P-51 Mustang, сразу привлек внимание не только коллекционеров, но и всех, кто интересуется авиацией. Его конструкция — два главных фюзеляжа, соединенных между собой, и два пилотских кресла. Такое инженерное решение выглядит впечатляюще даже сегодня, а в годы его проявления было настоящим прорывом.

XP-82 разрабатывался в конце Второй мировой войны как ответ на необходимость дальнего сопровождения бомбардировщиков. Два двигателя и двойная кабина позволяла меняться пилотам в длительных перелетах, что значительно увеличивало боевые возможности машины. Однако массового производства не произошло: война закончилась, и потребность в таких самолетах исчезла. В результате до наших дней дошли лишь единичные экземпляры, а летающий XP-82 остался в единственном числе.

Сегодня этот самолет — настоящее жемчужина для любого музея или частной коллекции. Его техническое состояние поддерживается на высшем уровне, внешний вид вызывает восхищение у всех, кто его видит. Но, несмотря на всю свою уникальность, XP-82 уже пять лет не может найти нового владельца. Причина проста – цена. Стоимость этого самолета настолько высока, что даже самые страстные коллекционеры не спешат расставаться с такими данными.

Как отмечается, содержание и обслуживание такого редкого самолета требует не только серьезных финансовых вложений, но и особых знаний. Запчасти для XP-82 практически невозможно найти, а любые работы по ремонту или реставрации обходятся в круглую сумму. Кроме того, для полетов на полет на таком самолете необходимы специальное разрешение и опыт, что еще больше сужает круг потенциальных покупателей.

Тем не менее, интерес к XP-82 не угасает. Каждый раз, когда информация о его продаже появляется в новостях, дискуссии в авиационных кругах не утихают. Многие мечтают увидеть этот самолет живым.