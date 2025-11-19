Китай, Вьетнам и Таиланд под прицелом: шины дешевеют, а производители нервничают

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

19 ноября 2025, 12:42

ЕЭК запускает новое расследование по грузовым шинам из Азии: что грозит рынку

ЕЭК запускает новое расследование по грузовым шинам из Азии: что грозит рынку

Китай, Вьетнам и Таиланд под прицелом: шины дешевеют, а производители нервничают

ЕЭК запускает новое расследование по грузовым шинам из Азии: что грозит рынку

В ЕАЭС стартует очередная проверка импорта шин из Азии. В центре внимания — демпинг и его последствия. Российские заводы требуют защиты. Чем это обернется для рынка, пока неясно.

В ЕАЭС стартует очередная проверка импорта шин из Азии. В центре внимания — демпинг и его последствия. Российские заводы требуют защиты. Чем это обернется для рынка, пока неясно.

Евразийская экономическая комиссия вновь обратила внимание на импорт грузовых шин из стран Азии. Как сообщает МосАвтоШина, на этот раз под пристальным контролем оказались не только поставки из Китая, но и из Вьетнама с Таиландом. Причиной для старта расследования стали обращения ведущих российских производителей, обеспокоенных ситуацией на рынке.

Сейчас в странах ЕАЭС уже действует специальная пошлина на китайские грузовые шины. Она была введена еще в 2015 году и с тех пор несколько раз продлевалась. Последнее продление произошло в 2021 году, и мера будет актуальна до лета 2026 года. Размер пошлины зависит от конкретного производителя и может достигать 35% от стоимости товара. В последние годы к списку попали и колеса в сборе, что еще сильнее ограничило азиатский импорт.

Российские заводы, такие как «Белшина», «Омскшина», «Кордиант» и «Нижнекамский завод грузовых шин», а также поддержавшие их Алтайский шинный комбинат и Tengri Tyres, уверены: если отменить защитные меры, рынок снова захлестнет поток дешевых шин из Китая. По их расчетам, разница между ценой импорта и внутренней стоимостью в КНР за последний год составила почти 30%. Это, по мнению заявителей, может привести к серьезным убыткам для отечественных производителей.

В ЕЭК отмечают, что китайские предприятия обладают огромными возможностями по выпуску шин. За последние три года их свободные мощности многократно превышали весь объем потребления в странах ЕАЭС. Более того, китайские компании не собираются останавливаться и планируют наращивать производство. В других регионах мира, например в ЕС, США и Турции, уже действуют аналогичные меры по ограничению импорта шин из КНР.

Что касается Вьетнама и Таиланда, то, по информации МосАвтоШина, в период с апреля 2024 по март 2025 года их продукция также поставлялась по ценам ниже рыночных. Для вьетнамских шин разница составила почти 20%, а для тайских — более 24%. Российские производители опасаются, что без вмешательства ситуация только усугубится, и азиатские шины окончательно вытеснят местные бренды с рынка.

Эксперты считают, что если антидемпинговые меры будут отменены, азиатские производители смогут резко увеличить поставки в ЕАЭС. Это приведет к снижению цен, но одновременно поставит под угрозу финансовую устойчивость российских заводов. В условиях, когда аналогичные ограничения действуют во многих странах, именно рынок ЕАЭС может стать главным направлением для экспорта дешевых шин из Азии.

Пока решение по новым мерам не принято, но расследование уже стартовало. Его итоги могут серьезно повлиять на расстановку сил на рынке грузовых шин в ближайшие годы. Следить за развитием событий стоит всем, кто связан с автотранспортом и логистикой.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Самые дорогие «Нивы», которые можно купить в ноябре 2025 года: всем им больше 25 лет
Тест-драйв Subaru Forester 2025: полный привод, оппозитник и никаких компромиссов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Красноярск Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться