Эко-активисты открыли охоту на внедорожники в городе: у машин спускают колеса
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
На лобовом стекле кроссовера активисты оставляют желтые стикеры, призывающие автовладельцев ходить пешком, ездить на велосипедах или пользоваться общественным транспортом. По данным экологов в 2019 году более 4 000 человек скончались из-за проблем, связанных с загрязнение воздуха.
К схожим результатам пришли ученые Гарвардского университета совместно с Университетским колледжем Лондона, Университетом Лестера и Университетом Бирмингема. Масштабное исследование показало, что «загрязнение воздуха от сжигания ископаемого топлива, например, угля и дизеля, стало причиной примерно одной из пяти смертей во всем мире».
Власти Лондона уже сейчас пытаются ограничить трафик: вводят налог на выбросы CO2, зоны сверхнизких выбросов и платный въезд в центр. С 2030 года в Великобритании планируют ввести полный запрет на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей.
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