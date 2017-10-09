Экономичность электромобилей оказалась мифом?
Владельцу «зеленого» транспорта придется увеличить расходы и на электроэнергию. Если учесть температуру воздуха в зимний период в России, использование климатической установки или подогрева сидений, то становится ясно, что заявленный запас хода электромобиля снижается в разы. А это значит, что и заряжать транспорт придется чаще.
Исследователи готовы поспорить и об экологичности электрокаров. Согласно их мнению, электространции наносят вред окружающей среде, сравнимый с выбросом вредных веществ в атмосферу от двигателей внутреннего сгорания. Если «зеленые» автомобили распространятся повсеместно, то и количество атомных станций увеличится. Следовательно, ущерб окружающей среде останется на прежнем уровне.
Ранее появилась информация, что в следующем году будут выпущены два российских электрокара. Названия компаний-производителей пока не озвучены.
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