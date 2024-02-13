Экологи обозлились на мистера Бина. Роуэна Аткинсона обвинили в замедлении продаж электрокаров
Активисты организации Green Alliance, ратующей за тотальную электрификацию транспорта, обвинили Роуэна Аткинсона во вредительстве. Выступая в Палате лордов, они заявили, что статья пагубно повлияла на умы британцев, заставила некоторых отказаться от покупки электрокара взамен прежнего автомобиля с ДВС и замедлила продажи экологически чистого транспорта, пишет The Telegraph.
Напомним, в Великобритании планируют ввести запрет на продажи автомобилей с классическими ДВС с 2030 года. Гибриды разрешат продавать до 2035-го. Кроме того, власти утвердили план продаж новых электрокаров. В 2024 году они должны занять 22-процентную долю рынка. А с августа прошлого года мэрия Лондона существенно расширила зону с низким уровнем выбросов. Теперь любой автомобилист, который захочет въехать в столицу на автомобиле с дизельным двигателем ниже стандарта Евро-6 (обычно выпущены до 2015 года) или на машине с бензиновым двигателем ниже стандарта Евро-3 (обычно выпущены до 2007 года) обязан платить по 12,5 фунта стерлинга в сутки или порядка 1,5 тысяч рублей. Никаких скидок и льгот для резидентов (жителей Лондона) не предусмотрено.
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В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились изображения очередного отечественного электрокара с советскими корнями. Патентом защитили дизайн электрической версии ВАЗ-2107.Читать далее
-
13.02.2024, 12:04
Чем новый китайский кроссовер лучше проверенного корейца. Главные преимущества
С уходом из России большинства ведущих мировых производителей выбор кроссоверов корейских, немецких и японских марок серьезно сократился. Зато китайские бренды активно осваивают отечественный авторынок.Читать далее
-
13.02.2024, 11:28
Момент наезда Kia Ceed на школьника попал на видео. Стала ясна причина
Воскресным утром, 11 февраля, на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге водитель Kia Ceed сбил ученика 9 класса на регулируемом пешеходном переходе. Судя по записи камеры видеонаблюдения, оба были неправы.Читать далее
-
13.02.2024, 09:03
Продажи новых автомобилей в Китае выросли и упали одновременно. Смотря с чем сравнивать
Китайский автомобильный рынок – крупнейший в мире. В январе 2024 года местные производители реализовали 2,44 млн автомобилей, или в 2 раза больше, чем в России за весь прошлый год. Но автопроизводители все равно утверждают, что продажи не оправдали ожиданий.Читать далее
-
13.02.2024, 08:19
Представлен новый российский бренд грузовиков. Машины массой от 3,5 до 12 тонн будут собирать в Калининграде
Калининградский «Автотор» объявил о запуске нового собственного бренда Ambertruck, под которым планируют выпускать пикапы и грузовики разной грузоподъемности. По всей вероятности, речь идет о партнерстве с китайцами.Читать далее
-
13.02.2024, 07:46
В Mercedes-Benz уверены: автовладельцы хотят разговаривать со своей машиной как с другом
Производителям автомобилей премиум-класса приходится прилагать все больше усилий, чтобы выделиться на фоне конкурентов. Идея Mercedes-Benz может стать одной из самых креативных: компания хочет, чтобы с ее автомобилями было приятно общаться.Читать далее
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