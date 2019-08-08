8 августа 2019, 17:42
Эффективность коленных подушек безопасности поставили под сомнение
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Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) опубликовал результаты исследования о работе коленной подушки безопасности. Эксперты установили, что от подобных подушек в реальных ДТП бывает больше вреда, чем пользы.
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Одновременно, эксперты подчеркнули, что учитывали только случаи, когда человек не был пристегнут ремнем безопасности. В ситуациях, когда водитель или пассажиры пренебрегают ремнями, коленная подушка может быть полезна. Нижняя часть тела фиксируется подушкой и снижается сила удара головой. Некоторые автопроизводители намеренно устанавливают коленные подушки, чтобы пройти необходимые испытания на безопасность, где манекены не пристёгнуты.
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