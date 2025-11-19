Китай, Вьетнам и Таиланд под прицелом: шины дешевеют, а производители нервничают

19 ноября 2025, 12:42
ЕЭК запускает новое расследование по грузовым шинам из Азии: что грозит рынку
ЕЭК запускает новое расследование по грузовым шинам из Азии: что грозит рынку
В ЕАЭС стартует очередная проверка импорта шин из Азии. В центре внимания — демпинг и его последствия. Российские заводы требуют защиты. Чем это обернется для рынка, пока неясно.
Евразийская экономическая комиссия вновь обратила внимание на импорт грузовых шин из стран Азии. Как сообщает МосАвтоШина, на этот раз под пристальным контролем оказались не только поставки из Китая, но и из Вьетнама с Таиландом. Причиной для старта расследования стали обращения ведущих российских производителей, обеспокоенных ситуацией на рынке.
Сейчас в странах ЕАЭС уже действует специальная пошлина на китайские грузовые шины. Она была введена еще в 2015 году и с тех пор несколько раз продлевалась. Последнее продление произошло в 2021 году, и мера будет актуальна до лета 2026 года. Размер пошлины зависит от конкретного производителя и может достигать 35% от стоимости товара. В последние годы к списку попали и колеса в сборе, что еще сильнее ограничило азиатский импорт.
Российские заводы, такие как «Белшина», «Омскшина», «Кордиант» и «Нижнекамский завод грузовых шин», а также поддержавшие их Алтайский шинный комбинат и Tengri Tyres, уверены: если отменить защитные меры, рынок снова захлестнет поток дешевых шин из Китая. По их расчетам, разница между ценой импорта и внутренней стоимостью в КНР за последний год составила почти 30%. Это, по мнению заявителей, может привести к серьезным убыткам для отечественных производителей.
В ЕЭК отмечают, что китайские предприятия обладают огромными возможностями по выпуску шин. За последние три года их свободные мощности многократно превышали весь объем потребления в странах ЕАЭС. Более того, китайские компании не собираются останавливаться и планируют наращивать производство. В других регионах мира, например в ЕС, США и Турции, уже действуют аналогичные меры по ограничению импорта шин из КНР.
Что касается Вьетнама и Таиланда, то, по информации МосАвтоШина, в период с апреля 2024 по март 2025 года их продукция также поставлялась по ценам ниже рыночных. Для вьетнамских шин разница составила почти 20%, а для тайских — более 24%. Российские производители опасаются, что без вмешательства ситуация только усугубится, и азиатские шины окончательно вытеснят местные бренды с рынка.
Эксперты считают, что если антидемпинговые меры будут отменены, азиатские производители смогут резко увеличить поставки в ЕАЭС. Это приведет к снижению цен, но одновременно поставит под угрозу финансовую устойчивость российских заводов. В условиях, когда аналогичные ограничения действуют во многих странах, именно рынок ЕАЭС может стать главным направлением для экспорта дешевых шин из Азии.
Пока решение по новым мерам не принято, но расследование уже стартовало. Его итоги могут серьезно повлиять на расстановку сил на рынке грузовых шин в ближайшие годы. Следить за развитием событий стоит всем, кто связан с автотранспортом и логистикой.
Похожие материалы
-
19.11.2025, 13:47
Grunwald внедрил двухъярусную систему в рефрижератор: грузов больше, расходов нет
Grunwald представил необычный рефрижератор с новой системой. Два уровня для паллет меняют подход к перевозкам. Как это повлияет на рынок и что получат логисты? Ответы в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:16
Lixiang L6, L7 и L9 официально одобрены для российского рынка: что ждать
Китайский бренд Li Auto официально выходит на российский рынок.Три гибридных кроссовера успешно прошли сертификацию и получили «зелёный свет». Бренд работает над формированием дилерской сети. Раскрываем первые подробности.Читать далее
-
19.11.2025, 12:16
TENET ворвался в пятерку лидеров: как новичку удалось обойти Chery
В октябре TENET удивил рынок, заняв пятое место по продажам. Бренд всего пару месяцев на рынке. Что стоит за этим успехом? Дилеры раскрывают неожиданные подробности. Интрига сохраняется.Читать далее
-
19.11.2025, 12:08
Почему современные автомобили массово переходят на электронный стояночный тормоз
В последние годы привычный ручник уступает место электронным системам. Почему автопроизводители массово отказываются от механики? Какие плюсы и минусы у новых решений? Разбираемся, как изменился стояночный тормоз и что это значит для водителей.Читать далее
-
19.11.2025, 12:05
Импорт новых легковых авто в Россию рухнул: минус 64% за год
Ввоз новых авто в Россию резко упал. Китай теряет позиции, а Беларусь и Корея неожиданно растут. Почему импорт так просел и кто теперь главный поставщик?Читать далее
-
19.11.2025, 10:47
Владелец Dodge Charger SRT Hellcat 2022 ждал роста цены, но прогадал
Владелец нового Dodge Charger SRT Hellcat 2022 года решил не ездить на нем, надеясь на рост стоимости. Три года спустя автомобиль с минимальным пробегом выставлен на аукцион, но ставки пока далеки от ожидаемого. Чем закончится эта история — интрига сохраняется.Читать далее
