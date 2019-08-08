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8 августа 2019, 17:42

Эффективность коленных подушек безопасности поставили под сомнение

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Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) опубликовал результаты исследования о работе коленной подушки безопасности. Эксперты установили, что от подобных подушек в реальных ДТП бывает больше вреда, чем пользы.
Эффективность коленных подушек безопасности поставили под сомнение

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Специалисты IIHS проанализировали результаты краш-тестов и последствия реальных ДТП. Выяснилось, что в авариях коленные подушки безопасности снижают риск получения водителем травм всего на полпроцента - с 7,9% до 7,4%. Лабораторные испытания подтвердили бесполезность данной опции. В краш-тесте с малым перекрытием повышенная фиксация нижней части тела может привести к травмам голени и перелому правой бедренной кости. А в тесте с 40-процентным перекрытием коленные подушки безопасности оказываются абсолютно бесполезными.

Одновременно, эксперты подчеркнули, что учитывали только случаи, когда человек не был пристегнут ремнем безопасности. В ситуациях, когда водитель или пассажиры пренебрегают ремнями, коленная подушка может быть полезна. Нижняя часть тела фиксируется подушкой и снижается сила удара головой. Некоторые автопроизводители намеренно устанавливают коленные подушки, чтобы пройти необходимые испытания на безопасность, где манекены не пристёгнуты.

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Эффективность коленных подушек безопасности поставили под сомнение
{{material_127163}}Специалисты IIHS проанализировали результаты краш-тестов и последствия реальных ДТП. Выяснилось, что в авариях коленные подушки безопасности снижают риск получения водителем травм всего на полпроцента - с 7,9% до 7,4%. Лабораторные испытания подтвердили бесполезность данной опции. В краш-тесте с малым перекрытием повышенная фиксация нижней части тела может привести к травмам голени и перелому правой бедренной кости. А в тесте с 40-процентным перекрытием коленные подушки безопасности оказываются абсолютно бесполезными.Одновременно, эксперты подчеркнули, что учитывали только случаи, когда человек не был пристегнут ремнем безопасности. В ситуациях, когда водитель или пассажиры пренебрегают ремнями, коленная подушка может быть полезна. Нижняя часть тела фиксируется подушкой и снижается сила удара головой. Некоторые автопроизводители намеренно устанавливают коленные подушки, чтобы пройти необходимые испытания на безопасность, где манекены не пристёгнуты.
2019-08-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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