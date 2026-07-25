Цены на бензин растут, а пробки нет: почему EK11 от Cybervelo называют лучшей заменой автомобилю в 2026 году

25 июля 2026, 06:25
EK11 от Cybervelo: электровелосипед с мотором 1000 Вт и дальностью до 160 км
EK11 от Cybervelo: электровелосипед с мотором 1000 Вт и дальностью до 160 км
EK11 от Cybervelo - это электровелосипед с мощным мотором, увеличенным запасом хода и необычным дизайном. Новинка выделяется на фоне аналогов сочетанием технических характеристик и доступной ценой, что особенно актуально для российских покупателей.
EK11 от Cybervelo сразу привлек внимание сочетанием технических решений и практичности. В условиях, когда спрос на электровелосипеды в России стабильно растет, появление моделей с такими параметрами может изменить представление о возможностях городского транспорта.
В основе EK11 — задний бесщеточный мотор мощностью 1000 Вт (пиковая — 720 Вт) с крутящим моментом 90 Н·м. Заводская настройка ограничивает скорость до 32 км/ч, но при необходимости этот предел можно увеличить до 45 км/ч. Такой подход позволяет адаптировать велосипед под разные условия использования: от спокойных поездок по городу до более динамичных маршрутов.
Один из главных плюсов EK11 — выбор аккумуляторов на 20 или 30 А·ч. Это обеспечивает запас хода от 60 до 100 миль (96–160 км), что заметно отличает эту популярную модель среди аналогов. Быстрая зарядка занимает 5–6 часов, что удобно для ежедневной эксплуатации.
Рама, изготовленная из высокоуглеродистой стали, широкие шины размером 20×4,0 дюйма и удлиненное сиденье в стиле мопеда делают EK11 не только прочным, но и удобным для длительных поездок. Механические дисковые тормоза со 180-миллиметровыми роторами обеспечивают надежное торможение даже при полной загрузке.
В комплектацию входят передняя вилка с амортизацией, задний амортизатор, поворотная ручка газа, 7-ступенчатая коробка передач Shimano и ЖК-дисплей. Это позволяет гибко настраивать велосипед под выбранные параметры. В целях безопасности предусмотрены крупная передняя фара и задний отражатель.
Вес EK11 с аккумулятором 20 А·ч составляет 37,4 кг, с аккумулятором 30 А·ч — 38,5 кг. Без аккумулятора — 32,8 кг. Максимальная нагрузка — до 181 кг, что позволяет использовать велосипед не только в личных целях, но и для перевозки грузов или пассажиров.
В 2026 году электровелосипеды станут все более востребованными в городах России благодаря росту цен на топливо и развитию альтернативного транспорта. Модели с увеличенным запасом хода и высокой грузоподъемностью, такие как EK11, могут стать разумным выбором для тех, кто ищет универсальное средство передвижения.
Цена EK11 на старте продаж составляет 699 долларов США, что делает его одним из самых доступных вариантов в своем классе. Для сравнения: стоимость большинства аналогичных моделей с хорошим качеством заметно выше, а два варианта аккумулятора позволяют подобрать оптимальную комплектацию под свои задачи.
На фоне других моделей, например FreeSKY Rocky Pro, которая также оснащена мощным мотором и большим запасом хода, EK11 выглядит конкурентоспособным решением для российских условий. Подробнее о тенденциях рынка электровелосипедов и особенностях других моделей можно узнать в соответствующем материале об универсальных электровелосипедах с увеличенной дальностью .
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