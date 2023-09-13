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Госпожа Карин Кнайсль рассказала журналистам ТАСС , что нынешним летом очень много ездила за рулем по нашей стране и до сих пор мечтает водить «Ниву», от которой у нее остались самые теплые воспоминания еще с 1990-х годов. «Этим летом я очень много ездила за рулем [по России]. И, между прочим, я всегда хотела поездить на «Ладе Ниве». У меня от нее хорошие воспоминания от 90-х годов», – цитирует агентство слова Кнайсль.

Напомним, Карин Кнайсль – давний друг России. Она возглавляла австрийский МИД в 2017 – 2019 годах, а почетным гостем на ее свадьбе в 2018-м стал лично президент России Владимир Путин. С ее именем связано несколько шпионских скандалов, но никаких доказательств лично против госпожи Кнайсль нет. В 2022 году она переехала в Ливан «из-за угроз убийством». В августе 2023-го стало известно, что Карин Кнайсль поселилась в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области, а также была приглашена возглавить центр G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues) при СПбГУ. В сентябре западные журналисты сообщили, что пони госпожи Кнайсль были перевезены с помощью самолёта Ил-76 Минобороны.

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