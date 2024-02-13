Экологи обозлились на мистера Бина. Роуэна Аткинсона обвинили в замедлении продаж электрокаров

Шума наделала статья Роуэна Аткинсона, опубликованная в издании The Guardian еще в прошлом году. Актер озаглавил ее «Я люблю электромобили и был их давним сторонником. Но я все больше чувствую себя одураченным» и поделился своими соображениями относительно перспектив экологических видов транспорта. В частности, он поставил под сомнение чистоту электрокаров и утверждал, что будущее за водородными автомобилями и машинами, работающими на синтетическом топливе.

Активисты организации Green Alliance, ратующей за тотальную электрификацию транспорта, обвинили Роуэна Аткинсона во вредительстве. Выступая в Палате лордов, они заявили, что статья пагубно повлияла на умы британцев, заставила некоторых отказаться от покупки электрокара взамен прежнего автомобиля с ДВС и замедлила продажи экологически чистого транспорта, пишет The Telegraph.

Фото: unsplash.com

Напомним, в Великобритании планируют ввести запрет на продажи автомобилей с классическими ДВС с 2030 года. Гибриды разрешат продавать до 2035-го. Кроме того, власти утвердили план продаж новых электрокаров. В 2024 году они должны занять 22-процентную долю рынка. А с августа прошлого года мэрия Лондона существенно расширила зону с низким уровнем выбросов. Теперь любой автомобилист, который захочет въехать в столицу на автомобиле с дизельным двигателем ниже стандарта Евро-6 (обычно выпущены до 2015 года) или на машине с бензиновым двигателем ниже стандарта Евро-3 (обычно выпущены до 2007 года) обязан платить по 12,5 фунта стерлинга в сутки или порядка 1,5 тысяч рублей. Никаких скидок и льгот для резидентов (жителей Лондона) не предусмотрено.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах