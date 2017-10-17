Экс-ателье Volvo представило свой первый автомобиль
В состав гибрида входит 2-литровый бензиновый турбированный двигатель V4, тяга от которого распространяется на передние колеса. Также модель оснащена двумя электрическими моторами для задней оси. С помощью такой конструкции инженеры смогли создать систему контроля вектора тяги, перераспределяющей крутящий момент по колесам на поворотах.
Автомобиль создан на модульной платформе SPA от марки Volvo. Отметим, что Polestar 1 - это первый в мире транспорт, получивший активную подвеску CESi от производителя Öhlins. Она отличается электронноуправляемыми клапанами, размещенными на каждой стойке. В зависимости от стиля езды электроника меняет жесткость. Также этот параметр можно поменять самостоятельно из салона.
Компания подчеркивает, что 50% деталей шасси были разработаны инженерами Polestar. А при создании кузовных панелей использовался карбон, что снизило массу модели на 230 кг и на 45% увеличило жесткость кузова на кручение. Производство автомобиля будет осуществляться на заводе в китайском Чэнду.
В будущем марка обещает наладить выпуск полностью электрических машин. Первый электрокар Polestar 2 дебютирует в 2019 году, а электрический кроссовер Polestar 3 выйдет последним.
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