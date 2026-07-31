Уникальный Lucid Air Шакила О'Нила разбит: почему 2-дверное купе за 60 тысяч долларов стоит на аукционе

31 июля 2026, 10:13
Единственный в мире Lucid Air Coupe для Shaquille O'Neal оказался разбитым на аукционе
Единственный в мире Lucid Air Coupe для Shaquille O'Neal оказался разбитым на аукционе
В 2024 году Shaquille O'Neal заказал единственный в мире двухдверный Lucid Air, адаптированный под его рост. Теперь этот уникальный электромобиль с минимальным пробегом оказался разбитым и выставлен на аукцион.
История с Lucid Air, который был специально переделан для Шакила О'Нила. В 2024 году бывший баскетболист приобрел электромобиль, но стандартная версия оказалась для него короткой. Решение - полная переделка кузова: из четырехдверного седана было сделано двухдверное купе.
Мастера не ограничились заменой дверей. Они полностью убрали центральную стойку, увеличили размер дверей и удлинили салазки водительского кресла, чтобы Шакил О'Нил мог удобно расположиться за рулем. Несмотря на столь радикальные изменения, автомобиль сохранил пятиместную компоновку. Внешне машина предпочитала яркий цвет Zenith Red Metallic и черные многоспицевые колеса.
Однако судьба уникального Lucid Air сложилась не лучшим образом. Недавно на одной из площадок Copart был обнаружен автомобиль с разбитой передней частью, отсутствующим бампером, поврежденным капотом и вырванным радиатором. О причинах происшествия и личности водителя информации нет, но если бы за рулем был сам Шакил О'Нил, об этом наверняка было бы известно.
Пробег машины - всего 2 898 миль, что для электромобиля такого класса практически ничто. На аукционе Copart его оценили в 59 990 долларов, новая полноприводная версия Lucid Air стоит от 82 200 долларов и развивает 620 л.с.
В России интерес к престижным проектам и редким модификациям растет, особенно на фоне популярности электромобилей и обсуждений их надежности. Кстати, для тех, кто делает выбор между разными вариантами, полезно ознакомиться с популярными моторами Lada Vesta .
В целом, история с Lucid Air и Шакилом О’Нилом — это не только пример уникального тюнинга, но и напоминание: даже эксклюзивные машины не застрахованы от неприятностей.
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