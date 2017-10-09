9 октября 2017, 12:40

Экономичность электромобилей оказалась мифом?

Отечественные эксперты провели расчеты стоимости владения электрокаром и пришли к выводу, что экономия не так уж велика. Под сомнением оказалась и экологическая безопасность электрических моделей.
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Две отечественные автомобильные компании сообщили о начале дорожных испытаний электрокаров на территории России ...
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Подсчетами занимались представители российских автомобильных СМИ, сравнивая параметры электрических моделей и традиционных автомобилей с ДВС. Первым «подводным камнем» стала стоимость новой «зеленой» машины - помимо того, что она изначально крайне высока, нужно прибавить к ней расходы на замену аккумулятора каждые 5-7 лет. Это составит не менее 25% от цены нового электрокара.

Владельцу «зеленого» транспорта придется увеличить расходы и на электроэнергию. Если учесть температуру воздуха в зимний период в России, использование климатической установки или подогрева сидений, то становится ясно, что заявленный запас хода электромобиля снижается в разы. А это значит, что и заряжать транспорт придется чаще.

Исследователи готовы поспорить и об экологичности электрокаров. Согласно их мнению, электространции наносят вред окружающей среде, сравнимый с выбросом вредных веществ в атмосферу от двигателей внутреннего сгорания. Если «зеленые» автомобили распространятся повсеместно, то и количество атомных станций увеличится. Следовательно, ущерб окружающей среде останется на прежнем уровне.

Ранее появилась информация, что в следующем году будут выпущены два российских электрокара. Названия компаний-производителей пока не озвучены.

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Экономичность электромобилей оказалась мифом?
{{material_121176}}Подсчетами занимались представители российских автомобильных СМИ, сравнивая параметры электрических моделей и традиционных автомобилей с ДВС. Первым «подводным камнем» стала стоимость новой «зеленой» машины - помимо того, что она изначально крайне высока, нужно прибавить к ней расходы на замену аккумулятора каждые 5-7 лет. Это составит не менее 25% от цены нового электрокара.Владельцу «зеленого» транспорта придется увеличить расходы и на электроэнергию. Если учесть температуру воздуха в зимний период в России, использование климатической установки или подогрева сидений, то становится ясно, что заявленный запас хода электромобиля снижается в разы. А это значит, что и заряжать транспорт придется чаще.Исследователи готовы поспорить и об экологичности электрокаров. Согласно их мнению, электространции наносят вред окружающей среде, сравнимый с выбросом вредных веществ в атмосферу от двигателей внутреннего сгорания. Если «зеленые» автомобили распространятся повсеместно, то и количество атомных станций увеличится. Следовательно, ущерб окружающей среде останется на прежнем уровне.Ранее появилась информация, что в следующем году будут выпущены два российских электрокара. Названия компаний-производителей пока не озвучены.
2017-10-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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