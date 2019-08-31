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31 августа 2019, 13:16

Экологи-экстремисты пообещали сорвать автосалон во Франкфурте

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В последние годы международные автомобильные выставки все чаще становятся мишенью разного рода агрессивно настроенных активистов, которые пытаются громко заявить о себе. Лучший способ попасть в ленты новостей - разбить 40 роскошных автомобилей. Такое ни один журналист не упустит.
Экологи экстремисты пообещали сорвать автосалон во Франкфурте

Фото: carscoops.com

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Немецкая полиция и служба безопасности Франкфуртского автосалона переведена в режим «повышенной боевой готовности». Накануне открытия одной из крупнейших автомобильных выставок активисты движения «Камни в коробке передач» напали на дилерские центры в пригороде Франкфурта и разбили в общей сложности 40 дорогих автомобилей - Jaguar, Land Rover и Aston Martin. Одновременно они пообещали сорвать мотор-шоу, которое открывается 12 сентября и продлится 10 дней.

В опубликованном заявлении, в частности, говорится, что автомобильная выставка – это «пропагандистское шоу, где рекламируется устаревшая транспортная система, разрушающая климат и окружающую среду». Экологи-экстремисты пытаются при помощи вандализма привлечь внимание к ситуации, когда крупные автомобильные корпорации обогащаются за счет низкооплачиваемого труда людей. Они призывают посмотреть, в каких условиях трудятся люди, добывающие редкоземельные металлы для аккумуляторов электромобилей и электроники, а также те, кто работает в смежных отраслях, включая производство хлопка и каучука.

К активистам движения «Камни в коробке передач» планируют присоединиться их коллеги и группы «Песок в коробке передач». Они призывают всех желающих принять участие в протестах 13 – 15 сентября. Ассоциация автопроизводителей Германии (VDA) уже предупредила посетителей автосалона, что очереди на входе в выставочный комплекс будут длинными из-за более тщательных проверок.
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Экологи-экстремисты пообещали сорвать автосалон во Франкфурте
{{material_122247}}Немецкая полиция и служба безопасности Франкфуртского автосалона переведена в режим «повышенной боевой готовности». Накануне открытия одной из крупнейших автомобильных выставок активисты движения «Камни в коробке передач» напали на дилерские центры в пригороде Франкфурта и разбили в общей сложности 40 дорогих автомобилей - Jaguar, Land Rover и Aston Martin. Одновременно они пообещали сорвать мотор-шоу, которое открывается 12 сентября и продлится 10 дней.В опубликованном заявлении, в частности, говорится, что автомобильная выставка – это «пропагандистское шоу, где рекламируется устаревшая транспортная система, разрушающая климат и окружающую среду». Экологи-экстремисты пытаются при помощи вандализма привлечь внимание к ситуации, когда крупные автомобильные корпорации обогащаются за счет низкооплачиваемого труда людей. Они призывают посмотреть, в каких условиях трудятся люди, добывающие редкоземельные металлы для аккумуляторов электромобилей и электроники, а также те, кто работает в смежных отраслях, включая производство хлопка и каучука.К активистам движения «Камни в коробке передач» планируют присоединиться их коллеги и группы «Песок в коробке передач». Они призывают всех желающих принять участие в протестах 13 – 15 сентября. Ассоциация автопроизводителей Германии (VDA) уже предупредила посетителей автосалона, что очереди на входе в выставочный комплекс будут длинными из-за более тщательных проверок.
2019-08-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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