26 ноября 2026, 16:33
EkoKat62: катамаран, который меняет представление о яхтах с огромным флайбриджем и пляжным клубом
EkoKat62: катамаран, который меняет представление о яхтах с огромным флайбриджем и пляжным клубом
EkoKat62 — это 19-метровый катамаран, который предлагает пространство и комфорт, сравнимые с 30-40-метровыми яхтами. Огромный флайбридж, надувной пляжный клуб и инновационные решения делают его настоящей сенсацией в мире водного транспорта.
В мире яхт и катамаранов построены по-настоящему революционные проекты, но EkoKat62 явно выбивается из общего ряда. Этот 19-метровый (62 фута) катамаран сумел удивить даже искушенных любителей роскоши и инноваций на воде.
Главная фишка EkoKat62 — это его просторный флайбридж площадью 80 квадратных метров. Для сравнения, аналогичные размеры обычно встречаются на яхтах длиной 30–40 метров (98–131 фут). Здесь разместились полноценная кухня, бар на шестерых, лаунж-а, шезлонги, дополнительная джакузи и даже смарт-телевизор со лестницей. Для управления катамараном предусмотрены четыре кресла с джойстиками Xenta и центральная станция с рулевым колесом. В жару или дождь защищает убирающаяся жесткая крыша.
Инженеры EkoKat62 не забыли и об экологичности: на крышке установлена солнечная батарея мощностью 600 кВт, которой достаточно для питания всех бортовых систем без необходимости постоянно запускать генераторы. Это не только удобно, но и позволяет снизить уровень шума.
Еще один необычный вид — надувной модульный пляжный клуб. Он состоит из нескольких платформ, которые можно соединять между собой, создавать просторную зону для отдыха, принятия солнечных ванн, дайвинга и даже плавания в выносном бассейне. Для любителей активного отдыха предусмотрена площадка для дайвинга и тент для тени.
Внутри катамарана тоже есть чем заняться. Главный салон занимает весь корпус и предлагает 67 квадратных метров площади. Благодаря электрическим перегородкам, управляемым голосом, салон легко превращается в четыре гостевые каюты с раскладными диванами и смарт-телевизорами. Владелец получает индивидуальный мастер-каюту с выходом на палубу, где расположены шезлонги и зона для тапас-ужинов.
Для хранения водных аксессуаров предусмотрен навес под открытым небом, вмещающий два подводных скутера и зарядные станции. Кухня может быть оборудована для официальных ужинов, а специальный лифт-домкрат доставит блюда прямо на флайбридж.
Катамаран будет выпускаться в двух версиях: Voyager 62W (ширина 10 метров) и Voyager 62S (ширина 8 метров). Обе версии рассчитаны на скорость до 22 узлов, что примерно 41 км/ч, и оснащены якорной системой Ultra, а также двумя каютами для экипажа.
Производитель заявляет, что EkoKat62 — немассовый продукт, а эксклюзивная лимитированная серия для ценителей индивидуальности и комфорта.
Таким образом, EkoKat62 задает новую планку для катамаранов этого класса, предусматривающую максимальное пространство, инновации и комфорт в компактных габаритах. Если вы мечтаете о суперяхте, но не хотите связываться с гигантскими и расходными людьми — этот катамаран может стать неожиданно большим.
Похожие материалы
-
28.11.2026, 14:20
Hakea: новый взгляд на компактные дома на колесах для путешествий
Маленькие дома на колесах становятся все популярнее. Они обещают свободу и близость к природе. Hakea предлагает свежий подход к мобильному жилью. Чем он отличается от других — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2026, 13:06
20-футовый Royal Cruiser: стильный дом на колесах для бездорожья и автономных путешествий
Этот дом на колесах создан для тех, кто не готов жертвовать комфортом ради приключений. Внутри — уют и стиль, снаружи — готовность к любым дорогам. Узнайте, чем удивляет Royal Cruiser. Оцените новый взгляд на автономные путешествия.Читать далее
-
28.11.2026, 09:22
МАЗ представил полноприводный грузовик для лесного хозяйства
МАЗ-36501А-520-050 показали представителям профильных министерств Беларуси. Грузовик с полным приводом ориентирован на лесные дороги и удаленные маршруты, однако контракты, цены и сроки возможных поставок пока не объявлены.Читать далее
-
28.11.2026, 08:33
Необычный проект на базе Buell S1: как стандартный мотоцикл превратился в уникальный кастом
Buell S1 White Lightning давно привлекает внимание энтузиастов нестандартными решениями. Сегодня этот мотоцикл вновь оказался в центре внимания благодаря необычной доработке, которая изменила его до неузнаваемости. Разбираемся, что делает такие проекты актуальными именно сейчас.Читать далее
-
27.11.2026, 22:34
Самый дешевый электровелосипед с полным приводом и толстыми шинами: что скрывает Aipas M2 Pro Xterrain
Aipas M2 Pro Xterrain — один из самых доступных электровелосипедов с полным приводом и толстыми шинами на рынке. За 950 долларов вы получаете мощный мотор, внушительную грузоподъемность и необычный дизайн. Но стоит ли экономить на безопасности и качестве? Разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.11.2026, 20:14
С виду маленький, а внутри — все для жизни: Berra Tiny House развенчивает мифы о компактном жилье
С виду маленький, а внутри — целый дом. Berra Tiny House показывает, что компактное жилье может быть полноценным: гостиная, кухня, спальня и ванная на небольшой площади — без компромиссов с комфортом. Читать далее
-
27.11.2026, 19:32
Юбилей Honda SH125i: скутер в мраморе и концепт Marmo с уникальным дизайном
Honda отметила 25-летие SH125i необычно: итальянский скульптор создал мраморную копию скутера, а инженеры разработали концепт Marmo с корпусом из переработанного акрила. Почему эти проекты важны для рынка и что они могут означать для будущего модели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.11.2026, 19:14
Новый дом на колесах: 2026 Cardinal 34CRIB – роскошь и комфорт для большой семьи
Forest River представила роскошный прицеп Cardinal 34CRIB 2026 года – идеальное решение для семейных путешествий. Простор, приватность, отдельные спальни и ванные, бытовая техника и автономность делают этот дом на колесах настоящим открытием для автолюбителей.Читать далее
-
27.11.2026, 17:17
Каким получился юбилейный 325-сильный Volkswagen Golf GTI 1976 на механике?