-
19.11.2025, 10:24
Choo Choo Customs El Camino SS: редкий американский спорт-ут, который забывать нельзя
Восьмидесятые подарили автолюбителям необычный El Camino SS, созданный Choo Choo Customs. Эта машина не была настоящим спорткаром, но сумела стать культовой. Почему ее до сих пор обсуждают? В чем секрет ее популярности? Узнайте, что скрывается за легендой американских утилитарных купе.Читать далее
-
19.11.2025, 09:51
Владелец в США продает советский истребитель за цену подержанного Corvette C8
Мечтали ли вы когда-нибудь стать пилотом настоящего истребителя? Один энтузиаст из Флориды воплотил эту мечту в реальность. Теперь он готов расстаться с уникальным самолетом. Цена сопоставима с популярным спорткаром. Кто решится на такую покупку?Читать далее
-
19.11.2025, 09:28
Ferrari SF90 Spider: минимализм в тюнинге суперкара как новый тренд
Многие мечтают о ярких суперкарах с агрессивным тюнингом. Но есть и те, кто ценит сдержанность. В этой статье расскажем, как Ferrari SF90 Spider удивляет минимализмом. Узнайте, почему такой подход становится все популярнее. Оцените новый взгляд на доработку эксклюзивных авто.Читать далее
-
19.11.2025, 09:04
Changan сдает позиции в России: отмена скидок обрушила долю рынка
Changan теряет популярность в России. Продажи бренда заметно снизились. Компания изменила свою ценовую политику. Покупатели лишились выгодных предложений. Что ждет марку в будущем? Конкуренты не дремлют и наступают.Читать далее
Похожие материалы
-
19.11.2025, 13:47
Grunwald внедрил двухъярусную систему в рефрижератор: грузов больше, расходов нет
Grunwald представил необычный рефрижератор с новой системой. Два уровня для паллет меняют подход к перевозкам. Как это повлияет на рынок и что получат логисты? Ответы в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:16
Lixiang L6, L7 и L9 официально одобрены для российского рынка: что ждать
Китайский бренд Li Auto официально выходит на российский рынок.Три гибридных кроссовера успешно прошли сертификацию и получили «зелёный свет». Бренд работает над формированием дилерской сети. Раскрываем первые подробности.Читать далее
-
19.11.2025, 12:16
TENET ворвался в пятерку лидеров: как новичку удалось обойти Chery
В октябре TENET удивил рынок, заняв пятое место по продажам. Бренд всего пару месяцев на рынке. Что стоит за этим успехом? Дилеры раскрывают неожиданные подробности. Интрига сохраняется.Читать далее
-
19.11.2025, 12:08
Почему современные автомобили массово переходят на электронный стояночный тормоз
В последние годы привычный ручник уступает место электронным системам. Почему автопроизводители массово отказываются от механики? Какие плюсы и минусы у новых решений? Разбираемся, как изменился стояночный тормоз и что это значит для водителей.Читать далее
-
19.11.2025, 12:05
Импорт новых легковых авто в Россию рухнул: минус 64% за год
Ввоз новых авто в Россию резко упал. Китай теряет позиции, а Беларусь и Корея неожиданно растут. Почему импорт так просел и кто теперь главный поставщик?Читать далее
-
19.11.2025, 10:47
Владелец Dodge Charger SRT Hellcat 2022 ждал роста цены, но прогадал
Владелец нового Dodge Charger SRT Hellcat 2022 года решил не ездить на нем, надеясь на рост стоимости. Три года спустя автомобиль с минимальным пробегом выставлен на аукцион, но ставки пока далеки от ожидаемого. Чем закончится эта история — интрига сохраняется.Читать далее
-
19.11.2025, 10:24
Choo Choo Customs El Camino SS: редкий американский спорт-ут, который забывать нельзя
Восьмидесятые подарили автолюбителям необычный El Camino SS, созданный Choo Choo Customs. Эта машина не была настоящим спорткаром, но сумела стать культовой. Почему ее до сих пор обсуждают? В чем секрет ее популярности? Узнайте, что скрывается за легендой американских утилитарных купе.Читать далее
-
19.11.2025, 09:51
Владелец в США продает советский истребитель за цену подержанного Corvette C8
Мечтали ли вы когда-нибудь стать пилотом настоящего истребителя? Один энтузиаст из Флориды воплотил эту мечту в реальность. Теперь он готов расстаться с уникальным самолетом. Цена сопоставима с популярным спорткаром. Кто решится на такую покупку?Читать далее
-
19.11.2025, 09:28
Ferrari SF90 Spider: минимализм в тюнинге суперкара как новый тренд
Многие мечтают о ярких суперкарах с агрессивным тюнингом. Но есть и те, кто ценит сдержанность. В этой статье расскажем, как Ferrari SF90 Spider удивляет минимализмом. Узнайте, почему такой подход становится все популярнее. Оцените новый взгляд на доработку эксклюзивных авто.Читать далее
-
19.11.2025, 09:04
Changan сдает позиции в России: отмена скидок обрушила долю рынка
Changan теряет популярность в России. Продажи бренда заметно снизились. Компания изменила свою ценовую политику. Покупатели лишились выгодных предложений. Что ждет марку в будущем? Конкуренты не дремлют и наступают.Читать далее
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве
- 1 358 000 РMercedes C-класс 2010 в Москве