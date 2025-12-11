Новые тормоза для фур с ресурсом 200 000 км: что предложил бренд Eisen?

11 декабря 2025, 18:34
Eisen выводит на рынок премиальные тормозные колодки для грузовиков
На рынке появились новые тормозные компоненты. Бренд Eisen представил премиальную линейку. Она предназначена для коммерческого транспорта. Производитель обещает очень большой ресурс. Узнайте подробности о новинках.
Российский рынок автокомпонентов пополнился интересной новинкой для коммерческого транспорта. Компания «БАВ-Движение» объявила о запуске новой премиальной линейки тормозных колодок и накладок под своим брендом Eisen. Серия получила название Premium, что прямо указывает на ее позиционирование и высокие эксплуатационные характеристики, заявленные производителем.
Новые компоненты предназначены для широкого спектра грузовых автомобилей и прицепной техники европейского производства. В частности, тормозные колодки с артикулами EIB0101187, EIB0101173, EIB0101175 и EIB0101128 разработаны для тормозных систем таких гигантов, как Knorr, Mercedes-Benz, Scania, Iveco и Volvo. Кроме того, они подходят для осей и суппортов SAF, Haldex, BPW и Schmitz, что делает их универсальным решением для многих автопарков. Особого внимания заслуживает деталь под номером EIB0101198, которая, по информации компании, способна заменить сразу две востребованные на рынке позиции - 29158 и 29171. Это упрощает логистику и подбор запчастей для сервисных центров.
Ассортимент также включает тормозные накладки для осей BPW и автомобилей Volvo, которые доступны под артикулами EIB0101232, EIB0101294, EIB0101290 и EIB0101271. Важным преимуществом для механиков и владельцев техники станет комплектация: все колодки поставляются вместе с необходимым установочным комплектом, а накладки - с заклепками. Это позволяет сразу приступить к монтажу, не тратя время на поиск дополнительных крепежных элементов.
Ключевой особенностью линейки Eisen Premium является заявленный ресурс, который, по данным производителя, превышает 200 тысяч километров пробега. Такой показатель особенно важен для коммерческой техники, где каждый километр и час простоя имеют свою цену. Достичь подобных результатов удалось благодаря применению современных технологий. Как сообщает издание «Движок», в колодках используется система NRS. Она обеспечивает механическое сцепление фрикционного материала с металлической основой, что полностью исключает риск отслоения даже при экстремальных нагрузках и высоких температурах. Это напрямую влияет на безопасность и надежность тормозной системы тяжелого автомобиля.
Вывод на рынок новой линейки от Eisen можно считать своевременным ответом на запросы перевозчиков, которые ищут качественные и долговечные аналоги оригинальным запчастям. Ставка на увеличенный ресурс и полную комплектацию делает продукцию Eisen Premium привлекательной альтернативой, способной снизить эксплуатационные расходы и повысить безопасность грузоперевозок.
