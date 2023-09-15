Экологи-экстремисты обвинили Tesla в «зеленой лжи» и сожгли десять автомобилей

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В начале четвертого утра в пожарную службу Франкфурта поступило сообщение о пожаре, который начался на стоянке автосалона Tesla. Пламя охватило несколько автомобилей до того, как на место прибыли пять пожарных машин. С огнем не могли справиться больше часа. Местные власти даже решили на всякий случай на 30 минут перекрыть расположенную неподалеку железнодорожную ветку.

В огне погибли 10 электрокаров Tesla Model Y. Причиненный ущерб оценили в 500 тысяч евро. Не успели следователи приступить к изучению обстоятельств происшествия, как ответственность за поджог взяла на себя группировка Teslas flambe (в перевод с французского «Сгоревшие Тесла»), называющая американского автопроизводителя одним из злейших своих врагов. Активисты заявили о намерении уничтожить Tesla как экономически, так и политически.

Фото: скриншот youtube.com / hessenschau

Они обвиняют компанию в «зеленой лжи»: ключевые материалы, такие как кобальт и литий, необходимые для аккумуляторных батарей, «добываются в ужасных условиях в Латинской Америке и Африке». Расширение производства автомобилей ведет к изменениям климата и бедам для миллионов людей. Именно автомобили стали причиной недавних пожаров в Португалии и Мауи или наводнений в Словении и Австрии. По данным Teslamag.de, та же группа Teslas flambe взяла на себя ответственность за спуск шин 50 автомобилей Porsche на улицах Берлина.

Упомянутые модели: Tesla Model Y

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