19 июля 2017, 16:35

Экс-глава BMW i перешел в компанию Faraday Future

Ульрих Кранц, проработавший последние 30 лет на благо немецкого автопроизводителя и занимавшийся разработкой «зеленых» автомобилей BMW i, занял должность технического директора в молодой американской компании Faraday Future. Главной задачей для нового руководителя является выпуск товарной версии концепта FF91.
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По словам Кранца, для него приоритетом является труд на благо компании, которая смотрит в будущее, а не просто пытается создать электрокар в угоду требованиям времени. Поэтому он с готовностью принимается за подготовку серийного производства концепта.

Впервые модель FF91 была продемонстрирована в январе 2017 года. Автомобиль оснащен электрической силовой установкой с впечатляющей отдачей 1 050 «лошадей» при крутящем моменте в 1 800 Нм. Электрокар достигает скорости 100 км/ч всего за 2,39 секунды. Установленные литий-ионные батареи с емкостью до 130 кВт/ч обеспечивают значительный запас хода - не менее 700 км.

В июне текущего года автомобиль Faraday Future был признан самым быстрым серийным электромобилем, когда-либо принимавшим участие в гонке по подъёму на гору Пайкс Пик. Результат заезда превзошел показатели прежнего рекордсмена Tesla Model S P90D.

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Экс-глава BMW i перешел в компанию Faraday Future
{{material_120038}}По словам Кранца, для него приоритетом является труд на благо компании, которая смотрит в будущее, а не просто пытается создать электрокар в угоду требованиям времени. Поэтому он с готовностью принимается за подготовку серийного производства концепта.Впервые модель FF91 была продемонстрирована в январе 2017 года. Автомобиль оснащен электрической силовой установкой с впечатляющей отдачей 1 050 «лошадей» при крутящем моменте в 1 800 Нм. Электрокар достигает скорости 100 км/ч всего за 2,39 секунды. Установленные литий-ионные батареи с емкостью до 130 кВт/ч обеспечивают значительный запас хода - не менее 700 км.В июне текущего года автомобиль Faraday Future был признан самым быстрым серийным электромобилем, когда-либо принимавшим участие в гонке по подъёму на гору Пайкс Пик. Результат заезда превзошел показатели прежнего рекордсмена Tesla Model S P90D.
2017-07-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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