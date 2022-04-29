Единственный в мире розовый Ford Mustang Mach-E появился из-за ошибки рабочего
Фото: Алексис Агилар Гомес
Именно так произошло с кузовом, запечатленным на фото. В ходе настройки покрасочной камеры его успели окрасить трижды раз в разные цвета. Последним слоем был белый. Однако затем рабочий забыл очистить сопла распылителей краски и начал покрывать автомобиль красной эмалью. Цвета перемешались, и получился такой удивительный оттенок розовой жевательной резинки. По словам Гомеса, кузов высушили, а затем продолжили отладку оборудования и снова перекрасили.
Предсерийные автомобили, качество которых близко к идеальному, производители обычно используют как демонстрационные или же продают сотрудникам завода с внушительной скидкой. Многократно перекрашенный кузов Ford Mustang Mach-E, скорее всего, просто утилизировали.
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