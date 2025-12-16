Редчайший кабриолет Oldsmobile Fiesta 1953 года удивит коллекционеров на торгах – почему он особенный

Единственный в своем роде Oldsmobile Fiesta 1953 года появится на аукционе в уникальном цвете

На аукционе Kissimmee 2026 ожидается множество культовых автомобилей. Среди них выделяется уникальный Oldsmobile Fiesta 1953 года. Этот кабриолет – единственный в своем цвете. Почему он так ценен и чем удивит коллекционеров – читайте далее.

В начале 2026 года в Kissimmee пройдет один из самых ожидаемых аукционов классических автомобилей. Тысячи редких и культовых машин готовятся сменить владельцев, и среди них особое внимание привлекает Oldsmobile Fiesta 1953 года. Несмотря на то, что большинство коллекционеров ждут появления легендарных маслкаров, именно этот кабриолет способен удивить даже самых искушенных ценителей.

Модель Fiesta у большинства ассоциируется с универсалами на базе Oldsmobile 88, но впервые это имя появилось в 1953 году на особой версии кабриолета, построенного на удлиненной платформе Oldsmobile 98. Всего было выпущено менее 500 экземпляров, и каждый из них отличался роскошной отделкой и уникальными деталями. Однако именно этот автомобиль выделяется на фоне остальных благодаря своему редчайшему цвету кузова – по информации autoevolution, это единственный известный экземпляр в подобной расцветке.

Фото: Mecum

Внешний вид Oldsmobile Fiesta 1953 года поражает сочетанием элегантности и яркости. Хромированные элементы, плавные линии кузова и фирменная решетка радиатора делают его узнаваемым даже спустя десятилетия. Интерьер не уступает по уровню исполнения: дорогие материалы, продуманная эргономика и внимание к деталям создают атмосферу настоящей американской роскоши середины XX века.

Техническая часть также заслуживает отдельного внимания. Под капотом установлен мощный V8, который в свое время считался одним из самых передовых двигателей. Автоматическая коробка передач и современные для того времени опции подчеркивают статус автомобиля как флагмана марки. Несмотря на возраст, многие экземпляры Oldsmobile Fiesta до сих пор находятся в отличном состоянии, а этот кабриолет прошел тщательную реставрацию с сохранением оригинальных деталей.

Эксперты отмечают, что появление такого автомобиля на аукционе – редкая удача для коллекционеров. Уникальный цвет кузова, ограниченный тираж и идеальное состояние делают Oldsmobile Fiesta 1953 года настоящей жемчужиной среди классических американских кабриолетов. Ожидается, что на торгах он вызовет серьезный интерес и может установить новый рекорд стоимости для моделей этой серии.

Поклонники ретро-автомобилей уже обсуждают предстоящие торги и строят догадки о том, кто станет новым владельцем этого уникального кабриолета. В любом случае, появление Oldsmobile Fiesta 1953 года в таком исполнении – событие, которое не останется незамеченным в мире коллекционных автомобилей.