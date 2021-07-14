Эдварду билу вынесли приговор: 11 млн рублей и 2 года ограничения свободы
Эдвард Бил остался без водительского удостоверения на три года, а также его свобода будет ограничена в течение двух лет. Ограничение свободы подразумевает, что виновный не имеет права уходить из места постоянного проживания в определенное время суток, посещать определенные места, выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, посещать места проведения массовых и иных мероприятий и участвовать в указанных мероприятиях. Также блогер не сможет изменить место проживания и работы без согласия специализированного государственного органа.
110KM.RU напоминает, что 1 апреля 2021 года Бил в центре Москвы на своей «Ауди» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где спровоцировал массовое ДТП. В ДТП серьёзно пострадала женщина Мария Артёмова, которая до пор находится на лечении.
Блогер выплатил женщине 11 миллионов рублей и пришел с ней к мировому соглашению. Но Пресненский суд на прошлой неделе отказался прекратить за примирением сторон уголовное дело блогера.
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