Китай, Вьетнам и Таиланд под прицелом: шины дешевеют, а производители нервничают

ЕЭК запускает новое расследование по грузовым шинам из Азии: что грозит рынку

В ЕАЭС стартует очередная проверка импорта шин из Азии. В центре внимания — демпинг и его последствия. Российские заводы требуют защиты. Чем это обернется для рынка, пока неясно.

Евразийская экономическая комиссия вновь обратила внимание на импорт грузовых шин из стран Азии. Как сообщает МосАвтоШина, на этот раз под пристальным контролем оказались не только поставки из Китая, но и из Вьетнама с Таиландом. Причиной для старта расследования стали обращения ведущих российских производителей, обеспокоенных ситуацией на рынке.

Сейчас в странах ЕАЭС уже действует специальная пошлина на китайские грузовые шины. Она была введена еще в 2015 году и с тех пор несколько раз продлевалась. Последнее продление произошло в 2021 году, и мера будет актуальна до лета 2026 года. Размер пошлины зависит от конкретного производителя и может достигать 35% от стоимости товара. В последние годы к списку попали и колеса в сборе, что еще сильнее ограничило азиатский импорт.

Российские заводы, такие как «Белшина», «Омскшина», «Кордиант» и «Нижнекамский завод грузовых шин», а также поддержавшие их Алтайский шинный комбинат и Tengri Tyres, уверены: если отменить защитные меры, рынок снова захлестнет поток дешевых шин из Китая. По их расчетам, разница между ценой импорта и внутренней стоимостью в КНР за последний год составила почти 30%. Это, по мнению заявителей, может привести к серьезным убыткам для отечественных производителей.

В ЕЭК отмечают, что китайские предприятия обладают огромными возможностями по выпуску шин. За последние три года их свободные мощности многократно превышали весь объем потребления в странах ЕАЭС. Более того, китайские компании не собираются останавливаться и планируют наращивать производство. В других регионах мира, например в ЕС, США и Турции, уже действуют аналогичные меры по ограничению импорта шин из КНР.

Что касается Вьетнама и Таиланда, то, по информации МосАвтоШина, в период с апреля 2024 по март 2025 года их продукция также поставлялась по ценам ниже рыночных. Для вьетнамских шин разница составила почти 20%, а для тайских — более 24%. Российские производители опасаются, что без вмешательства ситуация только усугубится, и азиатские шины окончательно вытеснят местные бренды с рынка.

Эксперты считают, что если антидемпинговые меры будут отменены, азиатские производители смогут резко увеличить поставки в ЕАЭС. Это приведет к снижению цен, но одновременно поставит под угрозу финансовую устойчивость российских заводов. В условиях, когда аналогичные ограничения действуют во многих странах, именно рынок ЕАЭС может стать главным направлением для экспорта дешевых шин из Азии.

Пока решение по новым мерам не принято, но расследование уже стартовало. Его итоги могут серьезно повлиять на расстановку сил на рынке грузовых шин в ближайшие годы. Следить за развитием событий стоит всем, кто связан с автотранспортом и логистикой.