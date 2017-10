«Его Величество» Rolls-Royce Phantom VIII посетил венценосный Петербург

Вчера в Санкт-Петербурге презентовали VIII поколение легендарного и неповторимого лимузина. Не было ни громкой рекламы, ни ярких салютований. Мероприятие прошло спокойно, интеллигентно и выдержанно. Как и подобает одному из самых уважаемых Автомобилей планеты.

В облике 6-метрового гиганта с удлиненной базой EWB (которого за размеры Гаргантюа так и тянет окрестить грузовиком, но это слишком неуместно) обнаруживаются все нюансы машин прежних поколений. Разве что поубавилось количество «лишних» линий на кузове. Гигантскую решетку радиатора разместили чуть выше прежнего, равно как и фирменную статуэтку «Дух экстаза». ДХО приказали долго жить, и вся мощь светового потока отныне «спрятана» в единых блок-фарах, которым, кстати, проще простого «достать» предмет на расстоянии до 600 метров. В цифровом выражении размеры выглядят следующим образом (стандартная версия): длина - 5762 мм (EWB +200 мм), ширина — 2018 мм, высота — 1646 мм. Колесная база - 3552 мм. Объем багажника, в котором отсутствует запасное колесо – 550 литров.

«Восьмой» кузов, построенный на пространственной раме, легче и технологичнее «седьмого», потому как в нем нашли еще большее применение алюминиевые детали, но при этом он на 30% жестче. Схема т.н. «активной» подвески суть такая: спереди — двухрычажная конструкция, сзади — пятирычажная. Кругом пневмоэлементы. Образцовую плавность хода почти 3-тонному лимузину обеспечивает и умная электроника. Под лобовым стеклом смонтирована камера – она «срисовывает» по курсу все возможные неровности дороги и посылает соответствующие сигналы актуаторам. Те, в свою очередь, посредством стабилизаторов поперечной устойчивости изменяют положение кузова.

Работает вся эта «кухня» до 100 км/ч; остальные «сто пятьдесят» (до электронно ограниченной «максималки» в 250 км/ч) придется ехать на «стандартном» шасси. Зато у гигантского «Фантома» появилась важная фишка — подруливающий механизм задних колес. Они теперь могут «отклоняться» на целых 3 градуса, что уже неплохо – маневренность явно улучшается.

Британцы величают свой новый флагман «самым тихим автомобилем в мире». 2-слойные 6-миллиметровые стекла «по кругу», 130 кг эффективных изоляционных материалов, покрышки Continental Silent-Seal с особым слоем пены, нейтрализующей шумы, – это, согласитесь, не шутка. Сообщается даже, что шум в салоне на скорости 100 км/ч отныне на 10% ниже, чем у предыдущего «Фантома».

У 6,75-литрового монстра V12 собственной разработки теперь 2 турбокомпрессора, новые поршни, шатуны, система охлаждения. На выходе уже солидные 571 л.с. мощности с показателем крутящего момента 900 Нм (было 720 Нм). С ним флагманский Rolls-Royce способен достичь 100 км/ч уже через 5,3 секунды. Коробка передач — доработанный 8-ступенчатый ZF, в котором схема переключений завязана еще и на навигационную систему.

Ранее мы писали

- What are your impressions? С широкой белозубой улыбкой вопросил меня вышколенный британец Крис, как только ...