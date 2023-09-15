Экологи-экстремисты обвинили Tesla в «зеленой лжи» и сожгли десять автомобилей
Фото: скриншот youtube.com / hessenschau
В огне погибли 10 электрокаров Tesla Model Y. Причиненный ущерб оценили в 500 тысяч евро. Не успели следователи приступить к изучению обстоятельств происшествия, как ответственность за поджог взяла на себя группировка Teslas flambe (в перевод с французского «Сгоревшие Тесла»), называющая американского автопроизводителя одним из злейших своих врагов. Активисты заявили о намерении уничтожить Tesla как экономически, так и политически.
Они обвиняют компанию в «зеленой лжи»: ключевые материалы, такие как кобальт и литий, необходимые для аккумуляторных батарей, «добываются в ужасных условиях в Латинской Америке и Африке». Расширение производства автомобилей ведет к изменениям климата и бедам для миллионов людей. Именно автомобили стали причиной недавних пожаров в Португалии и Мауи или наводнений в Словении и Австрии. По данным Teslamag.de, та же группа Teslas flambe взяла на себя ответственность за спуск шин 50 автомобилей Porsche на улицах Берлина.
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Китайский завод Tesla установил новый рекорд
Гигафабрика Tesla в Шанхае по праву считается самым эффективным автозаводом в мире. Первые электрокары сошли с конвейера в декабре 2019 года, и за неполных четыре года здесь собрали уже 2 млн автомобилей.Читать далее
-
24.07.2023, 08:42
Продажи новых электрокаров в России выросли в 3,5 раза: кто в лидерах? (у «Москвича 3е» только 9-е место)
По данным аналитического агентства «Автостат Инфо», с января по июнь 2023 года в России было продано порядка 4,5 тысяч новых электрокаров, что почти в 3,5 раза больше чем годом ранее. Бестселлером стал «немец».Читать далее
-
06.07.2023, 16:38
Эксперты подсчитали, во сколько обходится владение электрокаром в Москве: результат удивил
Специалисты маркетингового агентства НАПИ выяснили, насколько отличается стоимость владения электрокарами и машинами с классическими ДВС. Для чистоты эксперимента расчет проводили по нескольким маркам и моделям, относящимся к различным сегментам рынка. Результат многим может показаться неожиданным.Читать далее
-
23.03.2023, 17:02
Почему электрокары тоталят даже после небольшого ДТП
Электромобили часто рекламируются как более надежные из-за отсутствия движущихся частей по сравнению с автомобилями, оснащенными ДВС. Однако некоторые важные компоненты могут выйти из строя, и ремонт выльется в круглую сумму.Читать далее
-
03.03.2023, 08:28
На чем ездят китайцы: 10 бестселлеров 2022 года
В 2021 году китайский авторынок стал крупнейшим в мире и сохраняет этот титул до сих пор. По данным Ассоциации автопроизводителей Китая (CAAM), в 2022 году местные дилеры реализовали более 23 млн автомобилей или на 9,7% больше, чем годом ранее.Читать далее
-
16.02.2023, 12:31
Ажиотажный спрос на Tesla: у дилеров закончились автомобили
Американские дилеры распродали все кроссоверы Tesla Model Y и досрочно выполнили квартальный план. Как указано на сайте автопроизводителя, ближайшие поставки ожидаются в апреле – июне 2023 года.Читать далее
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