6 октября 2017, 11:38

«Его Величество» Rolls-Royce Phantom VIII посетил венценосный Петербург

Слава, как изрек Наполеон, изнашивается. Но с неважно окончившим свою военную карьеру императором легко не согласиться. За Его Величеством Rolls-Royce Phantom шлейф славы тянется аж с 1925 года, и, как в случае с хорошим вином, с годами лишь крепнет.
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  «Его Величество» Rolls-Royce Phantom VIII посетил венценосный Петербург Rolls-Royce Phantom «Его Величество» Rolls-Royce Phantom VIII посетил венценосный Петербург Rolls-Royce Phantom «Его Величество» Rolls-Royce Phantom VIII посетил венценосный Петербург Rolls-Royce Phantom «Его Величество» Rolls-Royce Phantom VIII посетил венценосный Петербург Rolls-Royce Phantom «Его Величество» Rolls-Royce Phantom VIII посетил венценосный Петербург Rolls-Royce Phantom «Его Величество» Rolls-Royce Phantom VIII посетил венценосный Петербург
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фото
  

Вчера в Санкт-Петербурге презентовали VIII поколение легендарного и неповторимого лимузина. Не было ни громкой рекламы, ни ярких салютований. Мероприятие прошло спокойно, интеллигентно и выдержанно. Как и подобает одному из самых уважаемых Автомобилей планеты.

Rolls-Royce Phantom
Выпускается с 2003 г.
Отзывов: 2
В облике 6-метрового гиганта с удлиненной базой EWB (которого за размеры Гаргантюа так и тянет окрестить грузовиком, но это слишком неуместно) обнаруживаются все нюансы машин прежних поколений. Разве что поубавилось количество «лишних» линий на кузове. Гигантскую решетку радиатора разместили чуть выше прежнего, равно как и фирменную статуэтку «Дух экстаза». ДХО приказали долго жить, и вся мощь светового потока отныне «спрятана» в единых блок-фарах, которым, кстати, проще простого «достать» предмет на расстоянии до 600 метров. В цифровом выражении размеры выглядят следующим образом (стандартная версия): длина - 5762 мм (EWB +200 мм), ширина — 2018 мм, высота — 1646 мм. Колесная база - 3552 мм. Объем багажника, в котором отсутствует запасное колесо – 550 литров.  

«Восьмой» кузов, построенный на пространственной раме, легче и технологичнее «седьмого», потому как в нем нашли еще большее применение алюминиевые детали, но при этом он на 30% жестче. Схема т.н. «активной» подвески суть такая: спереди — двухрычажная конструкция, сзади — пятирычажная. Кругом пневмоэлементы. Образцовую плавность хода почти 3-тонному лимузину обеспечивает и умная электроника. Под лобовым стеклом смонтирована камера – она «срисовывает» по курсу все возможные неровности  дороги и посылает соответствующие сигналы актуаторам. Те, в свою очередь, посредством стабилизаторов поперечной устойчивости изменяют положение кузова.

Работает вся эта «кухня» до 100 км/ч; остальные «сто пятьдесят» (до электронно ограниченной «максималки» в 250 км/ч) придется ехать на «стандартном» шасси. Зато у гигантского «Фантома» появилась важная фишка — подруливающий механизм задних колес. Они теперь могут «отклоняться» на целых 3 градуса, что уже неплохо – маневренность явно улучшается.

 
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фото
  
Британцы величают свой новый флагман «самым тихим автомобилем в мире». 2-слойные 6-миллиметровые стекла «по кругу», 130 кг эффективных изоляционных материалов, покрышки Continental Silent-Seal с особым слоем пены, нейтрализующей шумы, – это, согласитесь, не шутка. Сообщается даже, что шум в салоне на скорости 100 км/ч отныне на 10% ниже, чем у предыдущего «Фантома».

У 6,75-литрового монстра V12 собственной разработки теперь 2 турбокомпрессора, новые поршни, шатуны, система охлаждения. На выходе уже солидные 571 л.с. мощности с показателем крутящего момента 900 Нм (было 720 Нм). С ним флагманский Rolls-Royce способен достичь 100 км/ч уже через 5,3 секунды. Коробка передач — доработанный  8-ступенчатый ZF, в котором схема переключений завязана еще и на навигационную систему.

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Царская роскошь внутри – это не только панорамное звездное небо и тысячи оттенков подсветки, но также индивидуальные кнопки открывания дверей, мультимедийный комплекс с навигатором, 12,3-дюймовым выдвижным дисплеем и точкой доступа Wi-Fi, причем на заднем фоне можно под стеклом разместить копию одного из шедевров мировой живописи: более чем приличный «ассортимент» картин включен в каталог Rolls-Royce.

Второй ряд сидений либо 3-местный диван, что редко, либо 2 раздельных кресла с массивной центральной консолью между ними. Кресла, кстати, наделены возможностью  слегка поворачиваться друг другу. Ну и, конечно же, технологии безопасности. Куда же без них: система кругового обзора и ночного видения, адаптивный круиз-контроль, проекционный экран, функция предупреждения столкновений с возможностью распознавания пешеходов, система контроля рядности движения и пр.

Старший менеджер продаж петербургского шоу-рума Rolls-Royce Владимир Солдатов заявил корреспонденту 110km.ru, что предзаказы в России и, в частности, в Северной столице, уже есть. Фамилии, естественно, не назывались, цена вопроса тоже. Но мы живем не на острове, и информация бродит по инет-сфере разная: от 36 до 40 млн рублей, в зависимости от «содержания» лимузина.

