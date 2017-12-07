7 декабря 2017, 11:39

Единый транспондер запустят в начале 2018-го

Сразу после новогодних праздников на российских платных трассах начнет действовать единый транспондер. Пользователи смогут оплатить проезд любым устройством, вне зависимости от того, какой именно оператор его выпустил.
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Согласно меморандуму, заключенному еще в 2016 году, стороны выражают намерение участвовать в создании и функционировании системы межоператорского взаимодействия на платных дорогах и  участках.

Конечная цель внедрения межоператорского взаимодействия – предоставление автомобилистам возможности оплаты одним транспондером проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-11 «Москва - Санкт Петербург», М-3 «Украина», Северного обхода Одинцово, Западного скоростного диаметра (платная автомагистраль в Санкт-Петербурге), Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), а также других платных дорог, которые будут строиться на территории России.

Ранее сообщалось, что дорожники намерены разработать безбарьерные пункты взимания платы (ПВП). Это позволит увеличить пропускную способность на платных трассах и улучшит экологию на ПВП за счет сокращения выбросов вредных веществ.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Помогите советом! Новая или Б/У
Добрый день! Посоветуйте пжл, что лучше брать новую машину или б/ у? для того, чтоб набраться опыта? Права у меня давно есть, но вот машину только в этом году решила взять. Если б/ у расматривать, то мазду 3 (2013-2014г) хотется, ну а если новую, то хендай солярис рестайлинг
Marina0403
Выбор китайского авто
Я нет, у меня права просрочены и машины нет. Пока как то так.
maleta7
Долгоиграющие автомобили?
А их и раньше не было, средний ресурс мотора 300-400 тыс., просто у японских машин когда то сервисная книжка было расписана для обслуживания до миллиона километров от сюда этот миф.
Vitalyk
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Единый транспондер запустят в начале 2018-го
{{material_121901}}Согласно меморандуму, заключенному еще в 2016 году, стороны выражают намерение участвовать в создании и функционировании системы межоператорского взаимодействия на платных дорогах и  участках.Конечная цель внедрения межоператорского взаимодействия – предоставление автомобилистам возможности оплаты одним транспондером проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-11 «Москва - Санкт Петербург», М-3 «Украина», Северного обхода Одинцово, Западного скоростного диаметра (платная автомагистраль в Санкт-Петербурге), Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), а также других платных дорог, которые будут строиться на территории России.Ранее сообщалось, что дорожники намерены разработать безбарьерные пункты взимания платы (ПВП). Это позволит увеличить пропускную способность на платных трассах и улучшит экологию на ПВП за счет сокращения выбросов вредных веществ.
2017-12-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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