«Его Величество» Rolls-Royce Phantom VIII посетил венценосный Петербург
Вчера в Санкт-Петербурге презентовали VIII поколение легендарного и неповторимого лимузина. Не было ни громкой рекламы, ни ярких салютований. Мероприятие прошло спокойно, интеллигентно и выдержанно. Как и подобает одному из самых уважаемых Автомобилей планеты.
«Восьмой» кузов, построенный на пространственной раме, легче и технологичнее «седьмого», потому как в нем нашли еще большее применение алюминиевые детали, но при этом он на 30% жестче. Схема т.н. «активной» подвески суть такая: спереди — двухрычажная конструкция, сзади — пятирычажная. Кругом пневмоэлементы. Образцовую плавность хода почти 3-тонному лимузину обеспечивает и умная электроника. Под лобовым стеклом смонтирована камера – она «срисовывает» по курсу все возможные неровности дороги и посылает соответствующие сигналы актуаторам. Те, в свою очередь, посредством стабилизаторов поперечной устойчивости изменяют положение кузова.
Работает вся эта «кухня» до 100 км/ч; остальные «сто пятьдесят» (до электронно ограниченной «максималки» в 250 км/ч) придется ехать на «стандартном» шасси. Зато у гигантского «Фантома» появилась важная фишка — подруливающий механизм задних колес. Они теперь могут «отклоняться» на целых 3 градуса, что уже неплохо – маневренность явно улучшается.
У 6,75-литрового монстра V12 собственной разработки теперь 2 турбокомпрессора, новые поршни, шатуны, система охлаждения. На выходе уже солидные 571 л.с. мощности с показателем крутящего момента 900 Нм (было 720 Нм). С ним флагманский Rolls-Royce способен достичь 100 км/ч уже через 5,3 секунды. Коробка передач — доработанный 8-ступенчатый ZF, в котором схема переключений завязана еще и на навигационную систему.
Второй ряд сидений либо 3-местный диван, что редко, либо 2 раздельных кресла с массивной центральной консолью между ними. Кресла, кстати, наделены возможностью слегка поворачиваться друг другу. Ну и, конечно же, технологии безопасности. Куда же без них: система кругового обзора и ночного видения, адаптивный круиз-контроль, проекционный экран, функция предупреждения столкновений с возможностью распознавания пешеходов, система контроля рядности движения и пр.
Старший менеджер продаж петербургского шоу-рума Rolls-Royce Владимир Солдатов заявил корреспонденту 110km.ru, что предзаказы в России и, в частности, в Северной столице, уже есть. Фамилии, естественно, не назывались, цена вопроса тоже. Но мы живем не на острове, и информация бродит по инет-сфере разная: от 36 до 40 млн рублей, в зависимости от «содержания» лимузина.
Наш демонстрационный экземпляр сегодня уже отбыл на родину, в Англию. А официальной премьеры Phantom VIII будем ожидать весной 2018-го, в Женеве.
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