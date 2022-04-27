Rolls-Royce Phantom – как выглядит автомобиль за 50 млн рублей
Немного истории марки…
Марка Rolls-Royce была основана в 1904-м году сэром Фредриком Генри Ройсом и Чарлзом Стюартом Роллсом. Первый были инженером и конструктором, а второй – авиатором и автогонщиком.
Помимо, собственно, автомобилей, «Роллс-Ройс» занималась и занимается также производством авиационных двигателей, причём весьма успешно. Интересно, что, когда двигатель «Роллс-Ройс» идёт в серию, он в качестве наименования получает название одной из английских рек. По мнению компании, поток мощности реактивного двигателя ассоциируется с течением реки.
В 1971-м «Роллс-Ройс» стала банкротом, но была спасена британским правительством: государство заслуженно посчитало компанию национальным достоянием. При этом, автомобильное подразделение было отделено и стало называться «Rolls-Royce Motors».
В настоящее время «автомобильная» марка Rolls-Royce принадлежит BMW AG. Впрочем, суть моделей, которые под этой маркой производятся, не изменилась: это – невероятно роскошные, безумно дорогие, несколько консервативные по дизайну и истинно британские автомобили.
…и модели
Дальше была эволюция, но спокойная и без резких изменений: не обошлось без некой доли того самого консерватизма. Появилось второе и третье поколение Phantom. А вот «Фантомы» четвёртого, производство которого началось в 1950-м, в свободную продажи не попали: они предназначались только для членов королевской семьи. Выпущено было всего 18 таких машин. Необычна судьба и шестого поколения Phantom. Делать эти автомобили начали в 1968-м году, а закончили аж в 1990-м. Причём каких-то особых изменений во внешности эти «Фантомы» на протяжении 22-х лет не получали.
В настоящее время производится восьмое поколение Phantom.
Знакомимся поближе
Само собой разумеется, дизайн современного «Фантома» не очень-то и современен. Нет, модель иногда обновляется, но её родословную видно сразу же. «Прямоугольные» формы кузова, узнаваемый изгиб крыши, массивную радиаторную решётку и, разумеется, знаменитую фигурку на капоте, никто не отменял. Во внешнем виде Phantom дизайнеры сумели слить утончённость и некоторую долю брутальности. Сделать такое, согласитесь, дано далеко не каждому.
Роскошная сдержанность и монументальность присутствуют и в интерьере автомобиля. Кстати, задние двери «Фантома», как и раньше, распахиваются против хода движения. И обычно владелец такой машины попадает в салоне именно через заднюю дверь. Несмотря на то, что в управлении огромный седан очень послушен, чаще всего «Фантомы» покупают именно в расчёте на поездки с водителем. Про материалы отделки не стоит и говорить – вряд ли есть хоть одна серийная машина, в которой они более качественные и более дорогие. То же касается тишины в салоне и плавности хода. Как говорится, на скорости 60 км/ч, самый громкий звук в «Фантоме» – это тикание часов. Которые тут, разумеется, сугубо аналоговые, со стрелками.
Одна из самых главных «фишек» Phantom – это «звёздное небо» над головой пассажиров. Имитация звёзд действительно очень правдоподобна, а при желании можно заказать в свой «Фантом» определённые созвездия. Вот уж действительно интересная опция. Кстати, как вы, наверное, понимаете, Rolls-Royce предоставляет своим клиентам практически неограниченные возможности для персонализации автомобилей. Приобретение Rolls-Royce Phantom напоминает не столько покупку машины, сколько заказ яхты. Здесь всё зависит только от ваших пожеланий, ваших фантазий… И количества денег на счету.
Сколько стоит «Роллс-Ройс»? На сайтах российских дилеров точных цен нет, никогда не было и, вероятно, никогда не будет. Есть, впрочем, информация о том, что на самый «обычный» Phantom цены начинаются примерно от 50 000 000 рублей. Верхней планки нет.
На самом деле, чтобы понять, что такое Rolls-Royce Phantom, и почему он столько стоит, в нём нужно просто проехать. И желательно, разумеется, на заднем сиденье. Никакие рассказы, никакие фотографии, никакие видео и никакие виртуальные реальности эти ощущения не передадут. А оценивать такие авто нужно именно по ним – по ощущениям.
Технические характеристики? Длина «обычного» «Фантома» – около 5,7 метров. Если вам этого маловато, то можно купить версию длиной почти 6. Мощность двигателя и разгон до сотни? Это никого не интересует. Поверьте, динамики здесь более, чем достаточно. Только вот суть автомобиля – совсем в другом.
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Комплектации и технические характеристики
|Rolls-Royce Phantom 6.7 AT
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2022
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|571
|Объем двигателя
|6749
|Тип трансмисии
|автомат 8
|Привод
|задний
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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