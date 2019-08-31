31 августа 2019, 13:16
Экологи-экстремисты пообещали сорвать автосалон во Франкфурте
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В последние годы международные автомобильные выставки все чаще становятся мишенью разного рода агрессивно настроенных активистов, которые пытаются громко заявить о себе. Лучший способ попасть в ленты новостей - разбить 40 роскошных автомобилей. Такое ни один журналист не упустит.
Фото: carscoops.com
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В опубликованном заявлении, в частности, говорится, что автомобильная выставка – это «пропагандистское шоу, где рекламируется устаревшая транспортная система, разрушающая климат и окружающую среду». Экологи-экстремисты пытаются при помощи вандализма привлечь внимание к ситуации, когда крупные автомобильные корпорации обогащаются за счет низкооплачиваемого труда людей. Они призывают посмотреть, в каких условиях трудятся люди, добывающие редкоземельные металлы для аккумуляторов электромобилей и электроники, а также те, кто работает в смежных отраслях, включая производство хлопка и каучука.
К активистам движения «Камни в коробке передач» планируют присоединиться их коллеги и группы «Песок в коробке передач». Они призывают всех желающих принять участие в протестах 13 – 15 сентября. Ассоциация автопроизводителей Германии (VDA) уже предупредила посетителей автосалона, что очереди на входе в выставочный комплекс будут длинными из-за более тщательных проверок.
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Надо привязать к калькулятору , список авто с налогом на роскошь,
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