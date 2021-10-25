Экс-глава Nissan Карлос Гон говорит, что его история «далека от завершения» и по-прежнему ездит на «Патроле»
Фото: AP
В недавнем онлайн интервью The Associated Press г-н Гон выглядел уверенным, энергичным и полным сил человеком, готовым бороться за восстановление своей репутации. «Я собираюсь защищать свои права, пока у меня есть для этого силы, - заявил 67-летний мужчина по «зуму» из своего дома в Бейруте. - Моя история далеко не закончена».
Бывший глава альянса Nissan-Renault бежал в Ливан в конце 2019 года, находясь под залогом в связи с обвинениями в финансовых проступках в Японии. Гон бежал, прячась в грузовом отсеке частного самолета. Француз бразильского происхождения укрылся в Ливане, на своей исконной родине, которая не имеет договора об экстрадиции с Японией. Он планирует выехать за пределы Ливана, но этот процесс, как он предрекает, будет долгим и полным бюрократических преград.
Прокурорам неймется
Японские прокуроры говорят, что они все еще намерены преследовать Карлоса Гона по подозрению в уходе от уплаты налогов и занижении доходов – это те самые обвинения, которые он категорически отрицает. Япония заключила договоры об экстрадиции с США и Южной Кореей, а прокуроры этой страны заявили, что обратятся за помощью к другим странам, включая Бразилию и Францию, если г-н Гон отправится туда. При этом они отказались направить материалы его дела в Ливан для рассмотрения уголовного дела.
Французский партнер Nissan по альянсу – компания Renault отправила Карлоса Гона в Японию в 1999 году, чтобы он своим вытащил Nissan Motor, находящуюся к тому времени на грани краха. И это топ-менеджеру удалось - при Карлосе Гоне Nissan стал демонстрировать более лучшие коммерческие показатели, чем Renault. При нем партнерство расширилось – в обойму альянса были включены Mitsubishi Motors и некоторые другие некрупные автопроизводители.
Большие потери
Аналитики оценивают ущерб, понесенный альянсом Nissan-Renault из-за скандала с г-ном Гоном, в миллиарды долларов, плюс имиджевые потери. Аарон Хо, аналитик нью-йоркской CFRA Research, полагает, что по причине данного скандала сильнее других пострадал Nissan: «Бренду надо решить свои внутренние проблемы и перенаправить ресурсы в сторону ощутимого прогресса, а это будет непросто, к тому же, много времени было потрачено впустую».
Карлос Гон продолжает утверждать, что дело против него было придумано в борьбе за власть в Nissan. Он заявил, что хочет показать всему миру «заговор» со стороны чиновников компании, которые, обеспокоены слиянием, похожим на поглощение Renault. Дескать, именно они заставили японские власти возбудить против него (Гона) уголовное дело. В Nissan стараются не комментировать дело Гона.
Спасает чтение книг
В настоящее время Карлос Гон выглядит неплохо - он работает над фильмами, учит молодежь менеджменту, консультирует бизнес, помогает университетам и много читает. Гон пишет книгу вместе со своей женой Кэрол, которая также объявлена в розыск в Японии, и все еще ездит на внедорожнике Nissan Patrol, весьма популярном в странах Ближнего Востока.
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