Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

9 августа 2026, 01:09

Eko-bike Double mini TLG: электроскутер с грузовой платформой и запасом хода до 70 км

Eko-bike Double mini TLG: электроскутер с грузовой платформой и запасом хода до 70 км

Грузовой электроскутер Eko-bike Double mini TLG: 70 км пробега и 75 кг груза за 70 000 ₽

Eko-bike Double mini TLG: электроскутер с грузовой платформой и запасом хода до 70 км

Грузовой электроскутер Eko-bike Double mini TLG выделяется складными багажными полками и мощным двигателем, что делает его актуальным для перевозки малогабаритного груза в городе. Модель рассчитана на длительные поездки и подходит для тех, кто ищет практичное решение для повседневных задач.

Грузовой электроскутер Eko-bike Double mini TLG выделяется складными багажными полками и мощным двигателем, что делает его актуальным для перевозки малогабаритного груза в городе. Модель рассчитана на длительные поездки и подходит для тех, кто ищет практичное решение для повседневных задач.

Грузовые электроскутеры становятся все более востребованными в городах, где требуется перевозить тяжелые грузы без использования автомобиля. Эко-велосипед Double mini TLG - одна из альтернативных моделей, сочетающих компактные размеры с грузоподъемностью до 75 кг.

Главное отличие этой модели — складные багажные полки, которые крепятся к заднему колесу. В результате груз находится на уровне оси, что в значительной степени влияет на удержание равновесия даже при высокой скорости.

Техническая часть Эко-байк Double mini TLG заслуживает отдельного внимания. Электродвигатель мощностью 350 Вт работает на постоянных магнитах и ​​не требует обслуживания, герметичный свинцово-кислотный гелевый аккумулятор емкостью 60В/12Ач обеспечивает до 70 км пробега на одном заряде. Время зарядки варьируется от 3 до 8 часов, что позволяет использовать скутер практически ежедневно без долгих простоев.

Максимальная скорость ограничена 35 км/ч, что соответствует требованиям для передвижения по городским улицам и дворам. При этом, масса скутера составляет 72 кг, а размеры - 177 х 65 х 111 см, что делает его удобным для хранения даже в небольших помещениях. Колеса размером 22 x 2125 дюймов и барабанные тормоза спереди и сзади, обеспечивают устойчивость и уверенное торможение.

На рынке уже есть похожие решения, например, электровелосипеды с грузовой платформой, такие как Tern HSD Gen 3 . Однако Eko-bike Double mini TLG выигрывает за счет простоты конструкции и доступности.

Модель ориентирована на тех, кто ценит практичность и не готов переплачивать за дополнительные опции. Важное замечание, что свинцово-кислотные аккумуляторы хоть и уступают литиевым по весу и ресурсу, но зато дешевле в обслуживании и менее требовательны к условиям эксплуатации. Для российских условий это может быть решающим фактором.

В целом, Eko-bike Double mini TLG выглядит разумным выбором для тех, кто ищет надежный и недорогой способ перевозки грузов на короткие расстояния.

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