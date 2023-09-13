Экс-глава МИД Австрии призналась, что мечтает о «Ниве»
Напомним, Карин Кнайсль – давний друг России. Она возглавляла австрийский МИД в 2017 – 2019 годах, а почетным гостем на ее свадьбе в 2018-м стал лично президент России Владимир Путин. С ее именем связано несколько шпионских скандалов, но никаких доказательств лично против госпожи Кнайсль нет. В 2022 году она переехала в Ливан «из-за угроз убийством». В августе 2023-го стало известно, что Карин Кнайсль поселилась в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области, а также была приглашена возглавить центр G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues) при СПбГУ. В сентябре западные журналисты сообщили, что пони госпожи Кнайсль были перевезены с помощью самолёта Ил-76 Минобороны.
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05.09.2023, 15:03
5 самых популярных в России кроссоверов в августе 2023 года
В минувшем месяце российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей или в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Титул бестселлера сегмента SUV продолжает удерживать кроссовер Chery.Читать далее
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29.08.2023, 21:51
94-й трюк ростовского каскадера закончился катастрофой для «Нивы» (видео)
Известный российский каскадер Евгений Чеботарев решил выполнить очередной смертельно опасный трюк на фоне живописных пейзажей Северной Осетии. Он планировал перелететь на внедорожнике «Нива» с крыши одной «заброшки» на другую.Читать далее
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28.08.2023, 08:35
АвтоВАЗ наращивает сборку Lada Niva: 50 машин в час
Российский автогигант стремится любой ценой выполнить заявленный на 2023 год производственный план по выпуску более 400 тысяч автомобилей Lada. Машины семейства Lada Granta собирают даже по воскресеньям. С сентября на 20% увеличат суточную норму для Niva, а Vesta начнут собирать в две смены.Читать далее
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28.08.2023, 06:30
3 самые дорогие «Нивы» в России в августе 2023 года
Легендарные внедорожники «Нива» выпускают с 1977 года. За минувшие полвека модель успела несколько раз сменить название, но сохранила узнаваемый дизайн, отличные внедорожные качества и обзавелась миллионами поклонников по всему миру.Читать далее
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22.08.2023, 07:43
АвтоВАЗ тестирует «Ниву» с мотором на 122 силы
На АвтоВАЗе готовят к серийному производству сразу две более мощные версии классического внедорожника Lada Niva Legend. Ранее сообщалось, что автомобиль получит мотор на 90 сил, позже выяснилось, что инженеры тестируют и внедорожник с 122-сильным агрегатом.Читать далее
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18.08.2023, 13:39
Автомобили Lada снова подорожали (не тронули только «Гранту»)
АвтоВАЗ пересмотрел цены практически на весь актуальный модельный ряд. Машины подорожали по-разному. Прибавка составила от 20 000 до 65 000 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации.Читать далее
-
05.09.2023, 15:03
5 самых популярных в России кроссоверов в августе 2023 года
В минувшем месяце российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей или в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Титул бестселлера сегмента SUV продолжает удерживать кроссовер Chery.Читать далее
-
29.08.2023, 21:51
94-й трюк ростовского каскадера закончился катастрофой для «Нивы» (видео)
Известный российский каскадер Евгений Чеботарев решил выполнить очередной смертельно опасный трюк на фоне живописных пейзажей Северной Осетии. Он планировал перелететь на внедорожнике «Нива» с крыши одной «заброшки» на другую.Читать далее
-
28.08.2023, 08:35
АвтоВАЗ наращивает сборку Lada Niva: 50 машин в час
Российский автогигант стремится любой ценой выполнить заявленный на 2023 год производственный план по выпуску более 400 тысяч автомобилей Lada. Машины семейства Lada Granta собирают даже по воскресеньям. С сентября на 20% увеличат суточную норму для Niva, а Vesta начнут собирать в две смены.Читать далее
-
28.08.2023, 06:30
3 самые дорогие «Нивы» в России в августе 2023 года
Легендарные внедорожники «Нива» выпускают с 1977 года. За минувшие полвека модель успела несколько раз сменить название, но сохранила узнаваемый дизайн, отличные внедорожные качества и обзавелась миллионами поклонников по всему миру.Читать далее
-
22.08.2023, 07:43
АвтоВАЗ тестирует «Ниву» с мотором на 122 силы
На АвтоВАЗе готовят к серийному производству сразу две более мощные версии классического внедорожника Lada Niva Legend. Ранее сообщалось, что автомобиль получит мотор на 90 сил, позже выяснилось, что инженеры тестируют и внедорожник с 122-сильным агрегатом.Читать далее
-
18.08.2023, 13:39
Автомобили Lada снова подорожали (не тронули только «Гранту»)
АвтоВАЗ пересмотрел цены практически на весь актуальный модельный ряд. Машины подорожали по-разному. Прибавка составила от 20 000 до 65 000 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации.Читать далее
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