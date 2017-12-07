7 декабря 2017, 11:39
Единый транспондер запустят в начале 2018-го
Сразу после новогодних праздников на российских платных трассах начнет действовать единый транспондер. Пользователи смогут оплатить проезд любым устройством, вне зависимости от того, какой именно оператор его выпустил.
Ранее мы писали
Уже в 2019 году с российских платных дорог должны исчезнуть шлагбаумы. Вместо этого появятся безбарьерные ...Читать далее
Конечная цель внедрения межоператорского взаимодействия – предоставление автомобилистам возможности оплаты одним транспондером проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-11 «Москва - Санкт Петербург», М-3 «Украина», Северного обхода Одинцово, Западного скоростного диаметра (платная автомагистраль в Санкт-Петербурге), Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), а также других платных дорог, которые будут строиться на территории России.
Ранее сообщалось, что дорожники намерены разработать безбарьерные пункты взимания платы (ПВП). Это позволит увеличить пропускную способность на платных трассах и улучшит экологию на ПВП за счет сокращения выбросов вредных веществ.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Добрый день! Посоветуйте пжл, что лучше брать новую машину или б/ у? для того, чтоб набраться опыта? Права у меня давно есть, но вот машину только в этом году решила взять. Если б/ у расматривать, то мазду 3 (2013-2014г) хотется, ну а если новую, то хендай солярис рестайлинг
Я нет, у меня права просрочены и машины нет. Пока как то так.
А их и раньше не было, средний ресурс мотора 300-400 тыс., просто у японских машин когда то сервисная книжка было расписана для обслуживания до миллиона километров от сюда этот миф.
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