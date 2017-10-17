17 октября 2017, 20:42

Экс-ателье Volvo представило свой первый автомобиль

Компания Polestar, которая раньше являлась подразделением Volvo, а сейчас стала самостоятельным производителем, представила свою первую модель. Автомобиль получил имя Polestar 1.
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  Экс-ателье Volvo представило свой первый автомобиль Volvo Экс-ателье Volvo представило свой первый автомобиль Volvo Экс-ателье Volvo представило свой первый автомобиль
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Первая модель Polestar будет представлена 17 октября. Речь идет о спортивном купе с гибридной силовой установкой ...
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Новинка приводится в движение гибридной силовой установкой. Отдача агрегата равняется 600 л.с. и 1 000 Нм крутящего момента. Полного заряда аккумуляторов достаточно для преодоления 150 км. Компания пока не раскрыла время разгона до первой «сотни».

В состав гибрида входит 2-литровый бензиновый турбированный двигатель V4, тяга от которого распространяется на передние колеса. Также модель оснащена двумя электрическими моторами для задней оси. С помощью такой конструкции инженеры смогли создать систему контроля вектора тяги, перераспределяющей крутящий момент по колесам на поворотах.

Автомобиль создан на модульной платформе SPA от марки Volvo. Отметим, что Polestar 1 - это первый в мире транспорт, получивший активную подвеску CESi от производителя Öhlins. Она отличается электронноуправляемыми клапанами, размещенными на каждой стойке. В зависимости от стиля езды электроника меняет жесткость. Также этот параметр можно поменять самостоятельно из салона.

Компания подчеркивает, что 50% деталей шасси были разработаны инженерами Polestar. А при создании кузовных панелей использовался карбон, что снизило массу модели на 230 кг и на 45% увеличило жесткость кузова на кручение. Производство автомобиля будет осуществляться на заводе в китайском Чэнду.

В будущем марка обещает наладить выпуск полностью электрических машин. Первый электрокар Polestar 2 дебютирует в 2019 году, а электрический кроссовер Polestar 3 выйдет последним.

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Экс-ателье Volvo представило свой первый автомобиль
{{material_121266}}Новинка приводится в движение гибридной силовой установкой. Отдача агрегата равняется 600 л.с. и 1 000 Нм крутящего момента. Полного заряда аккумуляторов достаточно для преодоления 150 км. Компания пока не раскрыла время разгона до первой «сотни».В состав гибрида входит 2-литровый бензиновый турбированный двигатель V4, тяга от которого распространяется на передние колеса. Также модель оснащена двумя электрическими моторами для задней оси. С помощью такой конструкции инженеры смогли создать систему контроля вектора тяги, перераспределяющей крутящий момент по колесам на поворотах.Автомобиль создан на модульной платформе SPA от марки Volvo. Отметим, что Polestar 1 - это первый в мире транспорт, получивший активную подвеску CESi от производителя Öhlins. Она отличается электронноуправляемыми клапанами, размещенными на каждой стойке. В зависимости от стиля езды электроника меняет жесткость. Также этот параметр можно поменять самостоятельно из салона.Компания подчеркивает, что 50% деталей шасси были разработаны инженерами Polestar. А при создании кузовных панелей использовался карбон, что снизило массу модели на 230 кг и на 45% увеличило жесткость кузова на кручение. Производство автомобиля будет осуществляться на заводе в китайском Чэнду.В будущем марка обещает наладить выпуск полностью электрических машин. Первый электрокар Polestar 2 дебютирует в 2019 году, а электрический кроссовер Polestar 3 выйдет последним.
2017-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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