Наш демонстрационный экземпляр сегодня уже отбыл на родину, в Англию. А официальной премьеры Phantom VIII будем ожидать весной 2018-го, в Женеве.  

Иван Братуха Фото автора и Rolls-Royce
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я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
макка
Фантом для Винни
А можно было на русском языке написать?
So-so
Индийский Rolls-Royce стоит $1 000 000
а чего такая маленькая сумма???хотелось бы приобрести ;)
мерлин монро
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«Его Величество» Rolls-Royce Phantom VIII посетил венценосный Петербург
Вчера в Санкт-Петербурге презентовали VIII поколение легендарного и неповторимого лимузина. Не было ни громкой рекламы, ни ярких салютований. Мероприятие прошло спокойно, интеллигентно и выдержанно. Как и подобает одному из самых уважаемых Автомобилей планеты. {{model_1110}} В облике 6-метрового гиганта с удлиненной базой EWB (которого за размеры Гаргантюа так и тянет окрестить грузовиком, но это слишком неуместно) обнаруживаются все нюансы машин прежних поколений. Разве что поубавилось количество «лишних» линий на кузове. Гигантскую решетку радиатора разместили чуть выше прежнего, равно как и фирменную статуэтку «Дух экстаза». ДХО приказали долго жить, и вся мощь светового потока отныне «спрятана» в единых блок-фарах, которым, кстати, проще простого «достать» предмет на расстоянии до 600 метров. В цифровом выражении размеры выглядят следующим образом (стандартная версия): длина - 5762 мм (EWB +200 мм), ширина — 2018 мм, высота — 1646 мм. Колесная база - 3552 мм. Объем багажника, в котором отсутствует запасное колесо – 550 литров.   «Восьмой» кузов, построенный на пространственной раме, легче и технологичнее «седьмого», потому как в нем нашли еще большее применение алюминиевые детали, но при этом он на 30% жестче. Схема т.н. «активной» подвески суть такая: спереди — двухрычажная конструкция, сзади — пятирычажная. Кругом пневмоэлементы. Образцовую плавность хода почти 3-тонному лимузину обеспечивает и умная электроника. Под лобовым стеклом смонтирована камера – она «срисовывает» по курсу все возможные неровности  дороги и посылает соответствующие сигналы актуаторам. Те, в свою очередь, посредством стабилизаторов поперечной устойчивости изменяют положение кузова. Работает вся эта «кухня» до 100 км/ч; остальные «сто пятьдесят» (до электронно ограниченной «максималки» в 250 км/ч) придется ехать на «стандартном» шасси. Зато у гигантского «Фантома» появилась важная фишка — подруливающий механизм задних колес. Они теперь могут «отклоняться» на целых 3 градуса, что уже неплохо – маневренность явно улучшается. {{gallery_974}} Британцы величают свой новый флагман «самым тихим автомобилем в мире». 2-слойные 6-миллиметровые стекла «по кругу», 130 кг эффективных изоляционных материалов, покрышки Continental Silent-Seal с особым слоем пены, нейтрализующей шумы, – это, согласитесь, не шутка. Сообщается даже, что шум в салоне на скорости 100 км/ч отныне на 10% ниже, чем у предыдущего «Фантома». У 6,75-литрового монстра V12 собственной разработки теперь 2 турбокомпрессора, новые поршни, шатуны, система охлаждения. На выходе уже солидные 571 л.с. мощности с показателем крутящего момента 900 Нм (было 720 Нм). С ним флагманский Rolls-Royce способен достичь 100 км/ч уже через 5,3 секунды. Коробка передач — доработанный  8-ступенчатый ZF, в котором схема переключений завязана еще и на навигационную систему. {{material_115456}} Царская роскошь внутри – это не только панорамное звездное небо и тысячи оттенков подсветки, но также индивидуальные кнопки открывания дверей, мультимедийный комплекс с навигатором, 12,3-дюймовым выдвижным дисплеем и точкой доступа Wi-Fi, причем на заднем фоне можно под стеклом разместить копию одного из шедевров мировой живописи: более чем приличный «ассортимент» картин включен в каталог Rolls-Royce. Второй ряд сидений либо 3-местный диван, что редко, либо 2 раздельных кресла с массивной центральной консолью между ними. Кресла, кстати, наделены возможностью  слегка поворачиваться друг другу. Ну и, конечно же, технологии безопасности. Куда же без них: система кругового обзора и ночного видения, адаптивный круиз-контроль, проекционный экран, функция предупреждения столкновений с возможностью распознавания пешеходов, система контроля рядности движения и пр. Старший менеджер продаж петербургского шоу-рума Rolls-Royce Владимир Солдатов заявил корреспонденту 110km.ru, что предзаказы в России и, в частности, в Северной столице, уже есть. Фамилии, естественно, не назывались, цена вопроса тоже. Но мы живем не на острове, и информация бродит по инет-сфере разная: от 36 до 40 млн рублей, в зависимости от «содержания» лимузина.Наш демонстрационный экземпляр сегодня уже отбыл на родину, в Англию. А официальной премьеры Phantom VIII будем ожидать весной 2018-го, в Женеве.  
2017-10-06
Автор: Иван Братуха Фото автора и Rolls-Royce
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