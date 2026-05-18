ЕКА в 2026 году установит рекорд по запуску 48 спутников, запустит миссии к астероидам и Меркурию и укрепит независимый доступ Европы в космос

18 мая 2026, 19:57
ЕКА готовит рекордные запуски спутников и новые миссии в 2026 году
В 2026 году Европейское космическое агентство планирует вывести на орбиту рекордное количество спутников, усилить независимость Европы в космосе и реализовать масштабные научные миссии. Эти шаги могут изменить расстановку сил в мировой космической отрасли.
В 2026 году Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует установить рекорд по количеству запусков спутников и реализовать ряд ключевых научно-технологических проектов. Такой масштабный подход способен изменить баланс сил в мировой космической индустрии и укрепить позиции Европы на фоне растущей конкуренции.
Основной приоритет отдан программе наблюдения за Землёй, на которую выделено около 30% бюджета агентства — 2,4 миллиарда евро из общего финансирования в 8,26 миллиарда. Всего за год ЕКА выведет на орбиту 48 спутников, что станет абсолютным рекордом для агентства. Большая часть аппаратуры предназначена для помощи пострадавшим странам: 33 спутника итальянской группы IRIDE, 11 греческих спутников, а также миссии Sentinel-3C и FLEX. Это позволит Европе улучшить климатический мониторинг, управление ресурсами и предотвращение катастроф.
Особое внимание уделяется независимому доступу Европы в космос. В 2026 году ЕКА намерено увеличить число запусков ракет «Ариан-6» и «Вега-С», включая первый полёт версии «Ариан-64» с собственными ускорителями. К 2027 году агентство планирует выйти на 9–10 запусков Ariane 6 ежегодно, что снизит зависимость от внешних поставщиков и повысит технологическую автономию региона.
Научные миссии также занимают центральное место в планах. В 2026 году начнёт работу телескоп Flyeye на Сицилии, предназначенный для обнаружения объектов, сближающихся с Землёй. Миссия «Гера» отправится к системе астероидов Дидим — Диморф, чтобы изучить последствия удара зонда DART, который в 2022 году изменил орбиту спутника Диморфа. «Гера» достигнет цели в декабре 2026 года и предоставит данные о возможностях защиты планеты от астероидной угрозы.
Кроме того, ожидается прибытие миссии BepiColombo к Меркурию, первый крупный релиз данных телескопа Euclid в октябре, совместный запуск с китайской миссией SMILE весной и запуск телескопа PLATO в конце года. В пилотируемых исследованиях ЕКА участвует в миссии «Артемида II», предоставив европейский служебный модуль для корабля «Орион». Запуск намечен не ранее февраля 2026 года.
Амбициозные планы ЕКА отражают стремление Европы не только догнать, но и в ряде случаев опередить мировых лидеров космической отрасли. Увеличение числа запусков, развитие собственных ракетных технологий и внимание к науке позволяют агентству укреплять позиции на международной арене.
Для российских специалистов эти перемены могут быть интересны с точки зрения новых стандартов дистанционного зондирования Земли, технологий обмена данными и возможного будущего сотрудничества. Опыт ЕКА в реализации национальных и международных проектов способен стать основой для разработки отечественных программ.
