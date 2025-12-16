Редчайший кабриолет Oldsmobile Fiesta 1953 года удивит коллекционеров на торгах – почему он особенный

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

16 декабря 2025, 10:12

Единственный в своем роде Oldsmobile Fiesta 1953 года появится на аукционе в уникальном цвете

Единственный в своем роде Oldsmobile Fiesta 1953 года появится на аукционе в уникальном цвете

Редчайший кабриолет Oldsmobile Fiesta 1953 года удивит коллекционеров на торгах – почему он особенный

Единственный в своем роде Oldsmobile Fiesta 1953 года появится на аукционе в уникальном цвете

На аукционе Kissimmee 2026 ожидается множество культовых автомобилей. Среди них выделяется уникальный Oldsmobile Fiesta 1953 года. Этот кабриолет – единственный в своем цвете. Почему он так ценен и чем удивит коллекционеров – читайте далее.

На аукционе Kissimmee 2026 ожидается множество культовых автомобилей. Среди них выделяется уникальный Oldsmobile Fiesta 1953 года. Этот кабриолет – единственный в своем цвете. Почему он так ценен и чем удивит коллекционеров – читайте далее.

В начале 2026 года в Kissimmee пройдет один из самых ожидаемых аукционов классических автомобилей. Тысячи редких и культовых машин готовятся сменить владельцев, и среди них особое внимание привлекает Oldsmobile Fiesta 1953 года. Несмотря на то, что большинство коллекционеров ждут появления легендарных маслкаров, именно этот кабриолет способен удивить даже самых искушенных ценителей.

Модель Fiesta у большинства ассоциируется с универсалами на базе Oldsmobile 88, но впервые это имя появилось в 1953 году на особой версии кабриолета, построенного на удлиненной платформе Oldsmobile 98. Всего было выпущено менее 500 экземпляров, и каждый из них отличался роскошной отделкой и уникальными деталями. Однако именно этот автомобиль выделяется на фоне остальных благодаря своему редчайшему цвету кузова – по информации autoevolution, это единственный известный экземпляр в подобной расцветке.

Фото: Mecum

Внешний вид Oldsmobile Fiesta 1953 года поражает сочетанием элегантности и яркости. Хромированные элементы, плавные линии кузова и фирменная решетка радиатора делают его узнаваемым даже спустя десятилетия. Интерьер не уступает по уровню исполнения: дорогие материалы, продуманная эргономика и внимание к деталям создают атмосферу настоящей американской роскоши середины XX века.

Техническая часть также заслуживает отдельного внимания. Под капотом установлен мощный V8, который в свое время считался одним из самых передовых двигателей. Автоматическая коробка передач и современные для того времени опции подчеркивают статус автомобиля как флагмана марки. Несмотря на возраст, многие экземпляры Oldsmobile Fiesta до сих пор находятся в отличном состоянии, а этот кабриолет прошел тщательную реставрацию с сохранением оригинальных деталей.

Эксперты отмечают, что появление такого автомобиля на аукционе – редкая удача для коллекционеров. Уникальный цвет кузова, ограниченный тираж и идеальное состояние делают Oldsmobile Fiesta 1953 года настоящей жемчужиной среди классических американских кабриолетов. Ожидается, что на торгах он вызовет серьезный интерес и может установить новый рекорд стоимости для моделей этой серии.

Поклонники ретро-автомобилей уже обсуждают предстоящие торги и строят догадки о том, кто станет новым владельцем этого уникального кабриолета. В любом случае, появление Oldsmobile Fiesta 1953 года в таком исполнении – событие, которое не останется незамеченным в мире коллекционных автомобилей.

Упомянутые марки: Oldsmobile
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Олдсмобиль

Похожие материалы Олдсмобиль

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Китайский BAW 212 бросает вызов УАЗу: первый тест рамного внедорожника в РФ
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Kia Seltos второго поколения: что изменилось в популярном кроссовере
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иркутск Пермский край Чебоксары
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться