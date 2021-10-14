Екатеринбург накрыл едкий смог: движение на дорогах парализовано (эпичные фото)
Фото: e1.ru
Фото: e1.ru
Фото: e1.ru
Фото: e1.ru
Фото: e1.ru
Фото: e1.ru
Фото: e1.ru
Роспотребнадзор регулярно берет пробы воздуха. Идет превышение предельно допустимого содержания оксида углерода (в 2,12 раза), мелкодисперсной пыли PM 10 (в 2,17 раза). Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам. Школу в Солнечном временно перевели на дистанционное обучение. Медики рекомендуют использовать респираторы, не выходить на улицы, не открывать окна и пить больше воды.
Жители в соцсетях жалуются, что видимость на улицах не превышает 5 метров, трудно даже найти автомобиль, припаркованный у дома. Многим сегодня не удалось попасть на работу, ГИБДД заблокировала дороги. Полностью перекрыли движение на участке с 69-го по 77-й километр трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган. Объездных путей перекрытого участка нет. Также перекрыт участок со 122-го по 130-й км этой трассы.
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