Volkswagen представил Golf GTI 1976 к 50-летию GTI. Тираж ограничен 1 976 автомобилями. Европейский запуск намечен на первый квартал 2027 года. Главная особенность - шестиступенчатая механическая коробка.Читать далее
-
27.11.2026, 15:09
Как изменились автосалоны марки JAC в России после крупного ребрендинга?
JAC завершил начальную часть обновления дилерской сети в России. Работы в оставшихся автоцентрах дистрибьютор продолжает вместе с партнерами, а полный переход на новые стандарты запланирован на 2027 год. Проект предусматривает три формата салонов.Читать далее
Похожие материалы
-
28.11.2026, 14:20
Hakea: новый взгляд на компактные дома на колесах для путешествий
Маленькие дома на колесах становятся все популярнее. Они обещают свободу и близость к природе. Hakea предлагает свежий подход к мобильному жилью. Чем он отличается от других — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2026, 13:06
20-футовый Royal Cruiser: стильный дом на колесах для бездорожья и автономных путешествий
Этот дом на колесах создан для тех, кто не готов жертвовать комфортом ради приключений. Внутри — уют и стиль, снаружи — готовность к любым дорогам. Узнайте, чем удивляет Royal Cruiser. Оцените новый взгляд на автономные путешествия.Читать далее
-
28.11.2026, 09:22
МАЗ представил полноприводный грузовик для лесного хозяйства
МАЗ-36501А-520-050 показали представителям профильных министерств Беларуси. Грузовик с полным приводом ориентирован на лесные дороги и удаленные маршруты, однако контракты, цены и сроки возможных поставок пока не объявлены.Читать далее
-
28.11.2026, 08:33
Необычный проект на базе Buell S1: как стандартный мотоцикл превратился в уникальный кастом
Buell S1 White Lightning давно привлекает внимание энтузиастов нестандартными решениями. Сегодня этот мотоцикл вновь оказался в центре внимания благодаря необычной доработке, которая изменила его до неузнаваемости. Разбираемся, что делает такие проекты актуальными именно сейчас.Читать далее
-
27.11.2026, 22:34
Самый дешевый электровелосипед с полным приводом и толстыми шинами: что скрывает Aipas M2 Pro Xterrain
Aipas M2 Pro Xterrain — один из самых доступных электровелосипедов с полным приводом и толстыми шинами на рынке. За 950 долларов вы получаете мощный мотор, внушительную грузоподъемность и необычный дизайн. Но стоит ли экономить на безопасности и качестве? Разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.11.2026, 20:14
С виду маленький, а внутри — все для жизни: Berra Tiny House развенчивает мифы о компактном жилье
С виду маленький, а внутри — целый дом. Berra Tiny House показывает, что компактное жилье может быть полноценным: гостиная, кухня, спальня и ванная на небольшой площади — без компромиссов с комфортом. Читать далее
-
27.11.2026, 19:32
Юбилей Honda SH125i: скутер в мраморе и концепт Marmo с уникальным дизайном
Honda отметила 25-летие SH125i необычно: итальянский скульптор создал мраморную копию скутера, а инженеры разработали концепт Marmo с корпусом из переработанного акрила. Почему эти проекты важны для рынка и что они могут означать для будущего модели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.11.2026, 19:14
Новый дом на колесах: 2026 Cardinal 34CRIB – роскошь и комфорт для большой семьи
Forest River представила роскошный прицеп Cardinal 34CRIB 2026 года – идеальное решение для семейных путешествий. Простор, приватность, отдельные спальни и ванные, бытовая техника и автономность делают этот дом на колесах настоящим открытием для автолюбителей.Читать далее
-
27.11.2026, 17:17
Каким получился юбилейный 325-сильный Volkswagen Golf GTI 1976 на механике?
Volkswagen представил Golf GTI 1976 к 50-летию GTI. Тираж ограничен 1 976 автомобилями. Европейский запуск намечен на первый квартал 2027 года. Главная особенность - шестиступенчатая механическая коробка.Читать далее
-
27.11.2026, 15:09
Как изменились автосалоны марки JAC в России после крупного ребрендинга?
JAC завершил начальную часть обновления дилерской сети в России. Работы в оставшихся автоцентрах дистрибьютор продолжает вместе с партнерами, а полный переход на новые стандарты запланирован на 2027 год. Проект предусматривает три формата салонов.Читать далее