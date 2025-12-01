Редчайший розовый Plymouth Fury 1970: как появился уникальный маслкар – история цвета и судьбы

Единственный в мире Plymouth Fury 1970 года в цвете Moulin Rouge найден и восстановлен

В 1970 году появился уникальный Plymouth Fury в цвете Moulin Rouge. Этот автомобиль стал единственным известным экземпляром в редком оттенке. Его недавно показали на Muscle Car and Corvette Nationals 2025. Восстановленный до заводского состояния, он удивил даже знатоков. Почему этот цвет так ценится и как машина сохранилась – читайте в материале.

В начале 1970-х годов компания Chrysler решила добавить в свою палитру несколько ярких оттенков, которые впоследствии стали культовыми среди поклонников маслкаров. Одним из таких цветов стал FM3 Moulin Rouge, известный также как Panther Pink. Этот насыщенный розовый оттенок сразу же выделился на фоне привычных для того времени цветов, но его судьба оказалась необычной и даже загадочной.

FM3 был доступен только весной 1970 года и быстро стал редкостью. Многие покупатели просто не знали о его существовании, а другие считали его слишком женственным для мощных автомобилей. В результате таких машин вышло совсем немного, а до наших дней дошли единицы. Особенно ценятся экземпляры, которые имеют оригинальный окрас и не были перекрашены последующими владельцами.

Самым удивительным явлением этой редкой серии стал Plymouth Fury III 1970 года. Дело в том, что цвет Мулен Руж официально не предлагается для полноразмерных моделей C-body, к которым относится Fury. Чтобы получить такой цвет, нужно было оформить специальный заказ, который и сделал неизвестный энтузиаст более полувека назад.

Этот уникальный Plymouth Fury недавно был представлен на выставке Muscle Car и Corvette Nationals 2025 года. Автомобиль стал частью экспозиции «Весенняя лихорадка», где собрали 16 машин разных марок, окрашенных в весенние цвета 1970 года. Фьюри сразу привлек внимание общественности – ведь это единственный известный экземпляр, покинувший завод в розовом цвете Мулен Руж.

Автомобиль прошел профессиональную реставрацию, сохранив при этом все заводские особенности. Внутри и снаружи он выглядит так, словно только что сошел с конвейера. Особый интерес вызывает маркировка: на крыле есть бирка, указывающая на краску и индивидуальный заказ, основной идентификационный номер содержит код FM3. Обычно для таких случаев используется универсальный код 999.

Еще одна редкая деталь – белая окрашенная крыша. Для Plymouth Fury 1970 года это большая редкость, ведь большинство машин заказывали с виниловым верхом. Под капотом установлен классический V8 объемом 6,3 литра (383 кубических дюйма) с двухкамерным карбюратором, выдающим 290 лошадиных сил. Это не самая мощная версия, но для полноразмерного купе тех лет – вполне достойный вариант.

История владения этим автомобилем окутана тайной. Известно, что несколько лет назад он сменил хозяина, но подробности остались неизвестными. Интересно, что даже полностью восстановленные Plymouth Fury C-body обычно стоят недорого – рекордная цена на аукционе составляет всего 27 тысяч долларов. Однако эксперты считают, что именно этот роскошный экземпляр мог установить новый ценовой рекорд для модели.

Сегодня этот Plymouth Fury 1970 года в цвете Мулен Руж считается настоящей жемчужиной среди американских маслкаров. Его уникальность не только в редком оттенке, но и в том, что он сохранился в оригинальном виде и прошел грамотную реставрацию. Для коллекционеров и ценителей истории автопрома, это настоящий образец эпохи, который вряд ли когда-нибудь повторится.