EkoKat62: катамаран, который меняет представление о яхтах с огромным флайбриджем и пляжным клубом

EkoKat62 — это 19-метровый катамаран, который предлагает пространство и комфорт, сравнимые с 30-40-метровыми яхтами. Огромный флайбридж, надувной пляжный клуб и инновационные решения делают его настоящей сенсацией в мире водного транспорта.

EkoKat62 — это 19-метровый катамаран, который предлагает пространство и комфорт, сравнимые с 30-40-метровыми яхтами. Огромный флайбридж, надувной пляжный клуб и инновационные решения делают его настоящей сенсацией в мире водного транспорта.

В мире яхт и катамаранов построены по-настоящему революционные проекты, но EkoKat62 явно выбивается из общего ряда. Этот 19-метровый (62 фута) катамаран сумел удивить даже искушенных любителей роскоши и инноваций на воде.

Главная фишка EkoKat62 — это его просторный флайбридж площадью 80 квадратных метров. Для сравнения, аналогичные размеры обычно встречаются на яхтах длиной 30–40 метров (98–131 фут). Здесь разместились полноценная кухня, бар на шестерых, лаунж-а, шезлонги, дополнительная джакузи и даже смарт-телевизор со лестницей. Для управления катамараном предусмотрены четыре кресла с джойстиками Xenta и центральная станция с рулевым колесом. В жару или дождь защищает убирающаяся жесткая крыша.

Инженеры EkoKat62 не забыли и об экологичности: на крышке установлена ​​солнечная батарея мощностью 600 кВт, которой достаточно для питания всех бортовых систем без необходимости постоянно запускать генераторы. Это не только удобно, но и позволяет снизить уровень шума.

Еще один необычный вид — надувной модульный пляжный клуб. Он состоит из нескольких платформ, которые можно соединять между собой, создавать просторную зону для отдыха, принятия солнечных ванн, дайвинга и даже плавания в выносном бассейне. Для любителей активного отдыха предусмотрена площадка для дайвинга и тент для тени.

Внутри катамарана тоже есть чем заняться. Главный салон занимает весь корпус и предлагает 67 квадратных метров площади. Благодаря электрическим перегородкам, управляемым голосом, салон легко превращается в четыре гостевые каюты с раскладными диванами и смарт-телевизорами. Владелец получает индивидуальный мастер-каюту с выходом на палубу, где расположены шезлонги и зона для тапас-ужинов.

Для хранения водных аксессуаров предусмотрен навес под открытым небом, вмещающий два подводных скутера и зарядные станции. Кухня может быть оборудована для официальных ужинов, а специальный лифт-домкрат доставит блюда прямо на флайбридж.

Катамаран будет выпускаться в двух версиях: Voyager 62W (ширина 10 метров) и Voyager 62S (ширина 8 метров). Обе версии рассчитаны на скорость до 22 узлов, что примерно 41 км/ч, и оснащены якорной системой Ultra, а также двумя каютами для экипажа.

Производитель заявляет, что EkoKat62 — немассовый продукт, а эксклюзивная лимитированная серия для ценителей индивидуальности и комфорта.

Таким образом, EkoKat62 задает новую планку для катамаранов этого класса, предусматривающую максимальное пространство, инновации и комфорт в компактных габаритах. Если вы мечтаете о суперяхте, но не хотите связываться с гигантскими и расходными людьми — этот катамаран может стать неожиданно большим.