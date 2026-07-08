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Автор: Мария Степанова

8 июля 2026, 07:51

Экипажи «Союза МС-29» провели первую предстартовую тренировку на Байконуре

Экипажи «Союза МС-29» провели первую предстартовую тренировку на Байконуре

На Байконуре прошли предстартовые тренировки экипажей «Союза МС-29» — что это значит

Экипажи «Союза МС-29» провели первую предстартовую тренировку на Байконуре

На космодроме Байконур стартовал важный этап подготовки к запуску «Союза МС-29»: основной и дублирующий экипажи впервые протестировали рабочие места и оборудование корабля. Это событие определяет готовность к новой длительной экспедиции на МКС и подчеркивает роль российских специалистов в международных космических проектах.

На космодроме Байконур стартовал важный этап подготовки к запуску «Союза МС-29»: основной и дублирующий экипажи впервые протестировали рабочие места и оборудование корабля. Это событие определяет готовность к новой длительной экспедиции на МКС и подчеркивает роль российских специалистов в международных космических проектах.

Начало предстартовых тренировок экипажа «Союза МС-29» на Байконуре стало ключевым событием для всей космической отрасли. Основной и дублирующий составы 75-й экспедиции к МКС прибыли на космодром, чтобы лично проверить рабочие места, оборудование и бытовые отсеки. Этот этап подготовки называется «примеркой»: он позволяет космонавтам и астронавтам заранее оценить расположение и функциональность всех систем, которые будут задействованы во время полета.

Тренировка прошла в монтажно-испытательном корпусе на 254-й площадке космодрома. Экипаж поднялся на борт «Союза МС-29», осмотрел бытовой отсек и спускаемый аппарат, а также проверил размещение грузов и работу ключевого оборудования. Особое внимание уделялось переключателям управления, креслам и пультам – именно от их эргономики зависит эффективность работы в условиях ограниченного пространства.

В основной состав экипажа вошли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. На этом этапе они получили возможность убедиться, что все элементы соответствуют индивидуальным требованиям каждого члена команды. Проводилась проверка штатных приборов, включая лазерный дальномер, необходимый для отработки ручного сближения с МКС на случай сбоя автоматических систем.

Часть занятий прошла в скафандрах: экипаж протестировал герметичность на специальном стенде, после чего отработал действия внутри корабля. Это позволило заранее выявить возможные неудобства при длительном пребывании в скафандре и работе с пультом управления. Кроме того, космонавты и астронавты ознакомились с оборудованием, которое предстоит доставить на станцию. Сейчас груз находится в «чистой комнате», но во время второй примерки его разместят уже на борту корабля.

В ближайшее время на Байконуре запланирована церемония поднятия флагов стран-участниц, а экипажи смогут посетить памятные места космодрома. Такие традиции подчеркивают преемственность поколений и уважение к международному сотрудничеству в освоении космоса.

«Союз МС-29» — один из новейших пилотируемых кораблей, предназначенных для доставки экипажа на МКС. Его конструкция обеспечивает высокую степень автоматизации, но экипаж всегда готов взять управление на себя в случае нештатной ситуации. Проведенное обучение позволит минимизировать риски и повысить безопасность полета. Успешное проведение «примерок» — ближайший шаг к запуску, который намечен на текущую неделю. Участие России в таких миссиях сохраняет статус ключевого партнера в международных программах и обеспечивает высокий уровень подготовки отечественных специалистов.

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